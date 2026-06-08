Quando i caccia israeliani hanno colpito obiettivi militari nell’Iran occidentale e centrale, poche ore dopo il lancio di undici missili balistici da parte di Teheran, non hanno risposto soltanto a Teheran. Hanno risposto anche a Washington. Nonostante le forti pressioni pubbliche di Donald Trump affinché Benjamin Netanyahu evitasse una replica, Israele ha scelto di agire. Le parole dell’ambasciatore israeliano a Washington, Yechiel Leiter, sono state inequivocabili: «Nessun Paese che si rispetti tollererebbe un attacco del genere. E Israele non lo farà».

Nella giornata di ieri, nonostante il cessate il fuoco in vigore con il Libano, l’aviazione israeliana ha colpito obiettivi nella capitale libanese: l’Iran ha reagito lanciando missili balistici direttamente contro Israele. Ora il rischio che la guerra riprenda a pieno ritmo è concreto.

Iran fired 11 ballistic missiles at Israel today. Each one of those missiles can level an entire neighborhood and kill hundreds. No self-respecting country in the world would tolerate such an attack, and neither will Israel.



Israel is now targeting Iranian surface-to-surface… — Ambassador Yechiel (Michael) Leiter (@yechielleiter) June 8, 2026

Ogni missile balistico iraniano, ha sottolineato, è in grado di radere al suolo un intero quartiere. L’attacco israeliano, condotto con missili balistici, ha preso di mira siti di lancio e infrastrutture militari. Secondo l’ambasciatore, evitando infrastrutture energetiche anche se, , un ufficiale della sicurezza nella provincia di Khuzestan sudoccidentale ha dichiarato all’agenzia di stampa Fars che forze israeliane hanno attaccato la Karun Petrochemical Company nella città di Mahshahr. L’ufficiale ha riferito che parte dell’impianto è stata danneggiata e che aggiornamenti sui danni e sulle eventuali vittime saranno annunciati in seguito.

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

L’appello ignorato di Trump

Nelle ore precedenti, in varie interviste, tra cui Axios e Financial Times, Trump aveva intensificato gli sforzi diplomatici, arrivando a dichiarare di essere lui «a dare le carte», non Netanyahu. Lo stesso copione si era già visto il 18 aprile scorso, quando Trump aveva chiesto a Netanyahu di non attaccare il Libano: il giorno dopo Israele ha agito comunque.

I almost feel sorry for Trump when he feels a need to yell: Netanyahu is not my boss!



Trump announced on April 18 that he "prohibited" Israel from bombing Lebanon. They laughed and bombed the next day.



Trump wants a deal with Iran but is petrified of The Israel Lobby's rage. https://t.co/6wwzBkOtE4 — Glenn Greenwald (@ggreenwald) June 7, 2026

Trump’s manager rejected his request for time off https://t.co/tFuhbp8XBf — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) June 8, 2026

Esplosioni in Iran

L’Iran ha temporaneamente chiuso lo spazio aereo di Teheran e sono state segnalate esplosioni a Isfahan, Tabriz e nella capitale. I vigili del fuoco di Teheran hanno però precisato che nessuna area urbana è stata colpita, confermando la natura limitata dell’operazione israeliana. Il rischio di una nuova guerra su vasta scala rimane concreto, ma al momento entrambe le parti sembrano muoversi con relativa cautela, anche se il rischio di una nuova, pericolosa, escalation è dietro l’angolo.

Israel has now responded militarily to Iran, defying Trump’s publicly expressed wishes. Israeli commentators have been explicit that Israel could not allow Iran to establish a new regional equation—one in which Tehran successfully extended deterrence over Lebanon.



But by defying… pic.twitter.com/HhLTEBzJba — Trita Parsi (@tparsi) June 8, 2026

Rimane, politicamente, la profonda umiliazione per il presidente Usa, Donald Trump. Come nota infatti Trita Parsi, vicepresidente del Quincy Institute: «Israele ha ora risposto militarmente all’Iran, sfidando apertamente i desideri espressi pubblicamente da Trump. I commentatori israeliani sono stati espliciti: Israele non poteva permettere all’Iran di stabilire una nuova equazione regionale, in cui Teheran riuscisse a estendere la deterrenza sul Libano. Ma sfidando Trump, Israele ha fatto di più che contestare la nuova equazione dell’Iran: ha anche minato la credibilità di Trump».

La palla, spiega, «torna ora nel campo sia di Teheran che di Trump.Se la sfida di Israele non comporta conseguenze, rafforzerà la convinzione a Teheran che Trump non possa o non voglia contenere Israele. Dal punto di vista iraniano, un accordo con Washington avrebbe poco valore se gli Stati Uniti non siano in grado — o non siano disposti — a frenare le azioni israeliane». Un Israele «senza vincoli aumenterebbe solo la probabilità di un nuovo conflitto e dei continui sforzi per trascinare nuovamente gli Stati Uniti in guerra». Trump, dal canto suo, nota infine Parasi, «sembra poco disposto a spendere il capitale politico necessario per mettere in riga Netanyahu — oltre a telefonate rabbiose e duri comunicati pubblici — a meno che non sappia di avere già un accordo con l’Iran».

Noi di InsideOver ci mettiamo cuore, esperienza e curiosità per raccontare un mondo complesso e in continua evoluzione. Per farlo al meglio, però, abbiamo bisogno di te: dei tuoi suggerimenti, delle tue idee e del tuo supporto. Unisciti a noi, abbonati oggi!