Mosca e tutte le crisi ai confini: così può crollare l’impero russo

Aria di golpe in Russia. Le brigate Wagner avanzano verso Mosca dopo l’annuncio del comandante Prigozhin, incriminato per rivolta armata, che ha deciso di ribellarsi al ministero della Difesa russo. Che la situazione fosse grave lo si era intuito già ieri, ma dopo il discorso del presidente Vladimir Putin il conflitto che si sta consumando in queste ore ha assunto connotati allarmanti per il gruppo di potere al vertice dello Stato russo.

Il discorso di Putin e quel parallelismo col 1917

Putin, da grande amante della storia, non si è lasciato sfuggire neanche questa volta l’opportunità di proporre riferimenti storici precisi per spiegare ciò che sta avvenendo nel Paese. “Questa è una pugnalata alle spalle del nostro Paese e della nostra gente. Un colpo simile fu inferto alla Russia nel 1917, quando il paese stava conducendo la Prima guerra mondiale: la vittoria le venne rubata”, rivela il boss del Cremlino. “Intrighi, litigi, politica dietro le spalle dell’esercito e del popolo si sono trasformati nel più grande choc, la distruzione dell’esercito e il crollo dello stato, la perdita di vasti territori. E, come conseguenza, la tragedia della guerra civile. I russi hanno ucciso russi, fratelli: e ogni sorta di avventurieri politici e forze straniere, che hanno diviso il paese, lo hanno fatto a pezzi, hanno ottenuto guadagni egoistici”, ha proseguito.

Una predica a non commettere gli stessi errori dei suoi predecessori. Come quando ha annunciato in diretta televisiva l’avvio della famigerata “operazione militare speciale” nel 2022: un anno fa il 70enne pietroburghese ha preso di mira le origini dell’Unione sovietica e l’invenzione – così definita – dello Stato ucraino. Putin non ha mai apprezzato il fondatore dell’Urss, Lenin, e con quelle parole ha implicitamente riconosciuto le colpe dei sovietici nel collasso del grande impero zarista. Ma c’è un’altra allusione parimenti rilevante e intrisa di significati prima di tutto storici ed è quella alla guerra civile esplosa nel 1917.

All’epoca la Russia era in tumulto, una nazione lacerata e divisa tra bolscevichi e le armate bianche, quest’ultime sconfitte tra il 1922 e il 1923. Si trattò di un confronto fratricida deflagrato durante la Prima guerra mondiale, che già aveva sfiancato l’esercito russo. Oggi le truppe di Putin sono dispiegate in Ucraina per un’altra guerra totale che non sta producendo i risultati auspicati dalla leadership politica e una ribellione improvvisa dei più importanti miliziani privati al servizio di Mosca sta conducendo direttamente al medesimo epilogo di oltre cento anni fa.

I potenziali punti caldi all’estero

Quello che però il Cremlino teme veramente, oltre a una dirompente avanzata di Prigozhin e dei suoi mercenari verso la capitale, è l’apertura di nuovi fronti in altri punti caldi del continente dove i russi hanno costruito degli avamposti che conservano con le unghie dalla fine della Guerra fredda: la Transnistria in Moldavia, l’Ossezia del Sud in Georgia, la Bielorussia del claudicante Lukashenko e tutti gli altri territori eterodiretti da Mosca potrebbero trasformarsi da un momento all’altro in dei focolai impossibili da spegnere se le mosse di Prigozhin dovessero spingere il Paese ulteriormente verso il baratro della guerra civile. Dunque un effetto domino scaturito dai disordini interni.

La rivoluzione russa nel 1918 portò alla nascita di nuovi e “vecchi” Stati indipendenti in Polonia, Finlandia e nelle Repubbliche Baltiche. Putin cercherà di fare il possibile per soffocare questo tentativo di sedizione da parte di un suo ex alleato, ma l’aumento nella concentrazione di forze militari per proteggere la Russia da un nemico domestico potrebbe limitare la capacità di proiezione dell’esercito russo fuori dai suoi confini. Ammesso che l’attuale presidente russo riesca a sopravvivere a questo violento complotto che sta facendo piombare i suoi 140 milioni di concittadini nell’incubo della lotta armata.

Infine, non va dimenticato che in Ucraina sono tuttora schierati gli uomini fedeli al Cremlino: lì i soldati russi stanno combattendo per compromettere la controffensiva di Kiev, ma un colpo di Stato o qualsiasi altra emergenza scoppiata in patria potrebbe condurre al crollo dell’esercito. È questa la speranza dei generali e del presidente ucraino, osservatori attentissimi in queste ore delicate e tribolate. Insomma, se crolla la Russia, crollano anche le sue sfere d’influenza.