Miliziani russi sul Monte Bianco: spunta una strana bandiera sulle Alpi

Il Corpo dei volontari russi torna a far parlare di sé e questa volta per via di un giallo che ha per protagoniste le Alpi. La brigata protagonista dell’universo della guerriglia anti-Putin è da sempre molto attiva sui social, tra cui YouTube, Telegram e Instagram. Ed è proprio su questi due ultimi canali che, nelle scorse ore, sono comparsi foto e video che molto danno da pensare sulla rete che questo corpo potrebbe costruire in Europa. Nella giornata di domenica 30 luglio, infatti, dall’account Ig della milizia è stato pubblicato un carosello con una foto e due video che inquadrano un uomo con tuta bianca tecnica, poncho mimetico e occhiali da sci, che sventola una bandiera del Corpo in cima a vette innevate. I protagonisti del presunto atto dimostrativo devono essere almeno due, considerando che in entrambi i video è evidente un soggetto esterno che riprende l’altro con la bandiera fra le mani per poi lasciare spazio al panorama; nel secondo video, invece, c’è solo spazio per la vista innevata e, come il precedente, non reca alcun audio né parlato né ambientale.

Un post sibillino e la Russia sotto attacco

Il post reca il geotag in cirillico, riconducibile al nostrano Monte Bianco. Ciò che è interessante è soprattutto la didascalia: “I nostri colleghi dall’Europa hanno inviato immagini straordinarie e parole di sostegno dalle cime del Monte Bianco. In questo momento difficile per tutta l’Europa, alziamo la bandiera del Corpo dei Volontari russi sulla cima del Monte Bianco per esprimere solidarietà e sostegno al popolo russo che, nonostante i pericoli e le difficoltà, con le armi in mano, resiste al male assoluto, nella persona del regime cekista che ha occupato la nostra patria. Crediamo che molto presto questo striscione sorvolerà le torri del Cremlino a Mosca, il che segnerà la Vittoria! La vittoria della luce sulle tenebre!”.

A corredo del post, nella versione Telegram che reca le stesse parole, due link, il primo ad un bot di reclutamento (che reca la sigla dell’Rdk) e uno per sostenere finanziariamente il gruppo. Sono numerosi i commenti, provenienti da diverse aree del mondo e d’Europa (almeno sulla carta) che inneggiano all’operazione con diversi e non ben precisati riferimenti all'”uomo bianco”. Ciò che rende singolare il post sono almeno due elementi: il primo, è la localizzazione. A oggi, eccezion fatta per i teatri di guerra, la bandiera del Corpo non è mai comparsa altrove né per mano dei miliziani, tantomeno da parte di sedicenti sostenitori del gruppo; il secondo elemento è la coincidenza temporale con l’attacco che Mosca ha subito nelle scorse ore al cuore della sua city: quel riferimento al “sorvolare le torri del Cremlino a Mosca” appare alquanto inquietante alla luce dei ripetuti attacchi verificatisi nella capitale russa, oltre a quello nel cuore della città di domenica scorsa. A questo si aggiunge, nella notte scorsa, la notizia di un drone delle forze armate ucraine che ha attaccato l’edificio della direzione degli affari interni nel distretto di Trubchevsky, nella regione di Bryansk, area nella quale il Corpo si è “distinto” più volte. Ad annunciarlo, il governatore della regione Alexander Bogomaz nel suo canale Telegram secondo quanto riporta la Tass.

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

Chi sono i due uomini del post?

Ma soprattutto resta da capire chi sono i due protagonisti dei post di cui sopra: due miliziani, due simpatizzanti, due futuri adepti? E quali sono le reti eventuali che il Corpo sta tessendo in Europa? Non va dimenticato che il fondatore del gruppo è Denis “White Rex” Kapustin, conosciuto con lo pseudonimo di Denis Nikitin, classe 1984, noto neonazista bandito dal 2019 dall’area Schengen per via delle sue attività sovversive. I suoi legami tentacolari nel continente ne fanno un personaggio influente nel mondo del suprematismo bianco e dei gruppi neonazisti: Kapustin è anche noto per aver creato un piccolo impero dell’abbigliamento tattico in Svizzera, scelto dai suoi supporter in giro per l’Europa soprattutto fra i circoli sportivi di arti marziali miste, avendo sponsorizzato anche tornei amatoriali.

Come recita la descrizione del sito, “Whiterex sostiene l’orgoglio paneuropeo e i valori tradizionali […]incoraggia tutti gli europei ad abbracciare lo spirito guerriero dei loro antenati e combattere contro il mondo moderno”. Tra l’altro, sempre sulla Homepage del sito di WhiteRex, compare un paesaggio montano innevato, del quale non è stato possibile estrarre le coordinate GPS, che immortala un uomo e una donna di spalle con un fumogeno nelle mani e la scritta “White Rex Vandals”.

Un pacco sospetto e il sostegno a Prigozhin

Ma le stranezze non finiscono qui. Nelle ultime settimane il Corpo è uscito ringalluzzito dal tentato golpe di Prigozhin, verso il quale lo stesso Kapustin aveva espresso parole di apprezzamento: “Credo che, sebbene ci troviamo su lati diversi delle barricate e abbiamo opinioni diverse sul futuro della Federazione russa, potrei definirlo un patriota della Russia, senza essere sarcastico o ironico”. E ancora “Ecco un ambizioso, arrabbiato, popolare tra il popolo e i militari, un patriota che possiede un esercito privato […] Preparatevi!”. Un gesto non casuale, che all’indomani della “notte di Prigozhin” aveva messo in evidenza il gran numero di simpatizzanti che costui aveva raccolto nelle file della guerriglia anti-Putin. Il tentato colpo di Stato potrebbe, presumibilmente, spinto il Corpo a farsi più audace: è del 20 luglio scorso la notizia di un cittadino russo che, dopo aver ordinato dalla Polonia dei cosmetici Avon per la moglie, si era visto recapitare un pacco contenente dei volantini del Corpo, recanti un Qr-code che rimandava ad uno dei siti della formazione. Siti che più che descrivere le operazioni e gli obiettivi dei miliziani servono a raccogliere denaro poichè, come sottolineano, il corpo non combatte per conto di alcun governo pur appoggiando Kiev. I loro canali infatti servono a far convergere donazioni tramite sistema Swift, criptovalute o banche ucraine.