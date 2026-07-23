La scena è quella più simbolica possibile: New York, la città che ospita la più grande comunità ebraica al mondo fuori da Israele, diventa il teatro di uno scontro politico e giuridico che va ben oltre i confini municipali. Da una parte il nuovo sindaco Zohran Mamdani, esponente della sinistra progressista americana e primo musulmano alla guida della metropoli; dall’altra il premier israeliano Benjamin Netanyahu, destinatario di un mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale (Cpi) per accuse relative alla guerra di Gaza, respinte dal governo israeliano.

La controversia è esplosa dopo che Mamdani ha dichiarato di voler valutare la possibilità di far applicare a New York il mandato della Cpi qualora Netanyahu fosse arrivato in città per partecipare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite prevista a settembre. Dopo una verifica legale, il sindaco ha poi riconosciuto che la polizia municipale non dispone dell’autorità per procedere all’arresto di un capo di governo straniero, ma ha mantenuto la sua posizione politica: secondo Mamdani, Netanyahu non dovrebbe essere considerato un ospite gradito nella città.

Benjamin Netanyahu is a war criminal. pic.twitter.com/YRezmW6YVx — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 22, 2026

La vicenda apre così una delle prime grandi crisi politiche del mandato di Mamdani: come governare una metropoli profondamente pluralista, dove convivono una forte identità ebraica, una crescente comunità musulmana e un dibattito sempre più acceso sul conflitto israelo-palestinese?

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New York, una città simbolo del rapporto tra Stati Uniti e Israele

Per comprendere la portata dello scontro bisogna partire dalla particolare posizione di New York nello scacchiere americano. La città non è soltanto il centro finanziario degli Stati Uniti, ma anche uno dei principali luoghi della diaspora ebraica mondiale. Quartieri come Brooklyn, Queens e Manhattan ospitano comunità e istituzioni ebraiche storicamente radicate, con una presenza politica e culturale molto influente. Per decenni, il rapporto con Israele è stato una componente rilevante della politica cittadina. Sindaci democratici e repubblicani hanno tradizionalmente mantenuto un rapporto stretto con le organizzazioni ebraiche locali e con il governo israeliano, anche quando all’interno della comunità ebraica americana cresceva il dibattito sulle politiche dei governi israeliani.

L’ascesa di Mamdani rappresenta però un cambiamento generazionale e politico. Il sindaco ha costruito gran parte del proprio consenso tra giovani elettori progressisti, movimenti per la giustizia sociale e gruppi critici verso la gestione israeliana della guerra a Gaza. Durante la campagna elettorale ha sostenuto che criticare le politiche del governo israeliano non equivalga ad antisemitismo, distinguendo tra opposizione al governo Netanyahu e ostilità verso gli ebrei.

Questa posizione ha trovato sostegno in una parte dell’elettorato progressista, ma ha generato forti reazioni negative tra alcuni esponenti della comunità ebraica newyorkese e tra organizzazioni che considerano alcune sue dichiarazioni sul conflitto israelo-palestinese problematiche o insufficientemente sensibili rispetto al tema dell’antisemitismo. La sfida per Mamdani è dunque doppia: mantenere la propria linea politica sul Medio Oriente senza alimentare la percezione, tra una parte dei cittadini ebrei, di una delegittimazione delle loro preoccupazioni sulla sicurezza e sull’identità comunitaria.

Il caso Netanyahu: un conflitto tra diritto internazionale e poteri municipali

Il nodo centrale dello scontro riguarda il possibile arrivo di Netanyahu a New York in occasione dell’Assemblea generale Onu. Il mandato della Corte penale internazionale nei confronti del premier israeliano è uno degli elementi più controversi del panorama diplomatico internazionale. Israele e Stati Uniti non riconoscono la giurisdizione della Cpi in questa materia e Washington ha storicamente contestato il ruolo della Corte nei confronti di cittadini di Paesi non aderenti allo Statuto di Roma.

Mamdani ha cercato inizialmente di trasformare la questione in un caso politico: se New York vuole essere una città che difende i principi del diritto internazionale, sosteneva il sindaco, non può accogliere figure accusate di crimini di guerra. Tuttavia, il problema giuridico si è rivelato molto più complesso: un’amministrazione municipale non controlla la politica estera americana e non dispone degli strumenti federali necessari per intervenire su un capo di governo straniero.

La successiva correzione di rotta di Mamdani — il riconoscimento dei limiti legali della città — non ha però chiuso lo scontro. Il premier israeliano e i suoi sostenitori hanno accusato il sindaco di utilizzare la vicenda come strumento politico contro Israele, mentre i suoi sostenitori dicono che la questione rappresenti una presa di posizione coerente sui diritti umani. Il confronto assume quindi un valore simbolico: non si tratta soltanto della possibilità concreta di un arresto, ma della battaglia su quale ruolo debba avere una grande città americana nei conflitti internazionali.

La prova più difficile per Mamdani: governare una città divisa sul Medio Oriente

Il vero test politico per il sindaco sarà interno. La questione israeliano-palestinese rischia infatti di diventare una delle principali linee di frattura della sua amministrazione. Mamdani deve dimostrare che la sua posizione sulla guerra di Gaza può convivere con la tutela della sicurezza della comunità ebraica newyorkese, soprattutto in una fase in cui negli Stati Uniti il tema dell’antisemitismo è tornato al centro del dibattito pubblico. Il sindaco ha promesso di contrastare l’odio religioso e di proteggere tutti i gruppi della città, sostenendo che la lotta contro l’antisemitismo faccia parte della sua agenda sui diritti civili.

Ma il confronto con Netanyahu ha già mostrato quanto sia fragile l’equilibrio. Per una parte dei cittadini ebrei, il linguaggio utilizzato dal sindaco rischia di alimentare una delegittimazione dello Stato israeliano; per i sostenitori di Mamdani, invece, la critica al governo israeliano rappresenta una posizione politica legittima e sempre più diffusa tra giovani democratici e progressisti. La vicenda rivela anche una trasformazione più ampia della politica americana. Per decenni il sostegno a Israele è stato un elemento quasi trasversale nel Partito democratico; oggi quella posizione è sottoposta a una crescente revisione, soprattutto tra le nuove generazioni e nelle grandi aree urbane.

New York diventa così il laboratorio di una nuova fase: una città dove la politica locale si intreccia con la geopolitica globale, dove il sindaco deve rispondere contemporaneamente ai suoi elettori progressisti, alla comunità ebraica, alle comunità musulmane e al ruolo internazionale che la metropoli ricopre.