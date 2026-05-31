È diventato sempre più complicato capire cosa sta succedendo esattamente sul fronte ucraino, negli ultimi mesi. Lo sforzo di Kyiv per dimostrare agli alleati europei e occidentali l’efficacia dei loro investimenti militari ha spinto l’esercito ucraino a lanciare una serie di continui contrattacchi, alcuni andati a buon fine e altri meno.

Il dibattito principale tra gli osservatori militari internazionali riguarda l’estensione effettiva del territorio riconquistato, con le cifre variano notevolmente a seconda della fonte istituzionale o indipendente che si prende in considerazione. Tutte le analisi più accreditate confermano che i guadagni territoriali netti della Russia dall’autunno del 2025 hanno rallentato sensibilmente dopo le operazioni ucraine nella regione di Zaporižžja, avviate a febbraio. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha recentemente dichiarato che le sue forze hanno ripreso quasi seicento chilometri quadrati di territorio dall’inizio del 2026, sostenendo che questa pressione spingerà Mosca a negoziare.

Questa lettura ottimistica trova in parte sponda nelle analisi del centro studi statunitense Institute for the Study of War, guidato dall’analista Kimberly Kagan, figlia del neocon Robert Kagan, secondo cui in primavera i progressi ucraini avrebbero superato le avanzate territoriali dei russi.

Ma nelle ultime settimane la Russia ha recuperato parte del territorio perso in Zaporižžja, e continua a concentrare il proprio sforzo offensivo principale lungo l’asse Kostjantynivka-Kramatorsk-Slov’jans’k, nel Donbass, dove l’avanzata procede lentamente ma in modo costante. Una parte significativa delle conquiste russe del 2026 sarebbe inoltre avvenuta nella regione di Sumy, un settore considerato relativamente meno difeso. Quindi l’espansione territoriale russa appare meno rapida rispetto ai mesi precedenti, ma Mosca mantiene ancora la capacità di esercitare pressione su alcuni dei fronti più importanti della guerra.

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Questa strategia sembra aver provocato un aumento significativo delle perdite ucraine, talvolta superiori a quelle delle forze russe, spingendo le autorità ucraine a intensificare le campagne di mobilitazione forzata per alimentare le unità d’assalto in prima linea.

Il ruolo di Starlink

La realtà descritta dai gruppi di monitoraggio ucraini più vicini al campo è molto più prudente. Il collettivo di mappatura indipendente DeepState, che collabora parzialmente con l’esercito di Kyiv ed è molto popolare tra i cittadini ucraini, mostra uno scenario differente, registrando costanti e piccoli avanzamenti russi. Una parziale conferma della complessità di queste stime è arrivata anche dall’analista neozelandese conosciuto sui canali social come Amk mapping, spesso accusato dai profili ucraini di posizioni vicine a quelle di Mosca, il quale ha invece confermato un successo locale ucraino nella regione meridionale di Zaporizhzhia.

Il disaccordo tra i mappatori di DeepState e altri analisti indipendenti ha generato accese discussioni sull’opportunità di pubblicare i dati in tempo reale. I responsabili della piattaforma ucraina sostengono spesso che molti successi sul campo non vengono registrati immediatamente per ragioni di sicurezza operativa, evitando così di esporre le truppe a reazioni immediate dell’artiglieria russa. Altri osservatori ritengono invece che queste argomentazioni servano talvolta a coprire precedenti valutazioni eccessivamente ottimistiche sulle posizioni difensive controllate da Kyiv.

La discrepanza ci parla di una chiara polarizzazione politica delle informazioni, dove la presidenza ucraina e gli analisti internazionali d’area atlantista tendono a valorizzare i successi per mantenere alto il sostegno economico e militare dell’Occidente, mentre le piattaforme locali cercano di preservare la propria credibilità interna fornendo resoconti più aderenti alla realtà materiale dei soldati.

Oltre alle preferenze politiche e propagandistiche, esistono ragioni puramente tecniche che rendono la mappa del conflitto confusa. L’uso massiccio dei droni da ricognizione ha reso il campo di battaglia trasparente, impedendo a entrambi gli eserciti di accumulare grandi quantità di mezzi e truppe senza essere immediatamente scoperti. Questo cambiamento radicale ha ampliato a dismisura la cosiddetta zona di letalità, un’area ampia fino a trenta chilometri dove qualsiasi movimento viene intercettato e colpito dai sistemi aerei a pilotaggio remoto.

L’analista del Pentagono Michael Kofman ha spiegato che la mancanza di linee difensive coese ha trasformato il fronte in una vasta gray zone. I soldati russi avanzano in piccolissimi gruppi di sei o otto elementi, muovendosi individualmente o in coppia sotto la guida costante dei droni Mavic. L’obiettivo è infiltrarsi tra le posizioni avanzate ucraine fino ad accumulare una massa critica nelle retrovie, riducendo al minimo i combattimenti diretti tra fanterie. In questo tipo di contesto la definizione stessa di controllo territoriale perde il suo significato tradizionale. Tre organizzazioni di mappatura diverse possono osservare la stessa porzione di fronte e calcolare dati completamente differenti sul controllo del territorio. Non esistono trincee continue e collegate, ma un sistema frammentato di postazioni isolate immerse in uno spazio conteso dove le unità di drone di una parte cercano costantemente di neutralizzare i droni della parte avversa per permettere piccoli spostamenti della linea di contatto.

Nonostante la pressione costante, il ritmo dell’avanzata russa ha subito un rallentamento rispetto all’anno precedente. Secondo gli analisti ucraini questo fenomeno è dovuto principalmente alla decisione di escludere la Russia dall’accesso alla rete satellitare Starlink all’inizio del duemilaventisei, combinata con lo sviluppo della capacità ucraina di condurre attacchi con droni a medio raggio contro la logistica nemica. Gran parte di questa estensione operativa è legata alle decisioni industriali dell’imprenditore statunitense Elon Musk, le cui infrastrutture rimangono decisive per i sistemi di guida di Kiev.

Il nodo centrale per il futuro del conflitto resta tuttavia la sostenibilità dei contrattacchi continui ordinati dal generale Oleksandr Syrsky, la cui attitudine aggressiva è spesso criticata internamente per l’alto costo in vite umane. Sebbene le fonti ufficiali ucraine continuino ad affermare che le perdite russe siano nettamente superiori, gli esperti sottolineano che l’attaccante privo di una totale copertura aerea tende a subire i danni maggiori. In una prospettiva di lungo periodo, la crisi demografica ucraina, aggravata da una popolazione residente che è ormai circa sette volte inferiore a quella della Federazione Russa, rischia di rendere insostenibile la prosecuzione di una prolungata guerra d’attrito basata sulla riconquista di piccoli avamposti rurali.