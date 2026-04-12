Più che una tregua di pace, questa appare come una tregua di necessità. Non nasce dalla vittoria americana o israeliana, ma dal rischio crescente di un logoramento militare, industriale e politico che stava diventando troppo costoso da sostenere. Il punto centrale, infatti, non è soltanto ciò che è stato distrutto in Iran, ma ciò che gli Stati Uniti e Israele non sono riusciti a distruggere: la capacità iraniana di continuare a combattere, di colpire, di saturare le difese avversarie e di mantenere aperto il confronto fino a costringere il nemico a fermarsi.

L’errore occidentale: scambiare l’Iran per un paese fragile

Una parte rilevante dell’errore strategico occidentale nasce da una sottovalutazione culturale e storica dell’Iran. Si è continuato a guardare a Teheran come a una potenza regionale isolata, impoverita dalle sanzioni e dunque strutturalmente incapace di reggere un conflitto di lunga durata. Ma questa lettura ignora la profondità storica persiana, la specificità del mondo sciita e la rete di solidarietà religiosa e politica che lega l’Iran a comunità sciite presenti in Iraq, Afghanistan e Azerbaigian. Colpire la Guida Suprema poteva avere un valore simbolico o propagandistico, ma non avrebbe spezzato né il sistema di comando né la motivazione ideologica di un universo che non si esaurisce nella figura di un singolo leader.

La vera emergenza: gli arsenali svuotati degli avversari

Il nodo decisivo è però un altro. Gli Stati Uniti e Israele avrebbero consumato in poche settimane una quantità enorme di armi offensive e difensive, tale da richiedere anni per essere ripristinata. Un missile antimissile può essere lanciato in pochi secondi, ma per ricostituire le scorte servono mesi o anni. Il problema diventa ancora più grave quando si usano sistemi dal costo di milioni di dollari per abbattere droni che costano una frazione minima. In questa sproporzione si misura una parte della crisi occidentale: l’eccesso di sofisticazione tecnica produce anche una fragilità economica e industriale. Se per fermare un drone a basso costo devi impiegare un’arma costosissima, stai già combattendo in perdita.

Da qui l’ipotesi più inquietante: la tregua non sarebbe stata il coronamento di un successo, ma il tentativo di evitare una sconfitta più ampia. Se gli accordi dovessero consolidare per Teheran un ruolo di potenza regionale riconosciuta nel Golfo, mantenendo una funzione decisiva sul controllo di Hormuz, allora il senso politico della tregua diventerebbe chiaro: Washington si sarebbe fermata perché non poteva più permettersi di continuare allo stesso ritmo.

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

Israele sotto pressione e il paradosso nucleare

Anche Israele emerge meno solido di quanto la narrazione pubblica voglia far credere. Il razionamento dei missili antimissile, la necessità di preservare la difesa dei siti più sensibili e la priorità assegnata alla protezione di Dimona mostrano che anche la superiorità tecnologica israeliana incontra un limite materiale. In più, il conflitto ripropone il grande doppio standard strategico del Medio Oriente: il programma nucleare iraniano è trattato come minaccia assoluta, mentre l’arsenale nucleare israeliano, mai ufficialmente dichiarato, resta fuori da ogni reale meccanismo ispettivo e da ogni seria pressione internazionale. Così la questione non è più soltanto militare, ma politica: la deterrenza non viene giudicata in base ai fatti, ma in base all’appartenenza geopolitica.

Come l’Iran può chiudere Hormuz

Sul piano tecnico, l’Iran non ha bisogno di sigillare fisicamente l’intero stretto per esercitare il controllo. Gli basta rendere insicuri i corridoi obbligati di transito. Missili antinave, razzi mobili nascosti nelle aree montuose costiere, mine navali in grande quantità e la geografia stessa del Golfo, fatta di fondali bassi e passaggi ristretti, rendono possibile la paralisi selettiva dei due canali di ingresso e uscita. Le navi non smettono di passare perché trovano una barriera materiale davanti a sé, ma perché il rischio di essere colpite diventa economicamente e assicurativamente insostenibile. Questo è il punto essenziale: nel mondo contemporaneo basta militarizzare il rischio per trasformare una rotta commerciale in un imbuto strategico.

Durante la guerra, Teheran avrebbe già lasciato transitare navi di paesi amici o neutrali, imponendo un pedaggio che, rispetto al valore del carico di una grande petroliera, resta marginale. Se nella futura gestione dello stretto dovesse affermarsi un sistema di controllo congiunto tra Iran e Oman, con pagamento di un pedaggio, ci troveremmo davanti a una svolta storica: l’Iran trasformerebbe la propria resilienza militare in rendita geoeconomica. E soprattutto farebbe pagare i costi della guerra alle economie asiatiche ed europee dipendenti dall’energia del Golfo.

L’industria militare iraniana nata sotto sanzione

La domanda che in Occidente continuano a porsi è come un paese sanzionato dal 1979 possa ancora produrre così tanto. La risposta è semplice solo in apparenza: l’Iran non è un deserto tecnologico, ma un paese con una base industriale vera, una tradizione nell’acciaio, nell’alluminio, nell’elettronica, energia relativamente a buon mercato e un costo del lavoro inferiore a quello dei concorrenti occidentali. A questo si aggiungono decenni di apprendimento forzato sotto pressione, collaborazioni esterne sul fronte missilistico, in particolare con la Corea del Nord, e una capacità di adattamento maturata proprio grazie alle sanzioni. L’embargo, in altre parole, non ha solo frenato lo sviluppo iraniano: in alcuni comparti lo ha anche costretto a costruire autonomia.

A confermare la natura evoluta di questo apparato c’è un altro dato: per anni Israele ha colpito scienziati, tecnici e ingegneri iraniani. Questo non si fa contro un Paese arretrato, ma contro un sistema che produce conoscenza, ricerca, innovazione. Non si eliminano le élite scientifiche di un nemico se quel nemico non rappresenta una minaccia tecnologica reale. Eppure, nonostante questi colpi, l’Iran continua a rigenerare competenze, sostenuto da una popolazione giovane e da un sistema universitario ancora vitale.

La preparazione iraniana e l’improvvisazione occidentale

Uno degli aspetti più impressionanti del conflitto è la capacità iraniana di saturare le difese avversarie e di ripristinare in tempi rapidi gli accessi agli arsenali sotterranei già colpiti. Questo suggerisce una preparazione di lungo periodo, forse decennale. L’Iran non ha improvvisato la guerra: l’ha attesa, studiata, predisposta. Al contrario, dalla parte americana e israeliana affiorano segni di sopravvalutazione delle proprie capacità, pianificazione insufficiente e un ricorso crescente alla spettacolarizzazione mediatica per trasformare operazioni costose e rischiose in simboli di vittoria. Ma quando devi inscenare la vittoria, spesso è perché la vittoria reale non c’è.

Gli effetti geopolitici della tregua

Se questa lettura è corretta, la tregua segna una redistribuzione dei rapporti di forza nel Golfo. L’Iran esce colpito, ma non piegato. Gli Stati Uniti e Israele conservano una superiorità distruttiva, ma vedono incrinarsi la propria reputazione di invulnerabilità. I Paesi arabi del Golfo, che ospitano basi americane e al tempo stesso temono di diventare bersagli, potrebbero trarre da questa guerra una conclusione molto semplice: la protezione americana ha un prezzo sempre più alto e una garanzia sempre più incerta. Se davvero tra gli effetti politici del conflitto dovesse maturare una richiesta di riduzione della presenza militare statunitense nella regione, allora la tregua del Golfo non sarebbe solo un episodio militare, ma l’inizio di una riconfigurazione strategica del Medio Oriente.

Chi ha davvero evitato il tracollo

Alla fine, il dato più importante è questo: l’Iran ha subito distruzioni pesanti, ma ha mantenuto la capacità di colpire e di negoziare da posizione non subalterna. I suoi avversari, invece, sembrano aver scoperto che la superiorità tecnologica non basta quando si scontra con una guerra di consumo, saturazione e resilienza industriale. Ecco perché questa tregua assomiglia meno alla conclusione di una campagna vittoriosa e molto di più a una frenata imposta dalla realtà. Non salva l’Iran dal collasso. Salva soprattutto Washington e Tel Aviv dalla possibilità che il conflitto dimostri fino in fondo i loro limiti.