Il punto che rende la crisi così pericolosa è che nessuno degli attori principali può permettersi facilmente di arretrare. Gli Stati Uniti non possono riconoscere apertamente che la pressione militare non ha piegato l’Iran. Israele non può accettare che Teheran esca rafforzata da uno scontro regionale. Le monarchie del Golfo non possono ammettere che la loro sicurezza dipenda ormai anche dal consenso iraniano. E l’Iran, dopo aver costruito la propria narrazione sulla resistenza, non può accettare un accordo che venga percepito come un cedimento.

Da qui nasce la trappola. Washington cerca un’intesa che salvi la faccia e ripristini almeno in parte la libertà d’azione americana nel Golfo. Teheran vuole invece che la crisi si chiuda riconoscendo una nuova realtà: lo stretto di Hormuz non è più uno spazio neutro presidiato dalla potenza americana, ma una leva strategica sotto influenza iraniana. Questo non significa che l’Iran voglia chiuderlo in modo permanente. Significa qualcosa di più sottile: Teheran vuole poter decidere chi paga il prezzo della guerra e chi può continuare a commerciare.

È questa la vera rivoluzione geopolitica. Per decenni gli Stati Uniti hanno presentato se stessi come garanti della libera circolazione marittima. Ora l’Iran tenta di rovesciare la formula: non è Teheran a minacciare il commercio globale, sono gli Stati Uniti e i loro alleati a trasformare il Golfo in una zona di guerra. La responsabilità del blocco, nella narrativa iraniana, ricade su chi ha militarizzato lo stretto, non su chi lo controlla geograficamente.

La vulnerabilità delle monarchie energetiche

Gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar, il Bahrein, il Kuwait e l’Arabia Saudita sono il vero ventre molle della strategia americana. Dispongono di immense risorse finanziarie, ma hanno una profondità territoriale e demografica limitata. Le loro infrastrutture sono concentrate in pochi punti: impianti di liquefazione del gas, terminal petroliferi, porti, aeroporti, basi militari, centri finanziari, reti elettriche e impianti di desalinizzazione.

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Questa concentrazione è la loro forza in tempo di pace e la loro debolezza in tempo di guerra. Una monarchia del Golfo può accumulare capitale, costruire grattacieli, attrarre fondi, ospitare basi straniere e diventare nodo della finanza globale. Ma se l’acqua potabile dipende dalla desalinizzazione, se l’elettricità dipende da pochi impianti, se l’export energetico passa da terminal vulnerabili, allora la guerra cambia tutto.

L’Iran non ha bisogno di occupare questi Paesi. Gli basta dimostrare che, in caso di attacco alle proprie infrastrutture, anche la loro prosperità può essere colpita. È una deterrenza fondata non sulla conquista, ma sulla minaccia di paralisi. Non si tratta solo di missili e droni. Si tratta di fiducia. Dubai, Doha, Abu Dhabi o Riyad funzionano perché il mondo le considera luoghi sicuri per investire, transitare, depositare capitali, comprare immobili, fare affari. Se questa percezione si incrina, il danno è già politico prima ancora che materiale.

Il caldo come fattore militare

Un dettaglio apparentemente secondario diventa, in questa crisi, un elemento strategico: il clima. Nella lettura iraniana, l’estate della penisola arabica può diventare ciò che l’inverno fu per la Russia nelle grandi invasioni terrestri. Il caldo estremo, l’umidità, la dipendenza dall’aria condizionata, dall’elettricità e dalla desalinizzazione rendono le basi militari e le città del Golfo vulnerabili a una guerra di logoramento.

Una cosa è ospitare truppe americane in condizioni ordinarie. Un’altra è mantenerle operative in piena estate se reti elettriche, porti, aeroporti o impianti idrici vengono colpiti. L’Iran non deve necessariamente distruggere tutto: può rendere ogni presenza militare più costosa, più instabile, più difficile da sostenere. In questo senso la geografia lavora per Teheran. La distanza degli Stati Uniti lavora contro Washington. La vicinanza dei bersagli lavora contro le monarchie del Golfo.

Il ruolo dei droni e dei missili

Dal punto di vista militare, la crisi conferma il passaggio dalla guerra classica alla guerra di saturazione. L’Iran non può competere con gli Stati Uniti portaerei contro portaerei, aereo contro aereo, flotta contro flotta. Ma può compensare l’inferiorità convenzionale con missili balistici, missili da crociera, droni, mine, guerra elettronica, piccoli natanti, milizie alleate e capacità di colpire infrastrutture.

Questa è la lezione delle guerre recenti: non vince sempre chi possiede la piattaforma più costosa, ma chi riesce a imporre all’avversario un costo politico, logistico ed economico superiore al beneficio dell’operazione. Un drone economico che costringe una nave costosa a difendersi, deviare, rallentare o ritirarsi produce un effetto strategico sproporzionato. Un missile che minaccia un terminal energetico può incidere sui mercati più di una battaglia navale.

Secondo la ricostruzione attribuita a Marandi, l’Iran avrebbe utilizzato in passato anche armamenti meno recenti, conservando capacità più avanzate prodotte in strutture sotterranee. Questa affermazione, naturalmente, va letta come parte della comunicazione strategica iraniana. Ma il messaggio è chiaro: Teheran vuole far credere agli avversari che una nuova guerra non troverebbe l’Iran indebolito, bensì più preparato, più prudente e più determinato.

La guerra economica contro il mondo

Il vero paradosso è che una guerra pensata per indebolire l’Iran potrebbe colpire soprattutto il resto del mondo. Petrolio e gas sono soltanto la parte più visibile. Il Golfo Persico è anche una grande officina della chimica industriale globale. Da lì passano prodotti essenziali per fertilizzanti, plastiche, componenti industriali, metalli energivori, catene agroalimentari e manifatturiere.

Se il traffico rallenta, se le assicurazioni aumentano, se le navi evitano certe rotte, se le imprese iniziano ad accumulare scorte, se i prezzi dell’energia salgono, l’effetto si propaga ben oltre il Medio Oriente. L’Europa pagherebbe di più l’energia, l’Asia vedrebbe crescere i costi produttivi, l’Africa subirebbe rincari alimentari e fertilizzanti, gli Stati Uniti stessi dovrebbero affrontare inflazione, pressione sui mercati e malcontento interno.

In questa prospettiva, l’Iran gioca una carta brutale ma efficace: resistere più a lungo dell’economia globale. Teheran sa che la propria popolazione è abituata a sanzioni, scarsità e adattamento. Non significa che l’economia iraniana sia forte; significa che è allenata alla pressione. L’economia mondiale, invece, è molto più sofisticata ma anche molto meno resistente agli shock. Il sistema globale funziona se tutto scorre. L’Iran può permettersi di far capire che, se viene strangolato, nulla scorrerà normalmente.

Cina e Russia osservano, ma non restano neutrali

La Cina guarda alla crisi iraniana con estrema attenzione. Non perché voglia necessariamente una guerra, ma perché sa che il controllo americano dell’Asia occidentale significherebbe una pressione diretta sulle sue linee energetiche e commerciali. Pechino non può permettere che Washington trasformi il Golfo in una leva permanente contro l’economia cinese.

Per questo l’Iran assume un valore superiore alla sua dimensione nazionale. È un perno della continuità terrestre e marittima eurasiatica, un ponte tra Golfo, Caucaso, Asia Centrale, Iraq, Siria e Mediterraneo. Se l’Iran crollasse o venisse neutralizzato, gli Stati Uniti rafforzerebbero la propria capacità di condizionare Russia e Cina. Se invece l’Iran resiste, l’egemonia americana in Medio Oriente appare meno assoluta.

Anche la Russia osserva con interesse. Mosca non ha bisogno di entrare direttamente nel conflitto per trarne conseguenze strategiche. Ogni crisi che impegna risorse americane lontano dall’Europa orientale riduce la pressione su altri fronti. Ogni difficoltà americana nel Golfo rafforza l’idea che l’ordine occidentale sia sovraccarico: Ucraina, Medio Oriente, Indo-Pacifico, sicurezza energetica, competizione industriale. Troppi fronti, troppe promesse, troppe garanzie da mantenere.

Israele e il rischio dell’escalation permanente

Israele resta l’attore che più teme un Iran uscito indenne o addirittura rafforzato dalla crisi. Per Tel Aviv, il problema non è solo il nucleare. È l’insieme della postura iraniana: missili, droni, alleanze regionali, influenza in Iraq, Siria, Libano, Yemen, capacità di mobilitare fronti multipli e di legare la sicurezza israeliana a quella del Golfo.

Per questo Israele ha interesse a impedire una normalizzazione che riconosca all’Iran un ruolo legittimo di potenza regionale. Un accordo che salvasse il programma nucleare civile iraniano, riconoscesse implicitamente la sua influenza su Hormuz e imponesse un cessate il fuoco regionale sarebbe letto a Tel Aviv come una sconfitta strategica. Israele non vuole soltanto ritardare il programma nucleare iraniano: vuole impedire che l’Iran diventi il regolatore della sicurezza mediorientale.

Il rischio è che l’escalation diventi una politica in sé. Quando non si riesce a vincere politicamente, si prolunga la crisi per impedire all’avversario di consolidare la vittoria. Ma questa logica ha un limite: più dura la crisi, più cresce il costo per gli alleati degli Stati Uniti, per l’economia globale e per la stabilità interna dei Paesi coinvolti.

Tre scenari possibili

Il primo scenario è quello del compromesso armato. Gli Stati Uniti accettano di non ottenere una resa iraniana, l’Iran accetta una formula diplomatica che permetta a Washington di non apparire sconfitta, Israele mantiene una posizione ostile ma viene contenuto, e le monarchie del Golfo spingono per una de-escalation. Sarebbe lo scenario più razionale, ma non necessariamente il più probabile.

Il secondo scenario è quello dell’attacco limitato. Washington o Israele tentano un’operazione breve per colpire infrastrutture, basi, siti missilistici o obiettivi simbolici. L’obiettivo sarebbe ristabilire deterrenza senza aprire una guerra totale. Ma è lo scenario più ambiguo, perché presuppone che l’Iran accetti il colpo senza rispondere in modo proporzionato o superiore. Ed è proprio ciò che Teheran dice di non voler fare.

Il terzo scenario è quello della guerra regionale. Attacco alle infrastrutture iraniane, risposta iraniana contro basi e impianti del Golfo, coinvolgimento di milizie e fronti secondari, pressione sul traffico marittimo, esplosione dei prezzi energetici, crisi finanziaria e diplomatica. Sarebbe lo scenario più distruttivo e, proprio per questo, quello che tutti dichiarano di voler evitare. Ma nella storia spesso le guerre nascono quando tutti credono di poter controllare l’escalation meglio dell’avversario.

La conclusione strategica

L’Iran non sta semplicemente rifiutando un accordo americano. Sta rifiutando un ordine regionale. Sta dicendo che il tempo in cui Washington decideva, Israele colpiva e le monarchie del Golfo pagavano in cambio di protezione è finito. O almeno non può più funzionare senza costi enormi.

La posta in gioco non è soltanto il nucleare. È la sovranità, l’energia, il commercio mondiale, il rapporto tra potenze emergenti e potenze occidentali, la capacità americana di imporre regole in una regione che non controlla più come un tempo.

Per questo la crisi è così grave. Non perché la guerra sia inevitabile, ma perché ogni via d’uscita richiede a qualcuno di accettare una perdita di prestigio. E nel Medio Oriente di oggi, come spesso nella storia, il prestigio pesa quanto il petrolio, quanto i missili, quanto le rotte marittime. L’Iran vuole essere riconosciuto come potenza che non può essere piegata. Gli Stati Uniti vogliono dimostrare di essere ancora la potenza che può piegare gli altri. In mezzo c’è Hormuz, piccolo stretto d’acqua da cui può dipendere una parte enorme dell’equilibrio mondiale.