La battaglia di Konstyantynivka non è soltanto un episodio del fronte orientale. È uno di quei passaggi in cui il terreno, la propaganda e la diplomazia si intrecciano fino a diventare una sola cosa. Mosca annuncia la presa della città, Kiev nega, gli osservatori occidentali parlano di situazione ancora fluida. Ma al di là delle formule, un dato appare evidente: la cosiddetta “Cintura delle Fortezze” del Donbass, costruita dall’Ucraina dal 2014 attorno a Konstyantynivka, Druzhkivka, Sloviansk e Kramatorsk, è sotto una pressione che può cambiare il corso della guerra.

Konstyantynivka era un nodo industriale, logistico e militare. Una città trasformata in sistema difensivo, con trincee, ostacoli anticarro, postazioni fortificate, depositi, vie ferroviarie e collegamenti stradali. Per questo la sua eventuale caduta non può essere liquidata come una semplice variazione di mappa. Se la città è ormai sotto controllo russo, o se le ultime sacche ucraine sono isolate e prive di prospettive, allora siamo davanti a un cedimento operativo importante, forse il più significativo nel Donbass dopo la caduta delle precedenti roccaforti ucraine.

La battaglia delle mappe e delle parole

La guerra in Ucraina è anche una guerra di percezione. Per Mosca, Konstyantynivka è stata liberata. Per Kiev, l’annuncio russo è una menzogna. Per molti centri di analisi occidentali, la presenza russa sarebbe ancora fatta di piccoli gruppi infiltrati, non di un controllo completo della città. Ma la distinzione tecnica rischia di nascondere la sostanza militare: quando una guarnigione perde le vie di rifornimento, non riceve rinforzi, non riesce più a ruotare i reparti e resta compressa in aree urbane sempre più ristrette, la città è già perduta nella realtà operativa prima ancora che nella comunicazione ufficiale.

Questo spiega l’asprezza dello scontro informativo. Mosca vuole presentare il risultato come prova dell’inevitabilità della propria avanzata. Kiev deve evitare che la perdita di una roccaforte si trasformi in crisi politica e psicologica. L’Occidente, soprattutto l’Europa, teme che ogni arretramento ucraino renda più difficile giustificare nuovi pacchetti di aiuti militari e finanziari. Così il fronte diventa anche una scena: ogni mappa, ogni dichiarazione, ogni smentita serve a sostenere una narrazione.

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Il logoramento come metodo

Sul piano militare, la Russia continua a seguire una strategia di logoramento progressivo. Droni, artiglieria, bombe d’aereo guidate, pressione laterale, accerchiamenti parziali e assalti urbani. Non è una guerra lampo, non è una manovra elegante, non è una campagna priva di costi. È però una guerra coerente con la superiorità russa in uomini, munizioni e capacità di fuoco.

L’Ucraina ha scelto più volte di difendere le città fino al limite estremo. Questa scelta ha rallentato l’avanzata russa, ma ha consumato brigate, ufficiali, mezzi, munizioni e riserve addestrate. La difesa urbana può essere efficace quando serve a guadagnare tempo per preparare una controffensiva o una nuova linea arretrata. Diventa invece pericolosa quando si trasforma in una successione di resistenze isolate, senza la forza necessaria per invertire l’iniziativa.

Konstyantynivka sembra rientrare in questo schema. La città avrebbe impegnato un ampio dispositivo ucraino, formato da brigate e battaglioni incaricati di difendere una struttura fortificata in profondità. Ma se l’ordine di resistere ha impedito un ripiegamento ordinato, il risultato può essere stato quello già visto altrove: ritardare il nemico, ma perdere uomini difficili da sostituire.

Lyman, Sloviansk e Kramatorsk: il rischio domino

La possibile caduta di Krasny Lyman aggraverebbe ulteriormente la situazione. Lyman è un punto sensibile perché si trova sulla direttrice orientale verso Sloviansk. Konstyantynivka pesa invece sulla direttrice verso Druzhkivka e Kramatorsk. Se i due settori cedessero quasi contemporaneamente, la difesa ucraina nel Donbass perderebbe profondità e coerenza.

Il problema decisivo non è solo sapere quale bandiera sventoli su un quartiere. Il punto è capire se Kiev dispone ancora di riserve mobili sufficienti per chiudere le brecce, stabilizzare il fronte, proteggere le linee logistiche e impedire che le infiltrazioni russe diventino accerchiamenti. Le guerre di logoramento non si vincono soltanto conquistando città: si vincono costringendo l’avversario a consumare più forze di quante riesca a ricostituire.

Da questo punto di vista, il settore Sloviansk-Kramatorsk potrebbe diventare il prossimo grande banco di prova. È lì che si misurerà se l’Ucraina può ancora trasformare la resistenza locale in una difesa strategica, oppure se sarà costretta ad arretrare lungo linee sempre più fragili.

Il costo economico della resistenza

Ogni cedimento sul terreno produce conseguenze economiche. Kiev ha bisogno di nuovi aiuti, nuove munizioni, nuovi sistemi difensivi, nuovi finanziamenti. L’Europa, però, deve fare i conti con bilanci pubblici sotto pressione, industria indebolita, aumento della spesa militare e opinioni pubbliche sempre meno disposte ad accettare una guerra lunga senza risultati visibili.

Per gli Stati Uniti, il conflitto consolida un mercato strategico: armi, munizioni, ricostituzione degli arsenali europei, rafforzamento della dipendenza militare degli alleati. Per l’Europa, invece, la guerra rischia di diventare una doppia dipendenza: da Washington per la sicurezza e da Kiev per la giustificazione politica di una mobilitazione economica sempre più onerosa.

La Russia paga un prezzo alto, ma ha adattato una parte consistente del proprio apparato produttivo all’economia di guerra. La sua scommessa è semplice e brutale: resistere più a lungo dell’Ucraina e più a lungo della pazienza occidentale. Se il fronte continua ad arretrare, questa scommessa diventa sempre più difficile da ignorare.

Il messaggio geopolitico a Kiev e all’Occidente

La caduta di Konstyantynivka, se confermata pienamente, rafforzerebbe la posizione negoziale di Mosca. Putin può presentare l’avanzata nel Donbass come dimostrazione che il tempo lavora per la Russia. Zelensky deve invece dimostrare che ogni perdita territoriale non compromette la capacità ucraina di continuare la guerra e che il sostegno occidentale può ancora modificare il rapporto di forza.

Il punto geopolitico è qui: la guerra non è più soltanto una questione ucraina. È diventata una prova di tenuta per l’intero blocco occidentale. L’Europa aumenta la spesa militare, sostiene Kiev, discute di autonomia strategica, ma resta dipendente dagli Stati Uniti per tecnologia, intelligence, sistemi d’arma e comando politico. La Russia, intanto, cerca di consolidare i propri legami alternativi con Asia, Medio Oriente e Sud globale.

Konstyantynivka, dunque, non è solo una città contesa. È il simbolo di una guerra che premia chi dispone di più tempo, più uomini, più munizioni e maggiore capacità industriale. Se la “Cintura delle Fortezze” comincia davvero a cedere, il problema per Kiev e per l’Occidente non sarà più soltanto fermare l’avanzata russa. Sarà spiegare fino a quando, e a quale prezzo, si potrà continuare una guerra che sul terreno sembra sempre più dominata dalla logica dell’usura.