Kiev prepara “l’armata dei droni”: la mossa per fermare l’avanzata russa

Il conflitto russo ucraino ha visto un rilevante impiego dei droni da parte di entrambe le parti in campo. Tali strumenti vengono usati per una vasta gamma di operazioni su domini differenti. Allo stato attuale, l’Ucraina ha impiegato i droni in maniera più efficace in virtù di una maggiore integrazione di tali sistemi con le varie branche delle forze armate. L’importanza dei droni nell’ambito della strategia militare ucraina è cresciuta a tal punto da aver spinto il governo di Kiev a lanciare la più imponente iniziativa di costruzione di droni a scopi bellici mai vista.

Army of the Drones

L’iniziativa “Army of the drones” è stata lanciata nel giugno 2022 attraverso la firma di un memorandum di cooperazione tra il Congresso Mondiale Ucraino e il ministero della Trasformazione Digitale, i quali hanno accordato il loro sostegno all’avvio di una raccolta fondi per tale progetto su United 24, piattaforma istituita dal presidente Zelensky. Tale iniziativa è stata sponsorizzata dal celebre attore statunitense Mark Hamill, interprete di Luke Skywalker nella saga di Guerre Stellari. Yuriy Shchygol capo del Servizio Statale per la Comunicazione Speciale e la Protezione delle informazioni ha dichiarato che l’obbiettivo dell’iniziativa è acquistare complessivamente 200.000 droni entro la fine dell’anno, sottolineando come l’esercito ucraino necessiti di numerose tipologie di mezzi, da impiegare con funzioni diverse su domini diversi. A tal proposito il ministero della Difesa ha stanziato 20 miliardi di grivnie, circa 500 milioni di euro, per l’acquisto di droni. Contestualmente il Presidente Zelensky ha firmato una legge che esenta gli importatori di droni dal pagamento delle tasse d’importazione e delle imposte sul valore aggiunto.Â

Il progetto Army of the Drones non prevede tuttavia il solo acquisto di equipaggiamento, ma anche la formazione di personale e il cambiamento della struttura stessa dell’esercito. Come parte dell’iniziativa sono stati infatti addestrati ben 10.000 piloti per droni e il Comandante dell’Esercito Ucraino Valery Zaluzhniy ha approvato la formazione delle prime compagnie d’attacco armate di velivoli senza pilota. Si tratta del primissimo esempio di tali unità nella storia bellica, tali compagnie saranno equipaggiate con droni da ricognizione o da attacco, sulla base delle differenti esigenze e disporranno inoltre di pickup volti al trasporto di merci e feriti e allo svolgimento di incursioni. Le unità saranno dotate di sistemi di comunicazione di tipo Starlink, la rete di satelliti di SpaceX, creatura del magnate Elon Musk.

Tale progetto viene portato avanti congiuntamente dalla societĂ civile e dal locale complesso militare industriale. Alcuni sistemi quali i droni impiegati come artiglieria a lungo raggio sono stati infatti sviluppati dalla conglomerata Ukroboronprom, altri sono invece frutto del lavoro di semplici cittadini. Emblematico è il caso del drone “Vidsyich”, sviluppato da Valeriy Borovyk. Si tratta di un sistema d’arma, avente un range di 40 km e una testata di 3 kg, presenta caratteristiche stealth, risutando molto difficile da individuare. Questi droni vengono utilizzati per attacchi a sorpresa contro i mezzi russi. Borovyk ha dichiarato che grazie ad un accordo con uno stabilimento industriale sarĂ in grado di aumentare la produzione mensile da 50 unitĂ ad oltre 1000.Â

L’importanza dei droni

In virtĂą della propria inferioritĂ convenzionale nei confronti della macchina bellica russa, i droni hanno svolto sin dall’inizio del conflitto un ruolo essenziale nell’ambito della strategia militare ucraina. Tali sistemi presentano infatti un’elevatissima versatilitĂ , unita ad un costo piuttosto contenuto e ad un processo produttivo caratterizzato da tempi rapidi e scarsa complessitĂ . Il progetto Army of the drones incrementerĂ la quantitĂ e la varietĂ di sistemi impiegati dalle forze ucraine, migliorando contestualmente l’addestramento di queste ultime al loro utilizzo, con importanti ricadute tattiche e strategiche sul conflitto.Â

I droni da ricognizione consentiranno di incrementare la situational awareness ucraina, conferendo alle forze ucraine un vantaggio nell’individuare le unitĂ militari nemiche e risultare piĂą preparate in ogni tipo di battaglia. I droni navali (USV) e aerei (UAV) aventi un elevato range operativo svolgeranno funzioni analoghe a quelle dell’artiglieria a lungo raggio, colpendo concentrazioni di truppe e infrastrutture strategiche nemiche. Le compagnie aventi addestramento specifico all’impiego di tali sistemi potranno svolgere funzioni di ricognizione e di ricerca e distruzione dell’equipaggiamento nemico in coordinazione con altre unitĂ dell’esercito, garantendo a queste ultime un significativo vantaggio operativo.Â