Iran: per ora conflitto limitato, iniziato da un drone che non c’è

Altra notte di fuoco incrociato tra Iran e Stati Uniti. Ma, nonostante le apparenze ancora non è guerra: ad oggi non si registrano vittime né dall’una né dall’altra parte. I duellanti, a quanto pare, nonostante le minacce reciproche stanno calibrando i colpi. Per ora.

Significativo, ad esempio, l’attacco a due serbatoi idrici sulla costa iraniana: nel riferire la verità della denuncia iraniana, riscontrata attraverso satelliti, il New York Times vi associa il comunicato dell’esercito americano nel quale è specificato che l’attacco è stato condotto “con munizioni di precisione”. Quindi è stato colpito di proposito, un crimine di guerra che ha lasciato senza acqua potabile 20mila persone. Ma, allo stesso tempo, si è voluto evitare che le bombe facessero strame di civili.

Tra l’altro, l’Iran si è guardato bene, per ora, di attaccare Israele, che gli avrebbe attirato repliche non altrettanto mirate, con conseguente e inevitabile ampliamento del conflitto.

Insomma, ancora il conflitto è vigilato, come scrive Karen DeYong sul Washington Post: “Al momento, un ritorno a una guerra su vasta scala sembra ancora improbabile […] ed entrambe le parti desiderano chiaramente la fine della guerra, pur se sembrano bloccate in uno stallo diplomatico”.

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Tanto che il Wall Street Journal, media consegnato alla religione delle guerre infinite, pur accogliendo con sollievo i nuovi bombardamenti, rileva con disappunto il fatto che Trump non abbia ancora varcato il Rubicone e non si decida per operazioni più incisive.

Che il conflitto sia controllato lo annotava anche Axios, che spiegava: “Martedì, intorno alle 17:00 (ora della costa orientale degli Stati Uniti), mentre i caccia statunitensi erano in viaggio, la Casa Bianca ha inviato messaggi agli iraniani avvertendoli che avrebbero preso di mira solo installazioni militari”. ‘Abbiamo detto agli iraniani che se i piloti fossero stati uccisi, oggi ci troveremmo in una situazione completamente diversa’, ha affermato un funzionario statunitense”.

Axios spiega che a far precipitare gli eventi è stato il fatto che Teheran non ha ancora risposto alla proposta di accordo inviata due settimane fa da Trump, il quale è diventato “sempre più frustrato dalla copertura mediatica negativa, persino derisoria, delle sue promesse non mantenute sull’accordo, nonché dalle critiche dei falchi che lo accusano di essere troppo morbido con l’Iran”.

Probabile che la ritrosia dell’Iran, più che sulla questione nucleare, sulla quale si sta trattando seriamente, si concentri su due punti. Anzitutto, la richiesta del libero transito attraverso lo Stretto di Hormuz, sulla quale Trump insiste non solo per le pressioni in tal senso, ma anche perché il regime dei pedaggi che Teheran intende imporre – in realtà una banale tassazione – gli attirerebbe critiche alle quali non potrebbe replicare perché non esisteva prima della sua guerra. Una sconfitta secca. In secondo luogo, l’America fa orecchie da mercante sulla legittima richiesta iraniana di sbloccare i propri beni congelati dall’antagonista (nel codice penale si chiama furto).

L’ondata di attacchi americani ha accompagnato l’arrivo a Teheran di una delegazione qatariota che dovrebbe rilanciare il negoziato. Secondo la Reuters è ripartita da Teheran stamane, dal momento che i colloqui con la controparte sono durati fino al mattino. L’esito è tutto da verificare.

Se porterà con sé una risposta accettabile dagli States quanto avvenuto in questi giorni potrebbe essere ricordato come la fiammata finale, che Trump potrà rivendicare come una vittoria, dal momento che sarebbe riuscito a piegare Teheran.

Ma al momento è arduo credere in tale possibilità e c’è il rischio che la tensione attuale faccia degenerare il conflitto in una guerra su larga scala. L’Iran, intanto ha comunicato la chiusura totale dello Stretto di Hormuz, sviluppo che non promette nulla di buono. Allo stesso tempo, però, va notato che finora gli Houti sono rimasti silenti: se la situazione fosse già giunta a un punto di non ritorno avrebbero già chiuso, o minacciato di chiudere, anche lo Stretto di Bab al-Mandab…

Per quanto riguarda l’inizio di questa fiammata, ieri avevamo accennato alla possibilità che si trattasse di una replica dell’incidente del Tonchino, cioè che l’elicottero americano non fosse stato abbattuto da un drone, ma si fosse trattato semplicemente di un disastro aereo strumentalizzato ad arte per dar fuoco alle polveri.

Nel leggere il comunicato del Centcom, tale sensazione è diventata certezza. Così il comunicato: “TAMPA, Florida — Alle 19:33 (ora locale) dell’8 giugno, due membri dell’equipaggio di un elicottero AH-64 Apache dell’esercito statunitense sono stati tratti in salvo dalle forze americane dopo che il loro elicottero era precipitato vicino alla costa dell’Oman durante una missione di pattugliamento nelle acque regionali. I soldati sono stati tratti in salvo nel giro di circa due ore e sono in condizioni stabili. Le cause dell’incidente sono oggetto di indagine”.

Il comunicato, quindi è stato fatto oltre due ore dopo “l’incidente”, come tale definito nel testo. Trump ha raccontato che gli era stato riferito che un drone si era incastrato nel velivolo ma non era esploso. Se vero, il drone doveva essere ben visibile, eppure due ore dopo, il Centcom non ne fa menzione…

Inoltre, possibile che i piloti, sani e salvi e che quindi potevano comunicare, non abbiano avuto contezza dell’impatto con un drone? Nessuno strumento di bordo lo ha segnalato? Ed è possibile che i radar statunitensi, che monitorano palmo a palmo l’area, la più vigilata del pianeta, non abbiano registrato un drone in avvicinamento? Si tenga presente che per nascondere un attacco similare normalmente si usano sciami di droni per sovraccaricare i sistemi di rilevamento; non esistono al momento droni del tutto invisibili…

Infine, il resoconto di Axios: “Gli Stati Uniti non avevano ancora stabilito se l’Iran avesse abbattuto intenzionalmente l’elicottero quando Trump ha deciso di ordinare una risposta militare”. Nessun attacco, nessun drone, solo la decisione di ricominciare a bombardare. Il drone si è materializzato dopo, d’incanto, per giustificare l’ingiustificabile.

Ora non resta che attendere e sperare che Trump non abbia dato inizio a un processo non più controllabile quanto catastrofico.