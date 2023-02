Il fronte spaziale della guerra in Ucraina: il ruolo dei satelliti

Mentre la Russia si preparava per un’invasione non provocata dell’Ucraina all’inizio del 2022, i satelliti di imaging commerciale hanno fatto luce sul dispiegamento delle forze armate di Mosca individuando le loro loro truppe e armi in avanzata verso il loro confine. Questa trasparenza spaziale, guidata dagli attori attivi per i servizi al commercio, ha fornito chiarezza e ha contribuito a combattere la disinformazione prima dell’invasione.

Prendiamo questo esempio specifico: quando il presidente Putin ha dichiarato che le unità russe stavano tornando alla base il 17 febbraio 2022, i satelliti commerciali hanno fotografato un ponte di barche di nuova costruzione che è apparso durante la notte attraverso il fiume Pripyat, un fiume chiave in Bielorussia a meno di quattro miglia dal confine ucraino. Questa costruzione del ponte contraddiceva le affermazioni di Putin e, come riportato dai media, è stata vista dall’intelligence occidentale e dai funzionari militari come parte di una serie di infrastrutture di supporto costruite prima di un’invasione.

All’inizio dell’invasione, l’Ucraina non aveva alcuna capacità spaziale nazionale. Ma la disponibilità di servizi satellitari commerciali esistenti e crescenti e di tecnologie avanzate ha drasticamente alterato l’accesso di tutte le nazioni allo spazio e quindi alla guerra moderna. I funzionari ucraini e i civili sono in grado di comunicare aggiornamenti sul campo di battaglia con i colleghi di tutto il mondo, prevenendo la diffusione di false informazioni e aumentando la probabilità di sostegno alleato a favore degli ucraini. Secondo CNBC, “pochi giorni dopo l’invasione della Russia del 24 febbraio – e a seguito di una richiesta di supporto internet satellitare via Twitter da parte del ministro digitale ucraino Mykhailo Federov – SpaceX ha iniziato a inviare kit terminali Starlink in Ucraina e da allora ne ha inviati migliaia”. Starlink ha fornito un’ancora di salvezza e garantito la sicurezza delle comunicazioni critiche alle forze ucraine nonostante i ripetuti tentativi russi di oscurare il paese sia con attacchi cinetici che con attacchi informatici. I satelliti Starlink che volano fino a 130 miglia sopra lo spazio di battaglia trasmettono l’accesso a Internet ad alta velocità, consentendo alle truppe ucraine in prima linea nell’est fortemente conteso di comunicare con una catena di comando che si estende per centinaia di miglia, fino alla capitale Kiev.

Federov ha anche invitato le società satellitari commerciali a condividere immagini e dati direttamente con l’Ucraina. Il governo degli Stati Uniti ha contribuito attraverso la condivisione delle informazioni. Quando sono iniziati i preparativi per l’invasione, la National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) “ha aumentato e accelerato diversi sforzi che erano in corso commercialmente”, secondo David Gauthier, direttore delle operazioni commerciali e commerciali pressola NGA. Ora c’è una nuova relazione ibrida tra le capacità spaziali governative e commerciali. Una relazione che è reciprocamente vantaggiosa ed è rafforzata dalla sua interdipendenza.

Ora, a un anno dall’inizio della guerra, la mancata fine dell’invasione non provocata dell’Ucraina da parte della Russia getta nuova luce sullo stato di guerra in evoluzione. La prima osservazione piuttosto ovvia è che lo spazio è fondamentale per la condotta della guerra moderna, sia in termini di puntamento di precisione con armi a guida GPS, comunicazioni commerciali o sorveglianza satellitare. Inoltre, la grande quantità di immagini commerciali raccolte ha creato uno spazio di battaglia in Ucraina che è uno dei più trasparenti della storia. Inoltre, ora sembra che la capacità di guerra elettronica della Russia non sia buona come pensavamo. Le forze russe hanno una reputazione temibile quando si tratta di guerra elettronica e fanno di tutto per rafforzare questa narrativa. A un certo punto, l’agenzia di stampa statale Sputnik ha proclamato che le capacità di guerra elettronica russe “rendono inutili le portaerei”. Quel vanto sembra essere molto più un tributo allo spettacolo che qualcosa di reale sostanza. Anche la manciata di tentativi di interrompere la rete StarLink non hanno prodotto risultati. Tuttavia, non dovremmo presumere che la Russia abbia usato tutto il suo arsenale di opzioni di guerra elettronica.

Più minacciosamente, la Russia continua la sua tendenza a fare dichiarazioni provocatorie sull’ordine internazionale nello spazio. Mentre gli Stati Uniti e l’Occidente continuano a sfruttare i satelliti commerciali per il lavoro di intelligence e comunicazione, la Russia ha emesso un avvertimento che questi potrebbero diventare un “obiettivo legittimo” per le operazioni in tempo di guerra.

La guerra in Ucraina ci ha insegnato che una nazione non ha bisogno di possedere satelliti o avere un forte programma spaziale per partecipare e prosperare nelle guerre moderne. La “nebbia di guerra” esisterà sempre per i combattenti sul terreno, ma nuove fonti di dati fattuali raccolti dallo spazio possono aiutare a illuminare, chiarire e livellare il campo di gioco delle informazioni e avvantaggiare cittadini, imprese, attori umanitari o funzionari militari e di intelligence che cercano una maggiore chiarezza nelle attività che si svolgono in tutto il mondo. I governi non sono più l’unico arbitro di ciò che i cittadini sanno. Questa luce può esporre la disinformazione e i misfatti di attori nefasti, creando risposte più informate e partecipative da parte dei media, delle organizzazioni umanitarie e dei cittadini globali.

Come dice un vecchio proverbio americano, la luce solare è il miglior disinfettante per le democrazie. Il mondo libero ha un netto vantaggio date le capacità avanzate dell’ecosistema delle immagini commerciali di fornire quella luce solare e guidare in una nuova era di consapevolezza condivisa. Dobbiamo sfruttare questo vantaggio per illuminare e denunciare azioni e attori nefasti. Questa prospettiva può portare a una maggiore consapevolezza sulla strada della verità condivisa, rafforzando il rispetto della libertà individuale e della sicurezza collettiva.