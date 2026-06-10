Quattro mesi dopo l’inizio di una guerra sempre più logorante, Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti hanno ripreso oggi gli attacchi contro l’Iran. Il motivo ufficiale è la lentezza dei negoziati per un accordo che metta fine al conflitto scoppiato dopo l’abbattimento di un elicottero americano (l’Apache). Poche ore dopo le sue dichiarazioni odierne, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) hanno comunicato di aver iniziato «a lanciare ulteriori attacchi di autodifesa contro molteplici obiettivi in Iran, su indicazione del Comandante in Capo. Gli attacchi sono in risposta all’aggressione ingiustificata e continua dell’Iran» si legge su X.

U.S. Central Command forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p.m. ET against multiple targets in Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are in response to Iran’s unwarranted and continued aggression. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026

Parlando dallo Studio Ovale, poche ore prima, Trump aveva avvertito Teheran: «Hanno impiegato troppo tempo a negoziare un accordo… ora dovranno pagare il prezzo!!!». Poco dopo, il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha confermato che il Comando Centrale americano (Centcom) sarà «impegnato» perché «il presidente ha detto che colpiremo duramente l’Iran, e lo faremo». Hegseth, parlando fuori dalla sede del Centcom in Florida, ha ribadito che gli Stati Uniti sono pronti a «colpire duramente» le infrastrutture iraniane se Teheran non accetterà di firmare un’intesa. «Non è perché vogliamo ricominciare qualcosa che non dobbiamo ricominciare, ma perché siamo preparati a dettare le condizioni per ottenere il tipo di accordo che il presidente Trump si aspetta», ha dichiarato.

Nelle scorse 48 ore, le forze americane hanno lanciato attacchi contro l’Iran in risposta all’abbattimento di un elicottero d’attacco Apache dell’Esercito Usa avvenuto il giorno precedente vicino allo Stretto di Hormuz. L’equipaggio è stato recuperato senza perdite umane. Si tratta del primo Apache perso in questo conflitto.

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Infrastrutture civili nel mirino?

Trump non ha escluso strike su obiettivi sensibili, tra cui centrali elettriche e ponti. L’annuncio arriva dopo che i media di Stato iraniani hanno riferito di attacchi statunitensi su due bacini idrici, con interruzione dell’approvvigionamento idrico in vaste aree. La Casa Bianca, nel frattempo, continua a sostenere che i negoziati sono ancora in corso: secondo fonti citate da Cnn, una delegazione qatariota sta incontrando i negoziatori iraniani a Teheran per colmare le ultime differenze. Trump ha sintetizzato così la posizione americana: «Tutto quello che l’Iran deve fare è iniziare a firmare una carta».

Pete Hegseth:



The strikes on Iran that will happen tonight will be clear and strong.



If they happen tomorrow night, they will be strong and clear.



Throughout, Iran has an opportunity to make a deal. That's the point. pic.twitter.com/lAR8rpfVOA — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026

L’operazione “segreta” nello Stretto di Hormuz

Nel frattempo, Hegseth ha rivelato che l’operazione Project Freedom, annunciata pubblicamente a maggio per scortare le petroliere commerciali nello Stretto di Hormuz e poi apparentemente sospesa, non si è mai realmente interrotta. «È andata underground», ha spiegato il segretario alla Difesa. «Abbiamo protetto oltre 100 milioni di barili di petrolio in missioni notturne che l’Iran non è riuscito a fermare». Trump ha confermato personalmente l’esistenza di una «missione segreta» ordinata lo scorso mese per garantire il flusso di petrolio.



L’indiscrezione di Seymour Hersh: Trump pensa al nucleare?

Secondo il giornalista investigativo Seymour Hersh, però, dietro le dichiarazioni bellicose si nasconde una profonda frustrazione del presidente. In un articolo esplosivo pubblicata su Substack, Hersh rivela che Trump, in una recente riunione riservata alla Casa Bianca, avrebbe accennato – seppur vagamente – all’opzione nucleare come possibile via per chiudere rapidamente il conflitto.

«Va detto subito che si trattava solo di discorsi interni a collaboratori stretti da parte di un presidente frustrato», scrive Hersh. Ma il contesto è pesante: la popolarità di Trump sta crollando, è stato fischiato sonoramente lunedì sera alla finale NBA tra Knicks e Spurs al Madison Square Garden, e i sondaggi indicano una probabile vittoria democratica alle elezioni di metà mandato (midterm) di novembre, con la possibilità di riconquistare sia la Camera che il Senato.

Trump on Iran:



We were really close to a deal — but they keep tapping us along.



They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very stupid Presidents. pic.twitter.com/c1vC8KlYo1 — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026

In quel caso, ammonisce Hersh, potrebbero partire procedure di impeachment. Nel frattempo, l’Iran continua a produrre droni e missili in fabbriche sotterranee nonostante i bombardamenti statunitensi e israeliani. Un «immenso fallimento dell’intelligence» americana e israeliana sulle capacità sotterranee iraniane, finora poco discusso dall’amministrazione Trump.

Larry Johnson, l’ex analista della Cia che ha rivelato che al presidente Donald Trump è stato negato l’accesso ai codici nucleari degli Stati Uniti durante una riunione d’emergenza del 18 aprile, ha dichiarato in un’intervista esclusiva a InsideOver che Trump, già lo scorso aprile, voleva prendere in considerazione l’uso di un’arma nucleare. Come ricostruito da Johnson, il generale Caine lo fermò: «Assolutamente no, non seguiremo quella strada». Ne nacque uno scontro. Oggi, tuttavia, almeno secondo Hersh, quell’opzione apocalittica torna prepotentemente in auge.

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