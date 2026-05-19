Nel conflitto tra Russia e Ucraina, la battaglia non si combatte soltanto con missili, artiglieria e droni. Esiste un livello meno visibile ma sempre più decisivo: quello della resilienza elettronica. È qui che si inserisce l’inchiesta pubblicata da Nordsint e The Insider sulle presunte forniture di antenne anti-jamming CRPA prodotte dalla cinese Harxon Corporation e indirizzate, tramite l’intermediario NavX, alla filiera russa dei droni Geran. La questione non riguarda semplicemente la vendita di componenti dual-use. Il nodo strategico è un altro: la capacità russa di mantenere operative le proprie munizioni loitering nonostante la crescente pressione della guerra elettronica ucraina.

In un conflitto dove il disturbo GNSS è diventato sistematico, ogni tecnologia capace di preservare navigazione e targeting assume un valore quasi equivalente a quello del vettore armato stesso. I Geran, derivati dalla piattaforma iraniana Shahed, sono ormai parte integrante della strategia russa di saturazione. Costano relativamente poco, obbligano Kiev a consumare risorse difensive e mantengono costante la pressione sulle infrastrutture energetiche e logistiche ucraine. Se questi droni riescono anche a sopravvivere meglio ai disturbi elettronici, il loro impatto operativo aumenta in modo significativo.

Il ruolo delle antenne CRPA

Le antenne CRPA — Controlled Reception Pattern Antenna — rappresentano uno dei segmenti tecnologici più sensibili dell’attuale guerra elettronica. Non rendono invulnerabile un drone, ma ne aumentano drasticamente la capacità di resistere a jamming e spoofing satellitare. In termini tecnici, questi sistemi filtrano le interferenze provenienti da determinate direzioni, consentendo al ricevitore GNSS di mantenere il collegamento con i segnali satellitari utili. Tradotto sul piano operativo: un drone che avrebbe potuto perdere orientamento o deviare dal bersaglio mantiene invece rotta e precisione anche in un ambiente elettromagnetico ostile. Per l’Ucraina questo significa una cosa precisa: aumentano i costi della difesa. Se il disturbo elettronico perde efficacia relativa, Kiev è costretta a compensare con intercettori cinetici, batterie antiaeree, squadre mobili e sensori distribuiti. È un logoramento industriale oltre che militare.

Harxon, NavX e la logica delle reti ibride

Secondo la ricostruzione giornalistica, i reporter avrebbero contattato Harxon fingendosi acquirenti collegati alla produzione russa di droni. La parte più interessante dell’inchiesta non è tanto l’offerta commerciale quanto il passaggio successivo: la trattativa sarebbe stata trasferita a NavX, società separata incaricata della gestione contrattuale e comunicativa. Questo elemento suggerisce una dinamica ormai tipica delle reti dual-use contemporanee: la frammentazione dell’esposizione. In pratica, il produttore mantiene una distanza formale dall’utente finale attraverso intermediari, distributori o società parallele che riducono la tracciabilità diretta della filiera. Non è una prova automatica di violazione sanzionatoria, ma indica una struttura commerciale compatibile con la riduzione del rischio reputazionale e regolatorio. È la trasformazione della società intermedia in una vera e propria tecnologia politica della supply chain. Il problema per l’Occidente è evidente: le sanzioni tradizionali colpiscono soggetti identificabili, mentre le reti dual-use moderne sono adattive, modulari e facilmente riconfigurabili.

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La vulnerabilità delle restrizioni dual-use

Il caso Harxon-NavX mostra soprattutto la fragilità del sistema di controllo occidentale sui beni a duplice uso. Le antenne GNSS anti-jamming hanno infatti applicazioni perfettamente legittime in agricoltura di precisione, robotica, surveying e droni civili. La difficoltà non sta quindi nel prodotto in sé, ma nella capacità di dimostrare destinazione finale, consapevolezza dell’uso militare e connessione concreta con programmi sottoposti a restrizioni. Qui emerge il vero terreno della competizione geopolitica: non più il trasferimento di sistemi d’arma completi, ma quello dei sottosistemi critici. Moduli di navigazione, firmware, ricevitori, filtri elettronici, processori GNSS e array antenna sono oggi il cuore della resilienza bellica contemporanea. La Russia sembra aver compreso questa evoluzione prima dei suoi avversari. Mosca non punta necessariamente a grandi forniture centralizzate, ma a reti diffuse di componenti sostituibili. Se un canale viene esposto, ne emerge un altro. Se un intermediario finisce sotto osservazione, la filiera migra verso nuove società o nuove giurisdizioni.

Il fattore cinese nella guerra tecnologica

La Cina occupa una posizione centrale ma ambigua. Formalmente Pechino sostiene di non fornire armamenti letali alle parti in conflitto e di applicare controlli rigorosi sui beni dual-use. Tuttavia, la profondità industriale cinese rende il Paese uno dei pochi ecosistemi capaci di produrre rapidamente componentistica avanzata a costi compatibili con una guerra di attrito prolungata. Il punto geopolitico non è dimostrare un ordine diretto di Pechino. Il problema è strutturale: il mercato tecnologico cinese possiede dimensioni, elasticità e capacità produttive tali da ridurre l’efficacia marginale delle sanzioni occidentali. Per Mosca questo rappresenta una forma di profondità tecnologica esterna. Per l’Occidente, invece, significa che il contenimento non può più limitarsi alle blacklist statiche di aziende o individui.

La nuova frontiera delle sanzioni

La vera sfida dei prossimi mesi sarà la capacità occidentale di colpire non soltanto i singoli fornitori, ma i pattern di filiera. Significa monitorare contemporaneamente intermediari, fiere tecnologiche, distributori regionali, codici doganali, marketplace industriali, spedizioni sospette e componenti recuperati sui rottami dei droni abbattuti. La guerra tecnologica tra Russia e Ucraina sta infatti entrando in una nuova fase: quella in cui il vantaggio strategico non dipende solo da chi costruisce il drone, ma da chi riesce a mantenerlo operativo dentro un ambiente saturo di disturbo elettronico. Ed è proprio in questo dettaglio apparentemente tecnico — un’antenna GNSS anti-jamming — che si misura oggi la vulnerabilità dell’intero sistema sanzionatorio occidentale.