“Dall’inferno di Kostjantynivka”: il reportage di Eugenia Fiore e Vincenzo Circosta per InsideOver vince il premio Ivan Bonfanti

Eugenia Fiore e Vincenzo Circosta hanno conquistato l’edizione 2026 del premio giornalistico Ivan Bonfanti, promosso da Stampa Romana e dall’Associazione che porta il nome del reporter del quotidiano Liberazione scomparso nel 2008, e lo hanno fatto con un reportage realizzato per InsideOver dal teatro di guerra ucraino. Un servizio realizzato, per la precisione, dal cuore della battaglia di Kostjantynivka, città sotto assedio da parte delle truppe russe fin dall’ottobre 2025 nel cuore dell’Oblast di Donetsk, al centro dei combattimenti che dopo gli scontri tra governo di Kiev e separatisti si sono inevitabilmente innalzati di intensità con l’invasione su larga scala da parte di Mosca nel 2022. Il premio sarà consegnato presso la sede dell’Associazione Stampa Romana il 26 settembre ai giornalisti vincitori.

Fiore e Circosta hanno documentato le complesse dinamcihe della guerra e la crudezza della situazione e delle condizioni di vita in una città assediata dall’artiglieria, dai missili e dai droni russi, che hanno martellato con forza la città per mesi. Un fronte su cui la battaglia continua ancora oggi, e una città in cui la vita è appesa a una complessa precarietà, sono stati narrati con attenzione umana e coinvolgimento emotivo dai reporter giunti nel Paese invaso per InsideOver, capaci di narrare con attenzione e tatto una situazione bellica critica e brutale, mostrando e raccontando storie di vita all’ombra della guerra nel cuore d’Europa, che InsideOver ha raccontato dal primo giorno. Sia quando era, ancora, solo un conflitto civile ucraino sia quando è degenerata nel più grave conflitto del Vecchio Continente dal 1945 a oggi. Il reportage di Fiore e Circosta si inserisce su un solco che conferma l’attenzione della testata al conflitto ucraino e alle sue dinamiche trasformative per la storia europea, ma anche alle piccole e grandi storie umane che ogni guerra porta con sé.

Un reportage di questo livello è stato onorato del premio nato ricordare nel migliore dei modi la figura del giornalista cui questo premio è intitolato. Bonfanti, firma di “Liberazione”, aveva solo 37 anni, nel 2008, quando morì giovanissimo nel pieno di una carriera ove aveva realizzato importanti reportage. Il suo ricordo vive attraverso l’associazione e il premio che lo commemorano. A Eugenia e Vincenzo i complimenti per il successo che onora InsideOver. All’associazione va la stima per il lavoro che porta avanti nel premiare opere giornalistiche di livello tenendo viva la memoria di un autore troppo precocemente scomparso e l’augurio che, nel suo piccolo, anche l’operato di InsideOver possa aver contribuito a questo percorso.