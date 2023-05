Così la guerra in Ucraina spinge gli utili delle aziende militari di Regno Unito e Ue

L’invasione russa dell’Ucraina ha suscitato l’interesse personale degli investitori privati e delle imprese militari che calcolano che l’aumento della spesa militare stimolata dal conflitto stimolerà la crescita per le aziende focalizzate sulla difesa.

E non c’è da stupirsi perché, con la spesa militare mondiale in crescita per l’ottavo anno consecutivo nel 2022 a un massimo storico di 2.042 miliardi di euro, secondo i nuovi dati pubblicati dall’Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (SIPRI).

Di gran lunga l’aumento più forte della spesa (+13%) è stato visto in Europa, in gran parte rappresentato dalle spese militari russe e ucraine. Tuttavia, gli aiuti militari all’Ucraina e le preoccupazioni per una maggiore minaccia dalla Russia hanno fortemente influenzato le decisioni di spesa di molti altri stati, così come le tensioni in Asia orientale.

Serge Weinberg, presidente della multinazionale francese farmaceutica e sanitaria Sanofi da 43 miliardi di euro, è uno dei più importanti investitori privati che attingono a questo accresciuto stato di consapevolezza della difesa sulla scia della guerra in Ucraina.

Sta sostenendo il consolidamento della frammentata catena di approvvigionamento aerospaziale e della difesa francese attraverso Weinberg Capital Partners, la sua società di investimento che ha raccolto oltre 100 milioni di euro per un nuovo fondo a sostegno delle società di difesa francesi. Si aspetta che ulteriori raccolte di fondi raddoppino tale cifra.

La campagna di Weinberg coincide con il presidente Emmanuel Macron che l’anno scorso ha chiesto agli appaltatori della difesa francesi di emulare una “economia di guerra”. L’amministrazione Macron sostiene la creazione di fondi di investimento per sostenere circa 4.000 piccole e medie imprese che forniscono titani della difesa e aerospaziali Airbus, Dassault Aviation e Thales.

“Le più grandi aziende della difesa sono preoccupate di avere una solida catena di approvvigionamento. Questo sta diventando ancora più importante date le prospettive di ulteriori spese militari che dovrebbero arrivare con il prossimo bilancio militare pluriennale “, ha detto Weinberg al Financial Times a marzo.

“C’è bisogno di ulteriore capacità produttiva, capacità di costruire scorte, e quindi c’è la necessità di rafforzare le strutture finanziarie [di questi gruppi]”, ha aggiunto l’ex presidente di PPR e CEO di Rexel.

Spese ad alto impatto

I dati del SIPRI mostrano che la spesa militare degli stati dell’Europa centrale e occidentale è stata pari a 345 miliardi di dollari nel 2022. In termini reali, la spesa di questi stati per la prima volta ha superato quella del 1989, quando la guerra fredda stava finendo, ed è stata superiore del 30% rispetto al 2013. Diversi stati hanno aumentato significativamente le loro spese militari in seguito all’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, mentre altri hanno annunciato piani per aumentare i livelli di spesa per periodi fino a un decennio.

“L’invasione dell’Ucraina ha avuto un impatto immediato sulle decisioni di spesa militare in Europa centrale e occidentale. Ciò includeva piani pluriennali per aumentare la spesa da parte di diversi governi”, ha affermato il dottor Diego Lopes da Silva, ricercatore senior del Programma di spesa militare e produzione di armi del SIPRI. “Di conseguenza, possiamo ragionevolmente aspettarci che le spese militari nell’Europa centrale e occidentale continuino ad aumentare negli anni a venire”.

Alcuni degli aumenti più marcati sono stati osservati in Finlandia (+36%), Lituania (+27%), Svezia (+12%) e Polonia (+11%).

“Mentre l’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel febbraio 2022 ha certamente influenzato le decisioni di spesa militare nel 2022, le preoccupazioni per l’aggressione russa sono aumentate per molto più tempo”, ha affermato Lorenzo Scarazzato, ricercatore del Programma di spesa militare e produzione di armi del SIPRI. “Molti stati dell’ex blocco orientale hanno più che raddoppiato le loro spese militari dal 2014, l’anno in cui la Russia ha annesso la Crimea”.

La guerra in Ucraina ha scatenato piani per un aumento significativo delle spese militari in molti altri paesi europei, tra cui Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Con i governi che investono di più in droni, sensori, cyber e intelligenza artificiale, le antenne degli investitori privati si stanno contraendo.

Detto questo, le considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) pesano molto sulla mente di alcuni gestori di fondi. Molti sono cauti nell’essere visti come sostenitori dei produttori di armi, optando invece per investire nello sviluppo di tecnologie a duplice uso per applicazioni sia civili che militari.

Le due principali operazioni di difesa di private equity per valore sono state portate a termine da Advent International, che ha acquistato i gruppi quotati nel Regno Unito Cobham per 4 miliardi di sterline nel 2019 e Ultra Electronics per 2,8 miliardi di sterline nel 2022.

“Tanks a Lot”

La guerra ha anche visto il numero di veicoli militari venduti da rivenditori privati nel Regno Unito all’Ucraina salire vertiginosamente dall’invasione su vasta scala di Vladimir Putin l’anno scorso.

Mentre le forze ucraine si sono affrettate ad armarsi di fronte all’assalto della Russia iniziato dall’invasione su vasta scala nel febbraio 2022, con città come Bakhmut e Avdiivka ora sotto attacco quotidiano nella guerra, la domanda di armi non è mai stata così alta.

L’uomo d’affari britannico Nick Mead ha trascorso decenni ad acquistare veicoli militari dal Ministero della Difesa britannico per la sua società di intrattenimento Tanks A Lot, ma dal febbraio 2022, gli ucraini alla disperata ricerca di carri armati e armature li hanno comprati da lui. Ma i veicoli di Mead non sono gli unici sulla strada della guerra.

Più di 34 milioni di euro di veicoli militari sono stati spediti dal Regno Unito all’Ucraina solo tra aprile e settembre 2022, secondo i dati del governo, mentre in tutto il 2021 sono stati venduti solo 37.000 sterline di veicoli, nel 2020 erano 550.000 sterline e nulla nel 2019.

L’impennata della domanda di veicoli blindati britannici ha fatto salire i prezzi, portando alcuni ad accusare i venditori di speculazione. Mead dice: “Ci sarebbero alcune persone che penserebbero che stiamo approfittando della guerra, e immagino che lo siamo e questo fa male. Quello che sto cercando di fare è aiutare l’Ucraina, e vorrei che molte più persone aiutassero l’Ucraina”.

Per quanto riguarda il fatto che l’aumento della domanda di materiale intensificherà la rivalità tra i fornitori appartenenti al blocco “atlantico” ed europeo, Scarazzato del SIPRI rivela che ci sono molte discussioni a livello europeo per coordinare gli appalti a favore delle aziende della European Defence and Technology Industrial Base (EDTIB).

“Ma la questione è notoriamente spinosa, poiché i paesi tendono a favorire la loro industria nazionale. Scarazzato aggiunge un avvertimento, tuttavia. “Le aziende europee sono state caute nell’aumentare la produzione, volendo vedere i contratti firmati prima di impegnarsi in investimenti. Il motivo è che vogliono assicurarsi che il loro ritorno sull’investimento sia garantito, e non in balia della volontà politica”.