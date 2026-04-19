La fotografia scattata dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica sulla Corea del Nord non riguarda soltanto l’Asia orientale. Riguarda, in modo indiretto ma potentissimo, anche il Medio Oriente. Perché mentre Pyongyang continua a rafforzare con ostinazione le proprie capacità nucleari, il messaggio strategico che trasmette al mondo è semplice: chi possiede una deterrenza atomica credibile rende infinitamente più costoso, e dunque più improbabile, un attacco militare diretto contro il proprio territorio. È questa la vera chiave politica del dossier nordcoreano. Non solo il numero delle testate, non solo gli impianti di Yongbyon o di Kangson, ma il valore politico-militare dell’arma nucleare come garanzia ultima di sopravvivenza del regime.

Da anni la Corea del Nord vive sotto sanzioni, isolamento, pressione diplomatica e minacce ricorrenti. Eppure nessuna potenza, nemmeno gli Stati Uniti, ha mai seriamente trasformato la minaccia in un’operazione militare su larga scala finalizzata al rovesciamento del potere di Pyongyang. Il motivo è evidente: la Corea del Nord, pur economicamente fragile, è militarmente in grado di infliggere danni devastanti e di trascinare l’intera regione in una spirale incontrollabile. La sua forza non sta nella prosperità, ma nella capacità di rendere inaccettabile il prezzo di una guerra.

Il nucleare come scudo politico

È qui che si apre il paragone più delicato e più istruttivo con l’Iran. Se Teheran avesse raggiunto una capacità nucleare equivalente, o comunque sufficientemente credibile, a quella nordcoreana, difficilmente si sarebbe potuto assistere a un conflitto aperto del genere di quello che ha travolto la regione. Una Repubblica islamica dotata di una deterrenza pienamente operativa avrebbe modificato in radice il calcolo strategico dei suoi avversari. Israele avrebbe dovuto confrontarsi non più con il rischio di una rappresaglia convenzionale o asimmetrica, ma con la possibilità di una risposta esistenziale. Gli Stati Uniti, a loro volta, avrebbero dovuto misurare ogni passo con una soglia di rischio incomparabilmente più alta.

La deterrenza nucleare non elimina i conflitti, ma ne cambia la natura. Li sposta sul terreno della pressione indiretta, della guerra economica, delle operazioni clandestine, del sabotaggio, della competizione tecnologica e dell’accerchiamento diplomatico. In altre parole: non porta la pace, ma impedisce più facilmente la guerra totale. La Corea del Nord ne è l’esempio più evidente. È un Paese povero, isolato, dipendente, ma intoccabile nel suo cuore strategico.

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

L’errore occidentale e il realismo asiatico

Per anni l’Occidente ha letto il dossier nucleare soprattutto in chiave morale e giuridica, insistendo sulla non proliferazione come principio assoluto. Ma la storia recente dimostra che, nella percezione di molti regimi assediati o minacciati, l’arma atomica non è soltanto uno strumento di potenza: è una polizza di sopravvivenza. Pyongyang ha osservato la sorte dell’Iraq di Saddam Hussein e della Libia di Gheddafi, cioè di due regimi privi di deterrenza nucleare effettiva e abbattuti militarmente. Da quella lezione ha tratto una conclusione brutale: chi rinuncia alla bomba consegna il proprio destino agli altri; chi la possiede costringe gli altri a trattare.

L’Iran, invece, si è fermato per anni in una zona grigia: abbastanza avanzato da suscitare allarme, non abbastanza protetto da scoraggiare del tutto l’azione militare avversaria. È la posizione più pericolosa di tutte, perché alimenta la percezione di una minaccia imminente senza offrire ancora quella soglia di invulnerabilità politica che solo una deterrenza compiuta può garantire.

Gli effetti economici e geoeconomici della deterrenza

C’è poi una dimensione spesso trascurata. Una potenza nucleare, anche debole sul piano economico, altera l’intera geografia del rischio. Costringe i mercati, gli assicuratori, gli Stati vicini e le grandi catene logistiche a incorporare nei propri calcoli la possibilità di una crisi sistemica. Nel caso iraniano, una deterrenza atomica credibile avrebbe probabilmente congelato sul nascere l’ipotesi di una guerra aperta, ma avrebbe anche rafforzato il peso geoeconomico di Teheran sul Golfo, sulle rotte energetiche e sui prezzi mondiali degli idrocarburi. In sostanza, avrebbe trasformato l’Iran da problema regionale a perno strategico intoccabile.

La Corea del Nord, pur non avendo il controllo di uno stretto energetico decisivo come Hormuz, ha già prodotto un effetto simile in Asia nordorientale: obbliga Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti e Cina a muoversi dentro una cornice di prudenza estrema. La sua bomba non genera benessere, ma produce potere negoziale. E il potere negoziale, in geopolitica, vale spesso più del prodotto interno lordo.

Una conclusione scomoda

La vera notizia, dunque, non è solo che la Corea del Nord stia ampliando i propri impianti. La vera notizia è che continua a confermare, davanti agli occhi del mondo, la funzione decisiva della deterrenza nucleare come scudo finale dei regimi sotto pressione. È una lezione scomoda, perché contraddice molte narrazioni ufficiali sulla sicurezza internazionale. Ma è una lezione reale.

Ed è anche la chiave per capire perché la guerra contro l’Iran sia stata possibile in una certa forma e in un certo momento. Se Teheran avesse già posseduto una capacità nucleare assimilabile a quella nordcoreana, quella guerra avrebbe probabilmente lasciato il posto a un’altra forma di confronto: più lunga, più opaca, più economica, più clandestina, ma molto meno aperta. In questo senso Pyongyang non è un’anomalia asiatica. È il promemoria brutale di una verità strategica che il mondo preferirebbe non ammettere: nell’epoca della forza, la bomba resta ancora la più efficace garanzia contro la guerra di annientamento