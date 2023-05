“La liberazione della città di Bakhmut è stata completata” riferisce il ministero della Difesa russo. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, risponde laconico dal G7 di Hiroshima: “Ormai Bakhmut è solo nei nostri cuori”. Uno scambio di dichiarazioni che sembra confermare – almeno temporaneamente – la fine di una battaglia che da dieci mesi insanguina l’Ucraina orientale. A Bakhmut, i russi, tra Wagner e forze regolari, hanno ormai una posizione predominante. E uno dei “tritacarne” ucraini sembrerebbe terminato.

Il condizionale in questo caso è d’obbligo, perché la situazione sul campo non riesce a essere definita. Gli ucraini dichiarano di avere ancora delle aree della città ,per quanto molto ridotte, ma sono presenti ormai soprattutto all’esterno del centro abitato. I russi hanno dichiarato la conquista, ma è un equilibrio estremamente precario dove è difficile capire quanto gli occupanti siano in grado di stabilizzare la vittoria. E anche su quello che accadrà nei prossimi giorni, settimane o mesi restano enormi punti interrogativi.

La (scarsa) importanza strategica di Bakhmut

Dal punto di vista strategico, va precisato che Bakhmut non ha un’importanza tale da essere considerata decisiva per le sorti del conflitto. La città, che i russi continuano a chiamare Artemivsk, si trova vicino a grandi snodi stradali e soprattutto ferroviari. Ma questi snodi sono soprattutto a Kramatorsk, più a nordovest, vero centro nevralgico in grado di ampliare notevolmente le capacità logistiche dell’esercito russo. È qui che le truppe del Cremlino potrebbero infliggere effettivamente un duro colpo alle forze del Paese invaso sul medio e lungo termine.

Bakhmut si trova sulla strada per Kramatorsk, dunque questa conquista rende più facile puntare verso l’altro centro. Tuttavia, l’enorme tributo di sangue versato dalle forze occupanti potrebbe anche fare credere che Mosca non abbia né i numeri, né l’energia né i rifornimenti necessari per riprendere un’eventuale avanzata verso ovest dove gli ucraini sono stabilmente presenti, ma anche trincerati. Il think tank Isw sottolinea a questo proposito che questa vittoria “non fornisce alle forze russe un territorio operativamente significativo per continuare le operazioni offensive o alcuna posizione particolarmente forte da cui difendersi da possibili contrattacchi ucraini”.

Insomma, se da un lato la conquista da parte russa dà più chance all’Armata di avanzare verso altri obiettivi, dall’altro lato rischia anche di innescare un possibile contrattacco ucraino: motivo per cui Putin e i suoi generali potrebbero anche scegliere di non fare ulteriori passi in avanti (a maggio ragione ora che è previsto l’arrivo di copiose piogge su tutta la regione).

Il valore simbolico di una vittoria

Proprio per questo motivo, Bakhmut è una battaglia che ha un grande valore simbolico, ma forse un valore strategico inferiore. Per entrambe le parti ha assunto un significato rilevante dal punto di vista mediatico, visto che per Kiev si è trasformata nella battaglia della resistenza a oltranza contro l’invasore, mentre per Mosca è stata la rappresentazione dell’inerzia, della volontà di conquista a prescindere dal numero di caduti e della distruzione. E non è un caso che proprio prima dell’annuncio della conquista, Yevgeny Prigozhin avesse annunciato il ritiro dalla città per lasciarla ai miliziani del leader ceceno Kadyrov.

Le perdite, specialmente tra i mercenari della Wagner, sono state sicuramente molto pesanti. E sembra difficile al momento che da Bakhmut possa partire presto una nuova avanzata di queste unità, poiché qualsiasi direzione verso ovest è presidiata dagli ucraini, i quali costringerebbero comunque i russi a una nuova battaglia per raggiungere le città più vicine. Annunciare la conquista serviva (e serve) a Vladimir Putin per dare alla propria opinione pubblica una vittoria mediaticamente importante che mancava da quasi un anno, soprattutto dopo l’ultima controffensiva ucraina.

Diverso è però il valore strategico che può avere una vittoria (e corrispettiva sconfitta) dopo 10 mesi. In questa lunga fase attendista di entrambe le parti, con Kiev che aspetta di far partire la controffensiva in attesa di ricevere armi e sistemi adeguati e con Mosca che non è avanzata sostanzialmente in alcuna direzione, Bakhmut può essere il consolidamento di uno status quo ormai accertato che potrebbe anche non portare a una svolta nel conflitto. La battaglia decisiva potrebbe dunque non essere più tale dopo dieci mesi dal suo inizio, ma solo un ennesimo e terribile tassello di sangue in una lunga guerra di logoramento.