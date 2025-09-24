Da settimane circolano accuse sempre più insistenti: una parte delle armi inviate dall’Occidente all’Ucraina sarebbe stata rivenduta a Paesi terzi, talvolta sui mercati paralleli. Che si tratti di propaganda russa o di rivelazioni filtrate da canali diplomatici stanchi di finanziare a fondo perduto, il risultato è lo stesso: l’immagine di Volodymyr Zelensky, già logorata dagli scandali di corruzione, ne esce ulteriormente indebolita. Alcuni osservatori parlano di sessanta nuovi milionari ucraini solo nel febbraio 2025, mentre migliaia di soldati continuano a cadere ogni mese sul fronte del Donbass.

Il dilemma dell’Occidente

Per le capitali europee e per Washington, il tema è delicatissimo. L’invio di armi a Kiev è stato presentato come un imperativo morale e strategico: impedire a Mosca di riscrivere i confini d’Europa con la forza. Ma vedere quel materiale riapparire su altri scenari di conflitto – dal Medio Oriente al Sahel – significa rischiare un boomerang che potrebbe colpire direttamente la sicurezza dei Paesi che lo hanno fornito. L’opinione pubblica, già insofferente per i costi economici della guerra, potrebbe chiedere conto ai governi di come sono stati spesi miliardi di euro e dollari.

Un problema di governance e controllo

Il vero nodo è la mancanza di un sistema di tracciamento completo delle forniture. Dal 2022, l’urgenza bellica ha spinto i Paesi NATO ad accelerare le consegne, aggirando procedure e controlli tipici delle esportazioni militari. Nessuno è realmente in grado di monitorare ogni missile, ogni blindato o ogni drone consegnato a Kiev. È un vuoto strategico: se un giorno queste armi venissero usate per attentati o colpi di Stato in altre regioni, la credibilità dell’intero fronte occidentale verrebbe gravemente compromessa.

Il conflitto ha generato un’economia di guerra in cui circolano enormi flussi di denaro. Per Kiev, rivendere una parte del materiale potrebbe essere un modo per reperire liquidità immediata e pagare stipendi e servizi essenziali in un Paese dove le entrate fiscali sono crollate. Ma questa logica rischia di trasformare l’Ucraina in un hub del mercato nero delle armi, offrendo a Mosca un argomento potente per accusare l’Occidente di fomentare instabilità globale pur di colpire la Russia.

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Le conseguenze strategiche

Se queste accuse trovassero conferma, gli effetti sarebbero pesanti. I Paesi occidentali potrebbero ridurre il sostegno militare o condizionarlo a verifiche molto più severe, rallentando i flussi vitali per l’esercito ucraino. Sul campo, questo significherebbe mettere a rischio le capacità difensive di Kiev, già sotto pressione. Sul piano diplomatico, ciò potrebbe rafforzare la posizione della Russia nei negoziati, mentre nel Sud globale crescerebbe la percezione di un Occidente incoerente e incapace di controllare i propri strumenti di potere.

Necessità di trasparenza

Per evitare che la narrativa di una guerra usata per l’arricchimento di pochi prenda piede, Zelensky dovrà dimostrare una trasparenza mai vista. Audit indipendenti, controlli parlamentari, inchieste sui circuiti finanziari sospetti: sono strumenti indispensabili per ricostruire la fiducia degli alleati. Senza un’azione decisa, il rischio è di vedere un rapido calo del sostegno occidentale e una spinta verso un cessate il fuoco imposto, magari a condizioni favorevoli per Mosca.

Conclusione

La questione non riguarda solo il presidente ucraino. Riguarda l’intero modello di sostegno occidentale e la sua sostenibilità. Se mal gestita, potrebbe segnare l’inizio del disimpegno occidentale e di un compromesso geopolitico sfavorevole all’Ucraina. Se invece affrontata con rigore, potrebbe diventare l’occasione per ripulire l’economia di guerra, rafforzare lo Stato e consolidare il fronte diplomatico contro Mosca. Ma il tempo stringe: ogni mese che passa costa vite umane e logora un po’ di più la tenuta politica e militare di Kiev.