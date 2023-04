Il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, rilancia: i sistemi missilistici Iskander sono stati trasferiti in Bielorussia e sono in grado di trasportare testate nucleari. Un annuncio che confermerebbe quanto affermato dal Cremlino nelle scorse settimane, e cioè che i russi avrebbero dispiegato armi nucleari nel Paese alleato (sempre più un protettorato di Mosca) come risposta alla fornitura di armi all’uranio impoverito all’Ucraina. Sul punto, Europa, Nato e Stati Uniti hanno immediatamente reagito condannando la svolta del presidente russo Vladimir Putin e parlando di una pericolosa provocazione volta a intimidire il blocco occidentale. Washington ha ribadito che non ha prove di movimenti sospetti delle testate dell’arsenale russo. In ogni caso, l’escalation verbale e la facilità con cui l’atomica entra nel dibattito pubblico preoccupa tutto il blocco euro-atlantico. Per comprendere quanto sta accadendo o potrebbe accadere in Bielorussia, ne abbiamo parlato con Matt Korda, analista della Federation of American Scientists (per cui cura il Nuclear Information Project) e ricercatore presso il Sipri (Stockholm International Peace Research Institute).

Gli Usa dicono che al momento non ci sono movimenti sospetti, ma stanno monitorando la situazione

“Quando l’Unione Sovietica è crollata, gli Stati Uniti hanno lavorato a stretto contatto con il 12° GU MO, il dipartimento all’interno del ministero della Difesa russo responsabile delle armi nucleari russe (e avvolto da un velo di segretezza quasi insuperabile ndr) per mettere al sicuro le armi nucleari dell’Urss. Di conseguenza, gli Stati Uniti hanno una vasta conoscenza delle procedure di gestione delle armi nucleari russe. Tutto ciò per dire che probabilmente a Washington sanno cosa cercare quando si tratta di dispiegamenti russi di armi nucleari al di fuori del loro territorio”

Qual è secondo te il senso della mossa del Cremlino in Bielorussia? Si può pensare eventualmente a un bluff?

“L’annuncio di Putin solleva più domande che risposte. Ancora più importante, rimane molto poco chiaro se la Russia intenda effettivamente dispiegare armi nucleari sul territorio bielorusso o se stia sviluppando le infrastrutture necessarie per dispiegarle potenzialmente in futuro. Inoltre, non è chiaro quale vantaggio militare ne trarrebbe Mosca: gli aerei bielorussi Su-25 Frogfoot, che la Russia afferma di essere equipaggiati per il trasporto di armi nucleari, hanno circa 40 anni, mentre la Russia può già prendere di mira l’Ucraina e altri paesi con armi nucleari dal proprio territorio”

Tecnicamente, la Russia di cosa avrebbe bisogno per realizzare quanto annunciato?

“Una mossa come quella annunciata da Putin comporterebbe complicazioni logistiche significative, poiché la Russia dovrebbe dispiegare membri del 12 GU MO in Bielorussia per controllare i bunker e le testate. Inoltre, la costruzione di un nuovo bunker per lo stoccaggio delle armi nucleari in pochi mesi sembra un compito arduo, tanto più che la modernizzazione dei siti di stoccaggio esistenti in altre parti della Russia ha richiesto anni per essere completata”

Tutto questo avviene mentre c’è il grande nodo da sciogliere, la sospensione del trattato Start tra Russia e Stati Uniti. Un problema fondamentale per l’equilibrio mondiale

Sia Washington che Mosca hanno pianificato meticolosamente i rispettivi programmi di modernizzazione nucleare sul presupposto che nessuno dei due avrebbe superato i livelli di forza attualmente dettati dal New START. Se il trattato si disintegra, anche quell’assunto si disintegra con esso. Ciò significa che con sempre meno dati verificabili, entrambe le parti sarebbero probabilmente orientate alla sfiducia reciproca e a pensare allo scenario peggio.

C’è quindi il rischio di un generale riarmo nucleare al di là degli arsenali di Russia e Usa

Tutto questo potrebbe portare a sensibili aumenti degli arsenali nucleari di entrambi i Paesi in tempi anche relativamente brevi. Inoltre, se entrambi i paesi migliorassero i loro sistemi di trasporto per ospitare il numero massimo di testate possibili, entrambi gli arsenali potrebbero sostanzialmente raddoppiare le dimensioni. Queste mosse potrebbero innescare reazioni in altri Stati dotati di armi nucleari, inclusa la Cina, che potrebbero decidere di aumentare le proprie capacità atomiche e di conseguenze aumentare il ruolo che queste forze svolgono nelle rispettive strategie militari.