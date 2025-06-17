Oltre l’atmosfera: la diplomazia sanitaria spaziale nella competizione tra potenze globali

In questo secolo, la salute pubblica si è trasformata in una leva strategica della politica estera, assumendo un ruolo centrale nella definizione degli equilibri internazionali. In un mondo segnato recentemente dalla pandemia da Covid-19, dal cambiamento climatico e dalla corsa tecnologica, un fronte emergente si profila con forza crescente: la diplomazia sanitaria spaziale. Si tratta dell’uso della cooperazione scientifica e sanitaria legata allo spazio come strumento di proiezione geopolitica, influenza regionale e soft power.

Perché lo Spazio è fondamentale per la la salute

Non è una novità assoluta. Durante la Guerra Fredda, la corsa allo Spazio fu anche una corsa per il prestigio scientifico e ideologico. La missione Apollo 11 nel 1969 e i voli del programma sovietico Soyuz furono momenti simbolici che andarono ben oltre la scienza: erano atti di egemonia globale. Anche la salute fu coinvolta: le ricerche biomediche condotte in orbita servivano sia alla sicurezza degli astronauti che alla propaganda scientifica. Oggi, però, il paradigma cambia. La cooperazione sanitaria nello spazio non è più confinata ai laboratori orbitali: è uno strumento di diplomazia concreta. Le grandi potenze – Stati Uniti, Cina, Russia e India – si contendono il primato nell’uso di satelliti per la gestione delle crisi sanitarie, nello sviluppo di telemedicina via spazio e nella ricerca biotecnologica in microgravità.

Quest’ultima, in particolare, studia come l’assenza quasi totale di gravità (microgravità), tipica dello spazio, influenzi i processi biologici e molecolari. In queste condizioni, cellule e fluidi si comportano in modo diverso rispetto alla Terra: ad esempio, le cellule crescono in modo più tridimensionale, simulando meglio i tessuti umani, utile per studi su cancro, rigenerazione ossea e sviluppo di organi. La microgravità altera anche l’espressione genica, la proliferazione cellulare e la formazione di cristalli proteici, migliorandone la qualità per la ricerca farmaceutica. Queste condizioni uniche permettono scoperte difficilmente ottenibili sulla Terra, con applicazioni in medicina, genetica, immunologia e produzione di farmaci. Sulla Stazione Spaziale Internazionale, esperimenti come quelli condotti da aziende farmaceutiche e università hanno già prodotto risultati promettenti.

Si pensi a uno dei più significativi risultati medici ottenuti dalla ricerca in microgravità: il miglioramento della cristallizzazione di proteine, in particolare dell’enzima legato alla malattia di Fabry, una rara patologia genetica causata dalla carenza o malfunzionamento dell’enzima α-galattosidasi A. L’assenza di questo enzima porta all’accumulo di grassi nelle cellule, soprattutto nei vasi sanguigni, nei reni, nel cuore e nel sistema nervoso. È una malattia legata al cromosoma X, quindi colpisce principalmente i maschi, mentre le femmine possono essere portatrici o manifestare sintomi in forma più lieve. I sintomi iniziano spesso nell’infanzia o adolescenza e includono dolore alle mani e ai piedi, problemi gastrointestinali, lesioni cutanee, intolleranza al caldo e compromissione progressiva di organi vitali. Senza trattamento, può portare a insufficienza renale, cardiomiopatie e ictus. La terapia principale è la terapia enzimatica sostitutiva, che fornisce l’enzima mancante, rallentando la progressione della malattia.

Nel 2001, NASA e il laboratorio farmaceutico Amicus Therapeutics hanno collaborato alla crescita di cristalli dell’enzima α-galattosidasi A a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). In microgravità, i cristalli crescono in modo più regolare e con minori difetti rispetto alla Terra, permettendo una determinazione più precisa della loro struttura tramite cristallografia a raggi X. Questo ha facilitato lo sviluppo di terapie enzimatiche sostitutive più efficaci per i pazienti affetti dalla malattia.

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Spazio e salute: un’alleanza storica e strategica

Come ha sottolineato l’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2021, “L’integrazione dei dati satellitari nei sistemi sanitari può contribuire in modo decisivo al monitoraggio delle malattie, alla gestione delle risorse e all’accesso equo alla cura” . Ma dietro l’accesso equo si cela un nuovo campo di competizione strategica.

Fin dagli anni Sessanta, lo spazio è stato un laboratorio d’avanguardia per lo studio del corpo umano. Le prime missioni con equipaggio, da Yuri Gagarin a John Glenn, sollevarono domande fondamentali: come reagisce il sistema cardiovascolare all’assenza di gravità? Che impatto ha l’ambiente extraterrestre sul sistema immunitario? Durante la Guerra Fredda, USA e URSS usarono la medicina spaziale per testare i limiti umani e dimostrare la superiorità scientifica del proprio modello. La NASA collaborò con centri universitari per trasformare le scoperte spaziali in applicazioni terrestri: trattamenti per osteoporosi, malattie muscolari, studi sull’invecchiamento.

Tra gli esempi concreti più noti, si può citare l’esperimento Twins Study della NASA, condotto tra il 2015 e il 2016. L’astronauta Scott Kelly trascorse quasi un anno nello spazio, mentre il suo gemello identico, Mark Kelly, rimase sulla Terra. I dati raccolti permisero di studiare in profondità l’impatto della microgravità sul DNA, sul sistema immunitario e sulla cognizione. Si scoprì, ad esempio, che alcune modifiche epigenetiche persistevano anche dopo il ritorno a Terra. Altro esempio rilevante è l’uso delle tecnologie sviluppate per il supporto vitale a bordo delle navette spaziali, come i purificatori d’acqua, che sono stati poi adattati per migliorare l’accesso all’acqua potabile in zone rurali o colpite da disastri naturali.

Oggi, la dimensione è più globale. I satelliti sanitari vengono impiegati per mappare focolai epidemici, monitorare l’inquinamento atmosferico, guidare risposte umanitarie. Progetti come SERVIR (NASA-USAID) e quelli dell’ESA hanno reso possibili sistemi di early warning sanitario nei Paesi a basso reddito. Inoltre, la telemedicina via satellite ha permesso accesso a cure mediche in zone isolate, dalle montagne del Nepal alle aree di conflitto nel Sahel. Uno strumento che unisce cooperazione e influenza. Il progetto di telemedicina dell’ESA, ad esempio, ha collegato ospedali in Africa centrale con specialisti in Europa, riducendo drasticamente i tempi di diagnosi per patologie gravi come ictus e infezioni neonatali. Le telecomunicazioni satellitari hanno molto da offrire in questo campo: nelle aree remote, in caso di emergenza, su aerei e navi, rappresentano il mezzo migliore, se non l’unico, per garantire la trasmissione di dati in tempo reale. La telemedicina può anche contribuire a colmare il divario digitale, offrendo accesso a servizi medici di qualità e formazione a medici e operatori sanitari in tutto il mondo, con conseguente parità di servizio per tutti.

USA-Cina: la salute come leva di potere orbitale

La competizione tra Washington e Pechino nello spazio sanitario ricalca quella più ampia per la leadership tecnologica globale. Gli Stati Uniti, attraverso NASA, SpaceX e una fitta rete di partner, mantengono il primato scientifico. Ma la Cina ha costruito in pochi decenni una strategia alternativa: la stazione spaziale Tiangong, i programmi di cooperazione sanitaria satellitare e la retorica della “Via della Seta Spaziale“. Durante la pandemia, poi, Pechino ha lanciato la Health Silk Road, che includeva assistenza sanitaria digitale e accesso ai dati via satellite per Paesi africani, del sud-est asiatico e dell’America Latina. Un modo per costruire alleanze e offrire un modello alternativo all’ordine guidato dagli USA. Washington, al contrario, mantiene una posizione più selettiva: collaborazione avanzata con partner strategici (UE, Giappone, Australia), ma chiusura verso la Cina, con cui i contatti spaziali sono vietati per legge dal 2011. Il risultato è una bipolarità sanitaria orbitale, che riflette la frammentazione geopolitica terrestre.

Andando oltre il dualismo Washington-Pechino, la Russia continua a sfruttare la sua esperienza storica nel settore, anche se con risorse limitate. Il contributo alle ricerche biomediche della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) resta rilevante, e Mosca ha avviato nuovi partenariati con Iran, Egitto e Paesi dell’Asia centrale per il lancio di satelliti sanitari. L’India, invece, emerge come potenza sanitaria-spaziale del Sud globale. Con missioni economiche ma ambiziose, come Chandrayaan e Gaganyaan, e una forte enfasi su telemedicina e e-health, New Delhi si propone come leader della sovranità sanitaria non occidentale. Il programma INSAT ha portato la connessione sanitaria a più di 150 ospedali remoti. Anche Brasile, Emirati Arabi e Sudafrica stanno sperimentando programmi sanitari satellitari, spesso in partnership con la Cina o l’UE, costruendo un’architettura multipolare della salute orbitale.

Rischi e opacità nella corsa alla salute dallo spazio

Nonostante la narrativa umanitaria, la diplomazia sanitaria spaziale non è priva di zone d’ombra. I satelliti sono strumenti a doppio uso: possono salvare vite, ma anche raccogliere dati sensibili, sorvegliare popolazioni o fornire copertura per attività militari. Negli ultimi anni, i conflitti internazionali hanno evidenziato i limiti della neutralità spaziale. Il test russo del 2021 sull’arma antisatellite (ASAT), che ha distrutto il satellite Cosmos 1408, ha generato detriti pericolosi che hanno minacciato la sicurezza della ISS, dimostrando quanto sia fragile l’ambiente orbitale.

In parallelo, l’invasione dell’Ucraina ha mostrato come le immagini satellitari – spesso civili – vengano usate per scopi militari e tattici. Molte infrastrutture spaziali a uso sanitario o ambientale, come le costellazioni Copernicus o Sentinel, possono essere riprogrammate per fini di sorveglianza. Questo accresce il rischio di rappresaglie e sabotaggi. Secondo numerosi analisti, le potenze stanno sviluppando capacità di “guerra orbitale”: jammer, laser anti-satellite, droni orbitali. In tale contesto, danneggiare un satellite sanitario potrebbe essere interpretato come un atto ostile, con implicazioni strategiche devastanti. Ma oltre ai rischi di escalation, c’è anche quello dell’esclusione sanitaria. Paesi che non fanno parte delle alleanze spaziali dominanti potrebbero vedersi negato l’accesso ai dati o ai canali di comunicazione, aumentando la disuguaglianza nella risposta a crisi sanitarie. Infine, la proliferazione di detriti spaziali (space debris) rende sempre più pericoloso e costoso l’uso dell’orbita bassa per scopi sanitari. Senza una governance condivisa, il rischio è che le infrastrutture di salute orbitale diventino bersagli silenziosi in conflitti sempre meno convenzionali.

Organizzazioni internazionali: regolatori senza potere?

L’OMS, l’UNOOSA (Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari spaziali) e l’ITU (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni) stanno cercando di stabilire linee guida sull’uso responsabile delle tecnologie spaziali in ambito sanitario. Ma manca un trattato vincolante. L’Outer Space Treaty del 1967, nato in piena Guerra Fredda, è oggi inadeguato su milti fronti, compresa la regolamentazione della sanità orbitale. Iniziative multilaterali come lo “Space for Global Health” dell’ONU hanno potenziale, ma senza il consenso delle grandi potenze rischiano di restare mere dichiarazioni d’intenti: questo programma promuove l’impiego delle tecnologie spaziali per migliorare l’assistenza sanitaria, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Attraverso strumenti come il telerilevamento satellitare, i sistemi di posizionamento globale, i GIS e le comunicazioni satellitari, il programma favorisce l’integrazione di dati ecologici, ambientali e abitativi per sviluppare modelli predittivi utili alla sorveglianza e al controllo delle malattie. Particolare attenzione è rivolta alla tele-epidemiologia, disciplina che sfrutta dati spaziali e climatici per monitorare e prevedere la diffusione di malattie infettive, come la malaria, il cui impatto è aggravato dai cambiamenti climatici. L’analisi spaziale permette di individuare fattori di rischio, monitorare la diffusione delle infezioni e pianificare interventi mirati.

Un altro ambito di intervento è la telemedicina, che consente di collegare virtualmente pazienti e medici in aree isolate con centri sanitari più attrezzati, riducendo la necessità di trasferimenti costosi e rischiosi verso le città. Il programma ha promosso numerose iniziative in collaborazione con Stati membri, agenzie specializzate e organizzazioni intergovernative per facilitare l’applicazione pratica di queste tecnologie. Inoltre, il programma ha sostenuto attività di formazione, come le Scuole Avanzate in Epidemiologia del Paesaggio organizzate in Argentina, e incontri tecnici su tecnologie sanitarie accessibili. Il programma ha anche fornito supporto a iniziative istituzionali nel quadro delle Nazioni Unite, partecipando ai lavori del Comitato sugli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico e promuovendo un approccio comunitario aperto all’innovazione sanitaria. In questo contesto, ha collaborato con università e istituti di ricerca per incentivare l’uso di tecnologie spaziali a basso costo nella sanità pubblica, favorendo il dialogo tra esperti di diversi continenti attraverso incontri e conferenze internazionali.

La diplomazia sanitaria spaziale è, dunque, lo specchio di un mondo in transizione: multipolare, interconnesso, ma profondamente competitivo. Lo spazio, un tempo simbolo di cooperazione internazionale, si sta trasformando in una nuova arena di confronto. Eppure, la natura universale della salute potrebbe ancora essere una via per superare i blocchi geopolitici, a patto di una governance globale dello spazio sanitario, fondata su trasparenza, accesso equo e collaborazione scientifica. Come ammoniva John F. Kennedy nel 1962: “Lo spazio non deve essere un campo di battaglia, ma un nuovo terreno per la cooperazione tra le nazioni”. Oggi, quell’auspicio resta più attuale che mai.



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