La longevità è entrata in una nuova fase storica. Per gran parte del Novecento, vivere più a lungo è stato il risultato di progressi diffusi – vaccini, antibiotici, miglioramento delle condizioni igieniche – che hanno innalzato l’aspettativa di vita in modo relativamente uniforme nei Paesi industrializzati. Oggi, invece, la durata della vita sta diventando sempre più il prodotto di innovazioni tecnologiche avanzate, accessibili in modo diseguale e sempre più integrate nelle strategie economiche e politiche degli Stati. In questo passaggio, la longevità smette di essere solo un indicatore di sviluppo e si trasforma in una leva di potere.

A livello globale, l’aspettativa di vita ha raggiunto circa 73 anni nel 2022, con differenze significative tra regioni (World Bank, 2023). Nei Paesi ad alto reddito si superano gli 80 anni, mentre in molte aree dell’Africa subsahariana si resta sotto i 65. Ma il dato più interessante riguarda la healthy life expectancy, cioè gli anni vissuti in buona salute. In Europa, ad esempio, la differenza tra aspettativa di vita totale e anni in buona salute è di circa 10–15 anni, un periodo spesso caratterizzato da malattie croniche e disabilità (Eurostat, 2023). È proprio su questo segmento che si concentra oggi la nuova frontiera scientifica: non solo vivere più a lungo, ma invecchiare più lentamente.

Le tecnologie anti-aging stanno rapidamente passando dal laboratorio al mercato. La ricerca sulla senescenza cellulare, che identifica cellule “invecchiate” come fattore chiave di molte patologie, ha portato allo sviluppo di farmaci senolitici in grado di eliminare queste cellule e migliorare la funzione dei tessuti. Studi su modelli animali hanno mostrato un aumento della durata della vita fino al 20–30% grazie a interventi su specifici pathway biologici (Nature, 2023). Parallelamente, le tecniche di riprogrammazione cellulare, basate sui fattori di Yamanaka, stanno dimostrando la possibilità di “ringiovanire” cellule adulte riportandole a uno stato più giovane, con potenziali applicazioni nella medicina rigenerativa.

Tre modelli in competizione: Usa, Cina e Ue

Queste innovazioni stanno attirando investimenti senza precedenti. Negli Stati Uniti, il settore biotech legato alla longevità ha ricevuto oltre 20 miliardi di dollari di finanziamenti negli ultimi cinque anni (CB Insights, 2024). Aziende come Calico (finanziata da Alphabet) e Altos Labs (sostenuta da investitori come Jeff Bezos) stanno lavorando su progetti ambiziosi di estensione della vita umana. Il National Institute on Aging, parte del NIH, dispone di un budget annuale superiore ai 4 miliardi di dollari, destinato in larga parte allo studio dei meccanismi biologici dell’invecchiamento (NIH, 2024). Questo ecosistema consente agli Stati Uniti di mantenere una posizione dominante nell’innovazione, trasformando la longevità in un settore strategico comparabile all’intelligenza artificiale o all’energia.

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La Cina sta seguendo una traiettoria diversa ma altrettanto significativa. L’invecchiamento della popolazione rappresenta una sfida esistenziale per il modello di crescita cinese. Nel 2021, la quota di popolazione sopra i 65 anni ha superato il 14%, segnando l’ingresso ufficiale in una “società anziana” (National Bureau of Statistics of China, 2022). Le proiezioni indicano che entro il 2050 gli over 60 supereranno i 400 milioni di persone (United Nations, 2022). Per affrontare questa transizione, Pechino sta investendo massicciamente in tecnologie sanitarie, intelligenza artificiale medica e genomica. Il mercato biotech cinese è cresciuto a un ritmo annuo superiore al 15%, diventando uno dei più dinamici al mondo (McKinsey, 2024). In questo contesto, la longevità è vista non solo come un obiettivo sanitario, ma come una componente della sicurezza economica e della stabilità sociale. Un esempio concreto di questa strategia è l’espansione della medicina personalizzata basata su big data sanitari. La Cina, grazie alla dimensione della sua popolazione e a un quadro normativo più flessibile sui dati, ha la possibilità di sviluppare database genomici su scala senza precedenti, accelerando la ricerca su malattie legate all’età e su interventi preventivi.

L’Unione Europea, pur investendo cifre rilevanti – oltre 7 miliardi di euro destinati alla salute nel programma Horizon Europe – adotta un approccio più prudente e regolato (European Commission, 2024). L’attenzione è rivolta non solo all’innovazione, ma anche alla sostenibilità dei sistemi sanitari e all’equità nell’accesso alle cure. Questo si traduce in normative stringenti su sperimentazione, protezione dei dati e accesso ai farmaci. Se da un lato questo approccio può rallentare l’adozione di nuove tecnologie, dall’altro mira a evitare che la longevità diventi un privilegio per pochi.

Un capitale umano, economico e politico

La competizione tra questi modelli riflette una tensione più ampia tra velocità dell’innovazione e governance sociale. Gli Stati Uniti privilegiano la rapidità e il mercato, la Cina la pianificazione strategica e il controllo statale, l’Europa la regolazione e l’equilibrio sociale. In tutti e tre i casi, tuttavia, la longevità è ormai riconosciuta come un fattore chiave di potenza.

Le implicazioni economiche sono profonde. L’invecchiamento della popolazione rappresenta già oggi uno dei principali fattori di pressione sui bilanci pubblici. Nei Paesi OCSE, la spesa sanitaria potrebbe aumentare fino al 10% del PIL entro il 2050, trainata principalmente dalle malattie croniche legate all’età (OECD, 2023). Tuttavia, se le tecnologie anti-aging riuscissero a ritardare l’insorgenza di queste malattie anche di pochi anni, l’impatto economico potrebbe essere rivoluzionario. Uno studio del National Bureau of Economic Research stima che un aumento di un anno della vita in buona salute negli Stati Uniti potrebbe generare benefici economici superiori ai 38 trilioni di dollari nel lungo periodo (NBER, 2022).

La longevità diventa quindi una forma di capitale. Non solo umano, ma anche economico e politico. Una popolazione che vive più a lungo e in buona salute è più produttiva, consuma di più, innova di più e richiede meno spesa sanitaria nel lungo periodo. Questo crea un vantaggio competitivo cumulativo per i Paesi che riescono a investire efficacemente in questo settore.

Tuttavia, questo scenario porta con sé un rischio evidente: l’ampliamento delle disuguaglianze. Già oggi, all’interno dei Paesi sviluppati, esistono differenze significative nell’aspettativa di vita. Negli Stati Uniti, ad esempio, il divario tra le contee più ricche e quelle più povere può superare i 15 anni (CDC, 2023). A livello globale, la differenza tra Paesi ad alto e basso reddito supera i 20 anni (WHO, 2023). L’introduzione di terapie avanzate, spesso costose e inizialmente accessibili a pochi, rischia di accentuare queste disparità.

Le disuguaglianze biologiche

Si profila così uno scenario in cui la longevità diventa un fattore di stratificazione sociale. Non solo reddito, istruzione e accesso alle risorse, ma anche durata della vita potrebbero differenziarsi in modo sempre più marcato. Alcuni studiosi parlano già di una possibile “biological inequality”, una disuguaglianza incorporata nel corpo stesso degli individui. In questo senso, la longevità si affianca ad altri indicatori tradizionali di potenza, come PIL, capacità militare e innovazione tecnologica.

Un ulteriore elemento riguarda la competizione per i talenti. Le società che offrono migliori condizioni di salute e qualità della vita diventano più attrattive per lavoratori altamente qualificati. Questo rafforza il loro ecosistema innovativo e crea un circolo virtuoso tra longevità, produttività e crescita economica.

La dimensione culturale non è meno importante. La promessa di una vita più lunga e sana ha un forte impatto simbolico, influenzando le percezioni globali e il soft power degli Stati. In un mondo sempre più interconnesso, la capacità di offrire benessere e sicurezza sanitaria diventa un elemento centrale della competizione tra modelli di sviluppo.

Tuttavia, la corsa alla longevità solleva interrogativi profondi. Se la tecnologia permetterà di estendere significativamente la vita, come cambieranno le strutture sociali, il mercato del lavoro, i sistemi pensionistici? E soprattutto, chi avrà accesso a queste innovazioni? La gestione di queste questioni determinerà non solo l’equità sociale, ma anche la stabilità politica.

Nel XXI secolo, essere potenti potrebbe significare avere cittadini che vivono più a lungo, ma soprattutto meglio. La capacità di estendere la vita in condizioni di salute diventa un moltiplicatore di tutte le altre forme di potere: economico, tecnologico, politico. E proprio per questo, la corsa globale alla vita lunga è destinata a diventare uno dei terreni più rilevanti della competizione internazionale nei decenni a venire.