Le infezioni da HPV e lo European Beating Cancer Plan

La scena è questa: arriva a casa una lettera per lo screening o un messaggio dal pediatra per il vaccino dell’HPV; si apre la busta, si legge in fretta, poi si rimanda: lavoro, figli, mille cose. Oppure si fa l’errore opposto, si cerca “HPV” online e si finisce in un mare di informazioni, spaventandosi. In mezzo, la parte più importante rischia di perdersi: per l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’HPV è uno dei casi più chiari in cui prevenzione e diagnosi precoce possono davvero cambiare la storia di una malattia.

L’HPV non è un singolo virus, è una famiglia ampia: i ceppi conosciuti sono circa 200. Nella maggior parte delle persone non succede nulla di rilevante, e infatti l’OMS sottolinea un dato rassicurante: nel 90% dei casi l’organismo controlla l’infezione da solo. Il problema nasce quando l’infezione persiste e riguarda ceppi “ad alto rischio”: lì, nel tempo, possono svilupparsi lesioni precancerose e poi tumori.

E qui c’è un altro equivoco tipico da smontare con calma: l’HPV non riguarda solo il collo dell’utero. L’OMS lo associa anche a tumori di vulva, vagina, pene, ano e area bocca-gola (orofaringe). Per capirci: è un tema che riguarda la salute sessuale e oncologica di tutti, non “un argomento da donne”.

L’importanza della prevenzione: il caso dell’HPV

Sul piano globale, l’OMS stima che nel 2019 l’HPV sia stato responsabile di circa 620mila nuovi casi di cancro nelle donne e 70mila negli uomini. E il tumore della cervice uterina resta il barometro più chiaro di ciò che succede quando prevenzione e accesso non sono uniformi: nel 2022, circa 660mila nuovi casi e 350mila decessi nel mondo, con la grande maggioranza delle morti concentrata nei Paesi a basso e medio reddito, dove vaccinazione, screening e trattamento arrivano più tardi o in modo discontinuo. Questa asimmetria globale è anche un promemoria europeo: non basta avere un servizio, bisogna farlo funzionare davvero, raggiungendo le persone giuste al momento giusto.

Facciamo un esempio concreto: immaginate due sedicenni, stessa città, stessa scuola. La prima ha fatto la vaccinazione nel periodo raccomandato e, più avanti, da adulta, seguirà lo screening quando verrà chiamata. Probabilmente non ci penserà più, se non come a una cosa “normale”, tipo un richiamo o un controllo periodico. La seconda ragazza rimanda: “lo faccio più avanti”, “tanto sto bene”. Poi magari lo screening arriva, ma viene saltato una, due volte. Nel frattempo, se l’infezione persiste con un ceppo ad alto rischio, può creare un percorso silenzioso di anni. La differenza, in pratica, non è la fortuna: è la continuità della prevenzione, resa semplice e accessibile.

L’OMS mette in fila tre azioni concrete, con una logica quasi “a catena”. La prima è “vaccinare presto”. La vaccinazione è indicata soprattutto tra i 9 e i 14 anni, idealmente prima dell’inizio dell’attività sessuale. È un punto spesso sottovalutato: farla in quella fase significa spostare la decisione sul terreno della prevenzione, non su quello dell’ansia o del giudizio.

La seconda azione è quella di fare screening quando si entra nell’età giusta. Il vaccino non sostituisce lo screening. L’OMS ricorda che, tra i tumori HPV-correlati, quello della cervice uterina è quello per cui esistono programmi di screening validati e diffusi. Inoltre indica un’impostazione pratica: partire dai 30 anni, con intervalli che possono essere anche ampi (5–10 anni, a seconda del test e del percorso locale).

La terza azione è quella di trattare precocemente ove occorre. Lo screening serve proprio a trovare cambiamenti precoci, in particolare quando non ci sono sintomi. È qui che si gioca la vera prevenzione: intercettare e trattare le lesioni prima che diventino qualcosa di più serio.

Cos’è lo European Beating Cancer Plan

Per evitare che tutto si riduca a campagne spot, l’OMS inoltre spinge un modello con obiettivi misurabili: vaccinare il 90% delle ragazze entro i 15 anni, fare screening ad alte prestazioni al 70% delle donne (in due momenti chiave, entro 35 e 45 anni), e trattare il 90% dei casi identificati. È un modo concreto per dire: funziona se diventa sistema, non se resta iniziativa occasionale.

E l’Europa? Qui la questione è entrata nel cuore delle politiche pubbliche con l’European Beating Cancer Plan. L’obiettivo è ambizioso ma chiarissimo: arrivare a vaccinare almeno il 90% delle ragazze e aumentare in modo significativo la copertura nei ragazzi, proprio perché l’HPV non è una faccenda “a senso unico”.

Questa spinta europea è importante per almeno due motivi: in primis perché quando l’Europa mette un target, di solito arrivano strumenti, raccomandazioni e pressione positiva per ridurre le differenze tra Paesi e territori. Secondo perché molti Stati membri stanno cercando di chiudere i “buchi” di copertura, cioè quelle fasce di popolazione che restano fuori per ritardi, difficoltà di accesso o semplice disinformazione.

Anche l’ECDC continua a richiamare l’attenzione sul tema dei gap vaccinali e sull’importanza di raggiungere ogni comunità. Il problema non è tanto la scienza (che è robusta), quanto la traduzione in routine: far sì che vaccinazione e screening non dipendano dalla fortuna, dal comune in cui vivi o dal medico che incontri.

Per la comunità scientifica, HPV è un caso scuola di prevenzione evidence-based che vive o muore sulla qualità del sistema: sorveglianza, standardizzazione, percorsi chiari, accesso reale. Per i cittadini è più semplice: è una di quelle situazioni in cui la medicina non aspetta il problema per intervenire. Lavora prima, quando è più facile, meno invasivo e più efficace. Ed è questo, in fondo, il messaggio più utile da tenere in mente: sull’HPV non ci manca la conoscenza; ci manca, semmai, la stessa determinazione organizzativa con cui trattiamo le urgenze. L’Europa sta provando a trasformare quella determinazione in obiettivi e strumenti comuni. L’OMS ci ricorda che la traiettoria è già scritta: se vaccinazione e screening diventano routine, i tumori HPV-correlati smettono di essere un destino “statistico” e diventano, progressivamente, un evento più raro.