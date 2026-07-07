La geopolitica del sonno: il riposo come risorsa strategica nazionale

Il sonno non è più soltanto una questione privata. Sta diventando un indicatore di potenza nazionale. Un Paese che dorme poco produce meno, si ammala di più, guida peggio, decide peggio e resiste meno agli shock. Per questo, il riposo sta entrando nello stesso campo semantico dell’energia, della sicurezza alimentare e della resilienza sanitaria: una risorsa invisibile, ma strategica.

Negli Stati Uniti, i dati più recenti del National Center for Health Statistics indicano che nel 2024 il 30,5% degli adulti dormiva meno di sette ore per notte, sotto la soglia raccomandata per la salute adulta; solo il 54,8% dichiarava di svegliarsi riposato. In Francia, Santé publique France ha stimato nel 2024 una durata media del sonno di 7 ore e 32 minuti negli adulti tra 18 e 79 anni, ma con il 21,5% classificato come “short sleeper”, cioè sei ore o meno, e circa un terzo degli adulti che riferisce insonnia.

Il punto geopolitico è questo: il sonno è diventato una variabile della produttività, della sicurezza, della salute pubblica e persino della prontezza militare.

Il costo economico della stanchezza

La privazione di sonno produce un danno misurabile al Pil. Uno studio RAND, tra i più citati sul tema, ha stimato che la mancanza di sonno costa agli Stati Uniti fino a 411 miliardi di dollari l’anno, pari a circa il 2,28% del Pil. Il Giappone perderebbe fino a 138 miliardi, la Germania 60 miliardi, il Regno Unito 50 miliardi e il Canada 21 miliardi. Il meccanismo è semplice: chi dorme poco è meno produttivo, commette più errori, si assenta di più e ha un rischio sanitario più alto. RAND calcola anche che passare da meno di sei ore di sonno a sei-sette ore potrebbe aggiungere 226,4 miliardi di dollari all’economia americana.

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In questa prospettiva, il sonno diventa una forma di capitale umano. Non basta avere forza lavoro qualificata: serve una forza lavoro cognitivamente efficiente. La stanchezza cronica riduce attenzione, memoria, capacità decisionale e controllo emotivo. In economie sempre più fondate su servizi, logistica, digitale, sanità e difesa, questo non è un dettaglio biologico: è un fattore competitivo.

La sicurezza nazionale passa anche dal letto

La dimensione più evidente è quella militare. Il Government Accountability Office degli Stati Uniti ha avvertito nel 2024 che molti militari americani non raggiungono le sette ore di sonno raccomandate dal Dipartimento della Difesa per performance e prontezza operativa. Da oltre un decennio, i sondaggi del Pentagono indicano che la maggioranza dei militari dorme sei ore o meno per notte. Il problema non è teorico. L’esercito americano ha indicato che l’efficacia in combattimento può crollare fino all’85% quando i soldati dormono solo quattro ore per notte. Una revisione del 2024 sulla salute comportamentale dei militari ha riportato percentuali molto alte di sonno insufficiente tra i membri delle forze armate, con dati compresi tra il 34,9% e il 77,2% a seconda dei campioni considerati.

Qui la geopolitica del sonno diventa geopolitica della prontezza. Un esercito tecnologicamente avanzato ma cronicamente affaticato può perdere capacità di valutazione, coordinamento, vigilanza e reazione. Nell’epoca dei droni, della cyberwarfare e delle operazioni continue, la fatica non è più solo un problema individuale: è una vulnerabilità strategica.

Turni, piattaforme e città che non dormono

Il sonno è anche una questione di classe sociale. Dorme peggio chi lavora di notte, chi fa turni irregolari, chi vive in abitazioni sovraffollate, chi non può permettersi climatizzazione adeguata o chi è intrappolato nell’economia “always on”.

Il lavoro notturno e a turni è associato a disturbi del sonno, peggiore qualità del riposo e maggiori rischi per la salute. Il National Institute for Occupational Safety and Health statunitense ricorda che i lavoratori su turni notturni o rotanti riportano più spesso sonno breve e scarsa qualità del riposo; tra gli operatori sanitari notturni, dati nazionali indicavano che oltre il 50% dormiva sei ore o meno al giorno.

La crisi climatica aggrava il quadro. Le notti sempre più calde riducono la capacità di recupero fisico, soprattutto nelle città dense e tra i lavoratori informali. Nel 2026, un’inchiesta del Guardian su Asia meridionale e Sud-est asiatico ha raccontato come temperature notturne elevate e isole di calore urbano impediscano a rider, operai e venditori ambulanti di riposare, creando un “deficit di recupero” che colpisce salute, reddito e produttività.

Questo significa che il sonno è anche una disuguaglianza geopolitica. I Paesi più caldi, più urbanizzati e con più lavoro informale rischiano di pagare una tassa invisibile sulla stanchezza.

La stanchezza come rischio pubblico

La privazione di sonno incide anche sulla sicurezza stradale. La National Highway Traffic Safety Administration stima che nel 2017 negli Stati Uniti ci siano stati 91.000 incidenti segnalati alla polizia legati alla sonnolenza alla guida, con circa 50.000 feriti e quasi 800 morti; l’agenzia precisa che si tratta probabilmente di una sottostima. Gli obiettivi federali di Healthy People 2030 mostrano che nel 2024 il tasso di incidenti stradali legati alla guida in stato di sonnolenza era pari a 2,6 per 100 milioni di miglia percorse, ancora sopra il target fissato a 2,2.

Anche questo è geopolitica della salute: una popolazione stanca genera più incidenti, più costi sanitari, più assenze dal lavoro, più pressione sui sistemi di emergenza. Nel Novecento gli Stati misuravano la propria forza sanitaria con ospedali, posti letto, medici e farmaci. Nel XXI secolo dovranno misurarla anche con indicatori meno visibili: qualità del sonno, salute mentale, ritmi di lavoro, esposizione al calore, sicurezza abitativa, diritto alla disconnessione.

Il sonno non è una pausa dalla produttività. È una condizione della produttività.

Un Paese che protegge il riposo protegge la salute pubblica, la capacità cognitiva della forza lavoro, la sicurezza stradale, la prontezza militare e la resilienza sociale. Al contrario, una società cronicamente insonne diventa più fragile: decide peggio, lavora peggio, si ammala di più e reagisce con più difficoltà alle crisi. La geopolitica del sonno parte da un dato biologico elementare, ma arriva al cuore della competizione tra Stati: chi saprà difendere il riposo dei propri cittadini difenderà anche una parte della propria potenza nazionale.