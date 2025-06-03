Il lungo addio alla polio: tra focolai invisibili e diplomazia vaccinale

Sebbene sia per l’Italia un vago ricordo, anche nel nostro Paese c’è stato un tempo in cui bastava una febbre, una gamba che non rispondeva più, e l’invisibile prendeva corpo: era la poliomielite. Negli anni Cinquanta, anche in Italia, questa terribile affezione colpiva senza tregua: ospedali pieni, reparti pediatrici trasformati in stanze d’attesa per un futuro incerto. La poliomielite non urlava: arrivava piano, e lasciava segni profondi.



La poliomielite è causata da tre distinti sierotipi di poliovirus: il tipo 1, ancora endemico in Pakistan e Afghanistan; il tipo 2, dichiarato eradicato nel 2015; e il tipo 3, eliminato nel 2019. Sebbene l’eliminazione globale di due dei tre ceppi rappresenti un traguardo storico, la persistenza del virus in alcune aree e la ricomparsa di ceppi mutati derivati dal vaccino pongono nuove sfide alla salute pubblica internazionale.

La poliomielite come barometro della salute globale

Il vaccino orale antipolio (OPV), sviluppato negli anni Sessanta da Albert Sabin, ha avuto un ruolo determinante nell’abbattimento dei casi globali. Contenente virus vivi ma attenuati, è stato inizialmente distribuito in forma trivalente (tOPV), attiva contro tutti e tre i sierotipi. Tuttavia, in rari contesti caratterizzati da bassa copertura vaccinale e condizioni sanitarie precarie, il virus attenuato può riacquisire neurovirulenza, dando origine a focolai di poliovirus derivati dal vaccino (cVDPV). Il tipo 2 è risultato particolarmente incline a questo fenomeno.

A partire dal 2016, in seguito all’eradicazione del virus selvaggio di tipo 2, l’OPV è stato riformulato in versione bivalente (bOPV), attivo solo contro i tipi 1 e 3. Tuttavia, l’emergere di cVDPV2 ha costretto l’OMS a ricorrere nuovamente a vaccini monovalenti (mOPV2), mirati ma non privi di rischi in contesti sanitari fragili. In parallelo, molti Paesi ad alto reddito si affidano da decenni al vaccino inattivato (IPV), sviluppato da Jonas Salk negli anni Cinquanta. Questo vaccino, somministrato per via intramuscolare, contiene virus uccisi e non comporta rischio evolutivo, ma offre una protezione meno efficace a livello intestinale, rendendolo meno adatto a bloccare la trasmissione nei contesti epidemici. Contrariamente alle previsioni ottimistiche dei modelli, l’esclusione del vaccino di tipo 2 ha portato a un drammatico aumento dei casi di cVDPV, saliti alle stelle da soli 6 casi nel 2016 a più di 1000 casi 3 anni dopo, con più di 3300 bambini paralizzati dal passaggio in 43 paesi.

Oggi, il cVDPV2 rappresenta la principale fonte di rilevamento ambientale del poliovirus in regioni come l’Africa e l’Europa. La sua circolazione è considerata un indicatore sensibile delle disuguaglianze vaccinali e della vulnerabilità dei sistemi di sorveglianza. Affrontare questi focolai richiede una risposta bilanciata: interventi rapidi e mirati, ma anche campagne coordinate, comunicazione trasparente e rafforzamento delle strutture sanitarie locali. In un mondo interconnesso, dunque, la poliomielite resta un barometro della salute globale.

Le nuove segnalazioni

A oltre tre decenni dal lancio dell’Iniziativa Globale per l’Eradicazione della Polio (GPEI) nel 1988, la poliomielite è passata da oltre 350.000 casi annuali a meno di un centinaio nel 2024. Tuttavia, il virus non è ancora stato completamente debellato. Nel 2025, la poliomielite rimane una minaccia per la salute pubblica globale, con casi segnalati in 38 Paesi, inclusi alcuni in Europa occidentale. Tra settembre e dicembre 2024, cinque Paesi europei — Germania, Spagna, Polonia, Finlandia e Regno Unito — hanno rilevato la presenza del cVDPV2 in campioni di acque reflue. In Germania, il virus è stato identificato in nove siti, tra cui Colonia, Bonn, Amburgo e Monaco. In Spagna, la rilevazione è avvenuta nell’area metropolitana di Barcellona. Le analisi genetiche hanno collegato questi ceppi a una linea virale originatasi in Nigeria nel 2020, suggerendo una circolazione silente del virus per circa un anno prima della sua individuazione in Europa. Sebbene non siano stati segnalati casi clinici di poliomielite associati a queste rilevazioni, la presenza del virus nelle acque reflue indica una circolazione asintomatica e sottolinea l’importanza di mantenere una copertura vaccinale elevata e una sorveglianza ambientale efficace.

Il Pakistan, “patria” del virus di tipo 1, ha lanciato quest’anno una campagna nazionale contro la poliomielite con l’obiettivo di vaccinare oltre 45 milioni di bambini di età inferiore ai cinque anni. La campagna, che durerà una settimana ed è iniziata il 26 maggio, fa parte dell’impegno strategico del governo per eliminare la trasmissione del poliovirus entro la fine del 2025. Sebbene le aree più colpite come Karachi, il Khyber Pakhtunkhwa Meridionale e il Blocco di Quetta rimangano problematiche, i funzionari hanno segnalato progressi nel raggiungere le popolazioni svantaggiate. Circa 400.000 operatori in prima linea, tra cui 225.000 donne, parteciperanno alla campagna con il supporto logistico delle forze civili e militari. Nonostante i progressi, il Pakistan ha segnalato finora 10 casi di poliomielite nel 2025. La sorveglianza ambientale ha inoltre rivelato la presenza del poliovirus in 272 campioni di acque reflue in 68 distretti. Per spingere la campagna vaccinale, dal 25, i servizi di vaccinazione contro la poliomielite sono offerti presso cliniche e farmacie in tutto il Paese.

Poliovirus e conflitti: cosa ci insegna la tragedia di Gaza

Se il contrasto alla poliomielite si inserisce, dunque, sempre più nelle strategie di deterrenza sanitaria mondiale, l’alto numero di conflitti espone aree vastissime alla possibilità che il virus rialzi la testa. La poliomielite ha fatto la sua ricomparsa nella Striscia di Gaza nel 2024, segnando il primo caso dopo 25 anni. Un bambino di 10 mesi, non vaccinato, è stato colpito da paralisi flaccida acuta, sintomo tipico della polio. Le autorità sanitarie hanno confermato la presenza del poliovirus di tipo 2 derivato dal vaccino (cVDPV2) in campioni ambientali raccolti a Khan Younis e Deir al-Balah, evidenziando una circolazione silente del virus. I tassi di vaccinazione di routine nei Territori Palestinesi Occupati erano ottimali prima dell’inizio del conflitto nell’ottobre 2023. La copertura vaccinale contro la poliomielite, condotta principalmente attraverso la vaccinazione di routine, era stimata al 99% nel 2022. Questa percentuale è scesa all’89% nel 2023, secondo le ultime stime di vaccinazione di routine OMS-UNICEF.

In risposta, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’UNICEF e il Ministero della Salute palestinese hanno lanciato una campagna di vaccinazione d’emergenza, mirata a immunizzare oltre 640.000 bambini sotto i dieci anni con il nuovo vaccino orale antipolio di tipo 2 (nOPV2). La campagna si è svolta in tre fasi tra settembre e novembre 2024, raggiungendo una copertura del 94% nella popolazione target. Tuttavia, il conflitto in corso ha ostacolato significativamente gli sforzi vaccinali. La terza fase della campagna, prevista per ottobre nel nord di Gaza, è stata posticipata a causa di intensi bombardamenti, sfollamenti di massa e mancanza di pause umanitarie garantite. Anche quando le vaccinazioni sono riprese, l’accesso è rimasto limitato, lasciando circa 7.000-10.000 bambini in aree inaccessibili come Jabalia, Beit Lahiya e Beit Hanoun senza immunizzazione.

La vittoria contro la polio, che ogni anno in Paesi come l’Italia uccideva e paralizzava migliaia di bambini, resta una delle conquiste mondiali più grandi dell’era contemporanea, oltre una delle storie di scienza più commoventi. Sabin, vale sempre la pena ricordare, donò a tutti i bambini del mondo il suo siero e, durante la Guerra Fredda, donò gratuitamente i suoi ceppi virali allo scienziato sovietico Michail Čumakov, in modo da permettere lo sviluppo del suo vaccino anche in Unione Sovietica, a riprova che solo la collaborazione scientifica consente la vittoria su queste terribili malattie.

