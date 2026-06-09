La guerra in Ucraina ha prodotto oltre centomila amputati tra civili e soldati. È un numero che da solo basta a riaprire una questione rimasta a lungo ai margini dell’analisi geopolitica: cosa significa ricostruire un corpo quando i materiali, le tecnologie e le competenze necessarie sono dispersi lungo catene di fornitura globali sempre più fragili e contese?

Le protesi non sono più semplici appendici meccaniche. Sono architetture complesse che incorporano titanio, polimeri ad alte prestazioni, terre rare, semiconduttori, firmware proprietari e algoritmi di intelligenza artificiale. Ogni arto artificiale moderno è, in questo senso, un condensato delle stesse tensioni che attraversano l’industria automobilistica, l’aerospazio e l’elettronica di consumo. Con una differenza: qui in gioco c’è la dignità di camminare, lavorare, abbracciare.

Una protesi moderna è un assemblaggio di materiali ad alte prestazioni. Il titanio di grado medicale (Ti-6Al-4V) domina le componenti strutturali per la sua combinazione di leggerezza, resistenza alla corrosione e biocompatibilità. Il PEEK (polietere etere chetone), invece, è sempre più utilizzato per impianti e componenti che richiedono proprietà meccaniche vicine all’osso naturale. Le protesi bioniche più avanzate incorporano inoltre sensori, microcontrollori e attuatori che dipendono da terre rare — neodimio, disprosio, terbio — essenziali per i magneti permanenti dei motori miniaturizzati.

La produzione più avanzata di chip è localizzata in pochissimi Paesi, con una quota schiacciante della capacità manifatturiera sotto i dieci nanometri concentrata in Asia orientale — Taiwan e Corea del Sud in particolare. Per le protesi bioniche questo significa dipendere da una filiera che non ha alcun interesse specifico nel settore medico. I microcontrollori che elaborano i segnali mioelettrici, i chip che gestiscono il feedback sensoriale, i moduli di comunicazione che permettono la calibrazione remota: tutti questi componenti sono progettati per mercati di massa (smartphone, automotive) e adattati all’uso medicale.

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Quando la capacità produttiva si restringe, la sanità rischia di essere servita per ultima. È la stessa logica che ha colpito l’industria automobilistica durante la crisi dei chip del 2021-2022, ma applicata a un settore dove l’attesa non significa ritardo nella consegna di un’auto, bensì mesi di immobilità per una persona amputata.

La storia delle protesi è una storia di materiali. Dopo la Seconda guerra mondiale, l’Europa e il mondo si ritrovarono con milioni di corpi mutilati. Le prime protesi del dopoguerra erano oggetti meccanici: pesanti, rigidi, funzionali quanto basta per camminare o afferrare. Nulla che potesse dialogare con il sistema nervoso. Il salto concettuale arriva più tardi, quando l’elettronica comincia a entrare nella carne. Negli anni Sessanta e Settanta la robotica muove i primi passi; poi, con l’avvento dei microprocessori, tutto accelera. Non si tratta più soltanto di sostituire un arto, ma di integrarlo con il corpo.

Oggi le protesi stampate in 3D rappresentano la frontiera più dinamica del settore. Il mercato globale delle protesi stampate in 3D è stimato a 2,99 miliardi di dollari nel 2026, con una crescita prevista fino a 4,18 miliardi entro il 2031 (CAGR del 6,92%). Il vero potenziale geopolitico della stampa 3D sta nella sua capacità di decentralizzare la produzione. Gli arti mioelettrici tradizionali costano tra 9.000 e 40.000 dollari; le controparti stampate possono arrivare a circa 440 dollari — una riduzione dei prezzi di ingresso del 95%. mordorintelligence.it

A Napoli, un progetto nato dall’incontro tra l’associazione Dateci le Ali e Ortopedia Meridionale ha sviluppato un sistema per portare la costruzione delle protesi direttamente dove servono: frutto di un accordo realizzato a Napoli tra l’Associazione ‘Dateci le Ali’, fondata nel 2022 nel capoluogo campano, presieduta da Tetyana Onyskiv-Genovese, e il dottor Salvio Zungri, responsabile della Ortopedia Meridionale e della 3DR. Gli step sono i seguenti: rilievo 3D con scanner a luce strutturata direttamente in Ucraina; invio del file alla sede dell’azienda a Napoli; elaborazione digitale e modellazione biomeccanica; trasferimento del file al tecnico locale ucraino, dove le protesi vengono stampate in 3D e assemblate; montaggio e consegna al paziente in loco, senza bisogno di ulteriori adattamenti o viaggi.

Questo modello rappresenta una forma di resilienza dal basso: riduce la dipendenza da filiere globali complesse, accorcia i tempi di consegna da settimane a ore, e permette la personalizzazione senza richiedere infrastrutture ospedaliere avanzate.

La stampa 3D non risolve tutte le dipendenze. I materiali avanzati — titanio in polvere, PEEK di grado implantare — hanno costi elevati e richiedono sistemi di produzione specializzati. Le stampanti a sinterizzazione laser diretta dei metalli (DMLS) superano i 500.000 dollari. Inoltre, le componenti elettroniche delle protesi bioniche — sensori, microcontrollori, batterie — continuano a dipendere da filiere concentrate. Un invaso stampato localmente può essere assemblato con un sistema di controllo che incorpora chip taiwanesi, magneti cinesi e batterie coreane.

Le protesi più avanzate utilizzano reti neurali per classificare i segnali elettromiografici (EMG) dell’avambraccio. I sistemi attuali raggiungono una precisione del 78,67% nel riconoscimento dei gesti e rispondono entro 80 millisecondi. La progettazione generativa guidata dall’intelligenza artificiale permette di creare strutture interne — giroidi e reticoli — che preservano i percorsi di carico riducendo la massa. Gli algoritmi di ottimizzazione topologica imparano da archivi di scansioni anonimizzate, aumentando i tassi di adattamento al primo tentativo.

La funzionalità clinica di un arto bionico può dipendere da una patch software, da una licenza o dalla disponibilità di un ricambio certificato. Gran parte dei dispositivi medici avanzati funziona grazie a firmware proprietari, aggiornabili solo dai produttori e spesso vincolati a contratti di manutenzione. Anche in assenza di qualsiasi intenzione coercitiva, l’effetto è chiaro: l’accesso alla cura viene mediato da un’infrastruttura tecnica e contrattuale che può diventare un collo di bottiglia. Nel caso estremo, un aggiornamento che non arriva, un supporto che termina, un componente che non può essere sostituito perché non riconosciuto dal sistema possono trasformare un arto funzionante in un oggetto inerte.

L’Unione Europea ha iniziato a classificare la sanità come infrastruttura critica, al pari dell’energia e delle telecomunicazioni. Questo cambiamento concettuale ha implicazioni dirette: se un ospedale è un’infrastruttura critica, lo è anche la filiera tecnologica che lo rende operativo. Il Critical Medicines Act e le strategie europee sui semiconduttori non nascono per la sanità, ma finiscono per avere un impatto diretto sulla sua resilienza. Ridurre la dipendenza da poche fabbriche, diversificare le catene di approvvigionamento e rafforzare la capacità produttiva regionale significa, indirettamente, ridurre il rischio che reparti ospedalieri — o centri di riabilitazione — restino fermi per mancanza di componenti.

Il gap tra ambizione strategica e capacità effettiva resta però significativo. Gli shock geopolitici si manifestano con una rapidità che supera i tempi di implementazione delle politiche industriali.

Reti come e-NABLE Brasil gestiscono decine di stampanti e consegnano arti in più stati, dimostrando che un modello di produzione distribuita può funzionare. I siti della comunità caricano file open source che i produttori locali rielaborano in base alle esigenze culturali e anatomiche specifiche.

Questo approccio riduce le liste d’attesa e amplia il bacino di utenti, ma solleva questioni di qualità, certificazione e responsabilità. La ISO 13485:2016 e i requisiti MDR europei aumentano i carichi di documentazione e i costi di convalida — barriere significative per i laboratori di piccole dimensioni e i progetti comunitari. I costi delle protesi bioniche avanzate restano elevati. Le assicurazioni non sempre coprono le versioni più sofisticate, e nei Paesi a basso reddito l’innovazione rimane spesso un miraggio.

Queste esperienze suggeriscono che la resilienza protesica non richiede necessariamente l’autosufficienza totale, ma la costruzione di nodi locali capaci di operare anche quando le filiere globali si interrompono.