Tra le malattie emergenti classificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come prioritarie per lo sviluppo di contromisure, l’encefalite da virus Nipah occupa un posto critico. Si tratta di una zoonosi ad altissima letalità (tra il 40% e il 75%), trasmessa da pipistrelli della frutta del genere Pteropus e, in alcuni casi, da maiali infetti. Il virus è stato identificato per la prima volta nel 1998 in Malesia, dove provocò un’epidemia con oltre 100 vittime e la soppressione di un milione di suini. Da allora, i focolai si sono concentrati soprattutto in Bangladesh e India, con trasmissioni sia zoonotiche che da persona a persona.

Nipah, minaccia silenziosa

Sebbene non sia mai esploso a livello globale, il virus è inserito nella lista delle minacce a potenziale pandemico per la sua capacità di mutare, il periodo di incubazione fino a 45 giorni e la possibilità teorica di trasmissione respiratoria sostenuta. Nel 2021, l’OMS ha inserito Nipah tra le nove malattie più pericolose in assenza di contromisure mediche. Oggi viene studiato in laboratori di massima biosicurezza (BSL-4) insieme a Ebola, Marburg e vari ceppi di H5N1. Il virus Nipah è entrato silenziosamente nelle agende di biosicurezza delle grandi potenze. Negli Stati Uniti, il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) e la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) finanziano studi di sorveglianza genomica nei confini tropicali e collaborano con laboratori in India e Sud-est asiatico per mappare ceppi locali.

L’Australia, con il CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation), ha condotto ricerche avanzate sui pipistrelli volanti autoctoni, sospettati di essere reservoir naturali del virus. I programmi mirano a identificare punti di spillover virale tra fauna e esseri umani, in particolare nelle zone agricole e periurbane dove il contatto uomo-animale è più frequente.

La Cina, dal canto suo, ha rafforzato le capacità diagnostiche nelle province meridionali come Yunnan e Guangdong, anche alla luce della pressione internazionale post-COVID per migliorare la trasparenza virologica. Alcuni centri di virologia cinesi, tra cui quello di Kunming, hanno avviato programmi di sorveglianza ambientale sui virus henipavirus, una famiglia a cui appartiene anche Nipah.

Bangladesh e India sorvegliati speciali

Attualmente non esiste alcun vaccino approvato per l’uomo contro il virus Nipah. Alcuni candidati sono in fase preclinica o iniziale di sperimentazione, tra cui un vaccino a vettore virale sviluppato in Australia, e una piattaforma mRNA sostenuta dalla CEPI, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, fondata nel 2017 dopo l’epidemia di Ebola. Gli Stati Uniti hanno investito milioni di dollari in programmi di risposta rapida che includono Nipah nei cosiddetti “blueprint pathogens” per future pandemie. In parallelo, laboratori BSL-4 in paesi come Stati Uniti, Francia, Australia e Cina conducono studi su Nipah, sollevando interrogativi sul dual use (civile/militare) della ricerca, sulla trasparenza dei dati virologici e sui limiti della cooperazione scientifica internazionale.

I focolai storici della malattia si concentrano in Asia meridionale. In Bangladesh, il virus è endemico in alcune regioni e si trasmette stagionalmente attraverso il consumo di succhi di palma contaminati da escrezioni di pipistrello. Tra il 2001 e il 2023, sono stati registrati almeno 320 casi confermati, con un tasso medio di letalità superiore al 70%. In India, l’ultimo focolaio noto è avvenuto nel Kerala nel 2023, con diversi decessi e il tracciamento di oltre 700 contatti stretti. Le autorità hanno reagito rapidamente grazie a un protocollo elaborato nel 2018, quando una precedente epidemia aveva ucciso 17 persone in meno di tre settimane.

Le previsioni sul futuro

Secondo alcuni modelli previsionali del CDC e dell’Imperial College London, l’area geografica a rischio spillover potrebbe estendersi nei prossimi 10–15 anni a tutta l’Asia sudorientale, parte dell’Africa tropicale e alcune regioni dell’America Latina dove esistono condizioni ecologiche simili e un’alta densità di fauna serbatoio.

Il caso Nipah illustra in modo emblematico le ambiguità della diplomazia scientifica contemporanea. Da un lato, la comunità internazionale riconosce la necessità di cooperare per prevenire future pandemie. Dall’altro, la ricerca su patogeni ad alto rischio è sempre più legata agli equilibri geopolitici. Il dibattito sull’origine del SARS-CoV-2 ha dimostrato quanto sia difficile separare scienza e politica.

Organizzazioni come la CEPI o l’OMS tentano di imporre standard condivisi su accesso ai dati, allocazione dei vaccini e condivisione dei campioni biologici. In questo quadro, il virus Nipah è diventato non solo un oggetto di ricerca, ma anche un indicatore dello stato di salute della cooperazione scientifica internazionale. Il virus non ha ancora fatto il salto pandemico, ma la sua letalità elevata, la trasmissione zoonotica, la mancanza di cure e vaccini, e la presenza in regioni densamente popolate, lo rendono un “patogeno sorvegliato speciale“. Non si tratta più solo di un problema sanitario regionale, ma di una variabile strategica nelle politiche di biosicurezza e preparazione pandemica delle grandi potenze.

In un mondo che ha imparato – dolorosamente – quanto possa costare sottovalutare virus emergenti, l’encefalite da Nipah rappresenta una soglia critica: se non viene contenuta in tempo, potrebbe accelerare nuove dinamiche di frammentazione scientifica, corsa ai vaccini e protezionismo sanitario. Il futuro non è scritto. Ma come dimostra il silenzioso avanzare di Nipah, nella geopolitica della salute, anche le malattie rare possono cambiare gli equilibri globali.