Per oltre un secolo l’ospedale ha rappresentato il cuore della medicina moderna. È stato il luogo in cui concentrare competenze, tecnologie, ricerca e cura, il simbolo stesso del progresso sanitario del Novecento. Oggi, però, questo paradigma sta entrando in una fase di trasformazione profonda. Non perché gli ospedali siano destinati a scomparire, ma perché stanno progressivamente perdendo il ruolo di centro esclusivo dell’assistenza sanitaria.

La geopolitica della salute racconta infatti una rivoluzione silenziosa che attraversa contemporaneamente Stati Uniti, Europa, Regno Unito, Giappone e Australia. L’invecchiamento della popolazione, l’esplosione delle patologie croniche, la carenza mondiale di personale sanitario, la pressione sui conti pubblici e la diffusione delle tecnologie digitali stanno spingendo i sistemi sanitari verso un modello completamente diverso: meno ospedale e più territorio, meno ricoveri e più assistenza continua, meno centralizzazione e più reti integrate di cura.

L’ospedale del futuro non sarà più il luogo in cui si concentra tutta la medicina, ma uno dei nodi di una rete sanitaria molto più ampia.

Dall’ospedale alla medicina di prossimità

Il sistema sanitario costruito nel Novecento rispondeva a un’esigenza precisa. Le principali minacce erano rappresentate dalle malattie acute, dalle infezioni, dai traumi e dagli interventi chirurgici. Il paziente entrava in ospedale, veniva curato e tornava a casa.

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Oggi il quadro epidemiologico è completamente cambiato. Secondo l’OCSE, oltre la metà delle persone con più di 65 anni convive con almeno due malattie croniche contemporaneamente. Si tratta di pazienti che non hanno bisogno principalmente di ricoveri, ma di un’assistenza costante, multidisciplinare e distribuita nel tempo. Parallelamente, l’invecchiamento della popolazione sta modificando gli equilibri economici dei sistemi sanitari. Sempre secondo l’OCSE, entro il 2050 gli over 65 rappresenteranno oltre un quarto della popolazione nei Paesi industrializzati, mentre diminuirà il numero delle persone in età lavorativa chiamate a finanziare la sanità pubblica. Ciò significa che aumenterà la domanda di cure proprio mentre diminuiranno le risorse economiche e umane disponibili.

Per questa ragione molti governi stanno progressivamente spostando gli investimenti dalla costruzione di nuovi ospedali al rafforzamento dell’assistenza territoriale, della medicina di famiglia, dell’assistenza domiciliare e della prevenzione.

L’obiettivo non è ridurre la qualità delle cure, ma evitare che milioni di pazienti finiscano inutilmente in ospedale.

L’ospedale esce dalle sue mura

Uno dei concetti più innovativi emersi negli ultimi anni è quello di Hospital without Walls, l’ospedale senza mura.

L’idea è semplice quanto rivoluzionaria: utilizzare le competenze ospedaliere direttamente a casa del paziente.

Negli Stati Uniti il modello degli Hospital at Home è ormai diventato parte integrante della strategia sanitaria federale. Decine di grandi ospedali trattano già al domicilio pazienti che fino a pochi anni fa sarebbero stati ricoverati, grazie all’utilizzo di telemedicina, monitoraggio remoto, visite domiciliari e dispositivi digitali. Anche il Regno Unito ha investito massicciamente nelle cosiddette Virtual Wards, reparti virtuali che consentono ai pazienti di essere seguiti da équipe ospedaliere pur rimanendo nella propria abitazione.

Le evidenze scientifiche stanno diventando sempre più consistenti. Uno dei più ampi studi internazionali pubblicati su Frontiers in Digital Health, che ha analizzato quasi 3.000 episodi assistenziali nel Regno Unito, ha mostrato come i programmi di ospedalizzazione domiciliare abbiano ridotto significativamente la durata media dei ricoveri, mantenendo elevati standard di sicurezza clinica e un alto livello di soddisfazione dei pazienti. Anche numerose revisioni sistematiche della letteratura scientifica confermano che, per molti pazienti anziani e cronici, l’assistenza domiciliare ospedaliera può produrre risultati almeno equivalenti ai ricoveri tradizionali, con una riduzione delle complicanze legate alla degenza prolungata.

Naturalmente non tutti i pazienti possono essere curati a casa. Le emergenze, gli interventi chirurgici complessi, la terapia intensiva e le cure ad alta specializzazione continueranno a richiedere strutture ospedaliere altamente tecnologiche. Ma la quota di pazienti che potrà ricevere assistenza fuori dall’ospedale è destinata ad aumentare.

Una rivoluzione guidata dalla geopolitica

Dietro questo cambiamento non vi sono soltanto motivazioni cliniche. La trasformazione dell’ospedale risponde innanzitutto a una serie di fattori geopolitici.

Il primo è demografico.

La popolazione mondiale invecchia rapidamente e questo fenomeno interessa ormai quasi tutte le economie avanzate. Crescono le malattie croniche, aumentano le richieste di assistenza di lungo periodo e diminuisce la popolazione attiva che finanzia il welfare.

Il secondo fattore riguarda la forza lavoro sanitaria.

L’OCSE considera la carenza di medici, infermieri e operatori una delle principali vulnerabilità dei sistemi sanitari contemporanei. Dopo la pandemia molti professionisti hanno lasciato il settore, mentre la domanda continua ad aumentare. Continuare ad ampliare il modello ospedaliero tradizionale significherebbe richiedere personale che semplicemente non esiste.

Il terzo elemento è economico.

La spesa sanitaria continua a crescere in tutti i Paesi industrializzati. Governi e sistemi sanitari sono chiamati a garantire cure sempre più costose con risorse pubbliche sempre più limitate. La sostenibilità finanziaria è ormai diventata una questione strategica tanto quanto la qualità delle cure.

Infine c’è la rivoluzione tecnologica.

L’intelligenza artificiale, il monitoraggio remoto, i dispositivi wearable, la telemedicina e l’integrazione delle cartelle cliniche consentono oggi di controllare molti pazienti a distanza, intervenendo tempestivamente prima che le loro condizioni richiedano un ricovero. La pandemia di Covid-19 ha accelerato enormemente questa trasformazione, dimostrando come sistemi sanitari troppo dipendenti dagli ospedali siano più vulnerabili agli shock improvvisi.

Per questo motivo la resilienza sanitaria è ormai considerata una componente della sicurezza nazionale. Non basta possedere grandi ospedali: occorre costruire reti sanitarie capaci di continuare a funzionare anche durante crisi epidemiche, disastri naturali o emergenze internazionali.

Il nuovo ruolo dell’ospedale

L’ospedale continuerà a rappresentare il vertice della medicina specialistica, della chirurgia complessa, della terapia intensiva, dei trapianti e dell’alta tecnologia sanitaria. Ciò che sta cambiando è la sua posizione all’interno del sistema. Il modello del Novecento vedeva l’ospedale come il punto di arrivo di quasi ogni percorso di cura. Quello del XXI secolo lo trasforma invece in un centro altamente specializzato inserito all’interno di una rete composta da medicina territoriale, assistenza domiciliare, prevenzione, telemedicina, servizi sociali e tecnologie digitali. Come ha osservato Nigel Edwards, tra i maggiori esperti internazionali di organizzazione sanitaria, la sfida non consiste più nel progettare ospedali sempre più grandi, ma nel costruire sistemi sanitari capaci di mantenere le persone in salute evitando, quando possibile, il ricovero.

È un cambiamento che modifica profondamente anche il concetto di potenza sanitaria di uno Stato. Nel XXI secolo la forza di un sistema sanitario non sarà misurata soltanto dal numero di posti letto o dalla grandezza dei suoi ospedali, ma dalla capacità di integrare tecnologia, territorio, assistenza domiciliare e prevenzione in un’unica rete intelligente. La geopolitica della salute sta quindi ridisegnando la mappa dell’assistenza. L’ospedale non scompare, ma perde la centralità assoluta che aveva conquistato nel Novecento. La nuova frontiera non è costruire più ospedali, bensì costruire un sistema capace di portare la medicina dove vivono le persone, anziché costringere le persone a cercare la medicina.