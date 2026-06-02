Valentima Tamborra, “I Nascosti”: la video-installazione

In occasione della dodicesima edizione di gARTen, il Parco di Villa Rovere a Correggio (RE) ospita I Nascosti, video-installazione di Valentina Tamborra. L’autrice, più volte premiata per il suo lavoro di ricerca, presenta una nuova declinazione del progetto I Nascosti utilizzando la videoinstallazione per comporre un racconto corale: un viaggio fotografico e narrativo nel cuore dell’Artico, che racconta il legame profondo tra il popolo Sami – ultimo popolo indigeno d’Europa – e la natura artica.

Realizzata in collaborazione con l’artista visuale e musicista Diego Ronzio, l’opera trova spazio all’interno della storica ghiacciaia, sita al centro del bosco di noccioli, riconvertita a luogo d’arte e cultura. Attraverso volti, testimonianze e paesaggi del Finnmark, la video-installazione accompagna il visitatore lungo il confine più settentrionale della Norvegia, da Tromsø a Capo Nord, restituendo la relazione profonda che lega il popolo Sami al territorio artico.

Le voci raccolte nel corso del viaggio si fondono agli joik, l’antica forma di canto tradizionale Sami, e ai suoni del tamburo sciamanico: elementi spirituali e identitari che per secoli sono stati repressi dai processi di cristianizzazione e di assimilazione culturale imposti dallo Stato norvegese. E proprio da una riflessione sul periodo della cristianizzazione parte il racconto: è la voce della nota attrice Federica Fracassi a leggere la Genesi secondo i sami, all’inizio dell’opera.

Tra immagini, suoni, luce e silenzi, I Nascosti costruisce così una riflessione sul rapporto tra appartenenza, paesaggio e memoria collettiva. «Sono arrivata oltre il Circolo polare artico, nel Finnmark, per ascoltare la storia di chi per troppo tempo non ha avuto voce. Oggi provo a restituirla attraverso volti, parole, immagini, e non so se riuscirò a farlo nel modo migliore perché parlare delle storie altrui è complesso, ci si sente sempre in qualche modo inadeguati. C’è qualcosa però che mi fa sentire di poterci provare: vengo da un confine io stessa, ho imparato ben presto cosa significa stare ai margini», dichiara Valentina Tamborra.

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Il progetto editoriale I Nascosti di Valentina Tamborra (Minimum Fax, 2024, con un testo di William T. Vollmann), vincitore del Premio Amato Lamberti per la Responsabilità Sociale 2025, nella categoria Diritti Umani, e finalista al Premio Editoriale Mariæ Nivis 1567, è parte di un percorso di incontro e conoscenza delle popolazioni che vivono l’Artico e che è partito dalle Isole Svalbard, con il progetto “Mi Tular – io sono il confine”, seguito da “Skrei il viaggio”, alle Lofoten e infine fra i Sami, nel Finnmark

La Ghiacciaia di Villa Rovere è visitabile liberamente il 6 e 7 giugno con orario 11:00 o nell’ambito delle visite guidate organizzate alla Villa e al giardino. Per informazioni: [email protected]

Valentina Tamborra è nata a Milano, dove vive e lavora. Fotografa e giornalista, si occupa di reportage e di ritratto e nel suo lavoro unisce scrittura e immagine. Insegna all’Istituto Italiano di Fotografia a e tiene lezioni presso lo IED, la Naba, Scuola Holden. Ha collaborato e collabora con realtà umanitarie come AMREF, Medici Senza Frontiere, Emergenza Sorrisi e Croce Rossa Italiana. I suoi progetti sono stati oggetto di mostre a Milano, Roma, Venezia e Napoli. Nel 2018, ha vinto il Premio AIF Nuova Fotografia. I Nascosti è il terzo capitolo di una trilogia sull’Artico della quale fa parte il progetto Skrei: il viaggio (Silvana Editoriale 2020) e “Mi Tular – io sono il confine”. Per approfondimenti: www.valentinatamborra.com, dove è possibile iscriversi alla sua newsletter (sezione contatti)

La dodicesima edizione di gARTen,per il secondo anno nella versione di “spazi in divenire”, si terrà il 6 e il 7 giugno 2026 nel parco di Villa Rovere (Via San Martino 3, Correggio) con orario 11.00-00:00 (ultimi ingressi 23:30) Nel suo nuovo formato, il festival si accompagna per due giorni a bazART handmade market organizzato dalla stessa associazione idee di gomma. Oltre al selezionato bouquet di artigiani che espongono, il parco si animerà di corsi creativi, momenti di riflessione, visite guidate storico-artistiche e botaniche, letture e atelier fotografici. Per informazioni: https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/copia-di-bazart-garten-2025.

VALENTINA TAMBORRA. I Nascosti

Video-istallazione realizzata in collaborazione con Diego Ronzio

Con la partecipazione di Federica Fracassi

Parco di Villa Rovere, Ghiacciaia

Via San Martino 3, Correggio (RE)

6-7 giugno 2026

Orari: 11.00-23:30

Visite guidate storico-artistiche e botaniche su prenotazione: https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/copia-di-bazart-garten-2025

Ingresso gratuito – offerta libera

INFORMAZIONI:

Associazione culturale idee di gomma

Mail [email protected]

Sito https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web