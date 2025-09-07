Accanto alle 7 mostre, Voghera Fotografia 2025 mette in campo un’agenda fittissima di attività: tre fine settimana di workshop, talk, demo tecniche, performance e visite che trasformano il Castello Visconteo (e non solo) in un campus diffuso dell’immagine.

Workshop e demo

Il 20–21 settembre il maestro del reportage Francesco Cito conduce un workshop full immersion: sabato teoria – dall’idea alla costruzione della storia – e domenica pratica con revisione dei lavori; attestato finale per i partecipanti. In parallelo, Canon porta la “Total Imaging Experience” con set gratuiti di ritratto/autoritratto e stampa immediata, oltre a una postazione di stampa professionale.

Il 27–28 settembre arriva PFG – Punto Foto Group con una vera festa dell’analogico: prove gratuite delle pellicole Rollei su due set dedicati e sviluppo in 8 minuti con monobagno DxONE, oltre a talk tematici con Gerardo Bonomo (accessori, esposizione, emulsioni) e Felix Bielser (storia e media della fotografia classica).

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

Durante i giorni di apertura sarà possibile incontrare di nuovo i “Minuteri”, reporter ambulanti d’antan che realizzeranno ritratti con tecniche analogiche di inizio Novecento, riportando in vita la magia di una pratica itinerante.

Talk e incontri

Undici talk arricchiranno il programma culturale, spaziando tra libri, storia, etica e attualità del linguaggio fotografico:

Edoardo Agresti – Presentazione del libro “La Fotografia e l’arte del Gin Tonic” (sabato 13 settembre, ore 17)

– Presentazione del libro “La Fotografia e l’arte del Gin Tonic” (sabato 13 settembre, ore 17) Massimo Magistrini, Laura Manione, Erminio Annunzi – Presentazione del libro “IN” (domenica 14 settembre, ore 11)

– Presentazione del libro “IN” (domenica 14 settembre, ore 11) Michele Dalla Palma – Storia del Fotoreportage (domenica 14 settembre, ore 16)

– Storia del Fotoreportage (domenica 14 settembre, ore 16) Andrea Pontini – InsideOver: il mondo di oggi e il bisogno di informazione (domenica 14 settembre, ore 17)

– InsideOver: il mondo di oggi e il bisogno di informazione (domenica 14 settembre, ore 17) Roberto Puato – Presentazione FIAF e progetto “Agrosfera – Storie di Tradizione e Innovazione” (sabato 20 settembre, ore 11)

– Presentazione FIAF e progetto “Agrosfera – Storie di Tradizione e Innovazione” (sabato 20 settembre, ore 11) Barbara Zanon – Affidavit: verità e manipolazione nell’era dell’AI (sabato 20 settembre, ore 17)

– Affidavit: verità e manipolazione nell’era dell’AI (sabato 20 settembre, ore 17) Beppe Bolchi – L’autore, la fotografia, la ricerca con la luce (domenica 21 settembre, ore 10.30)

– L’autore, la fotografia, la ricerca con la luce (domenica 21 settembre, ore 10.30) Gianni Maffi – Raccontare la città: Milano 2000/2025 (domenica 21 settembre, ore 16)

– Raccontare la città: Milano 2000/2025 (domenica 21 settembre, ore 16) Gerardo Bonomo – L’ABC del Bianco e Nero (sabato 27 settembre, ore 15.30)

– L’ABC del Bianco e Nero (sabato 27 settembre, ore 15.30) Felix Bielser – Il giro del mondo in 80 anni di fotografia classica (domenica 28 settembre, ore 11)

– Il giro del mondo in 80 anni di fotografia classica (domenica 28 settembre, ore 11) Gabriele Micalizzi – La testimonianza dell’immagine (domenica 28 settembre, ore 16)

Visite guidate e territorio

Il festival apre porte e archivi dell’Oltrepò: sabato 13/9 (15.30) visita gratuita alla Fratelli Patricola di Castelnuovo Scrivia, storica bottega di oboi e clarinetti; domenica 14/9 (10.30) Tenuta Conte Vistarino a Rocca de’ Giorgi (€30); sabato 20/9 (16.00) MAC – Museo Archeologico di Casteggio (€3); domenica 28/9 (10.30) Tempio Sacrario della Cavalleria, la “Chiesa Rossa”, ingresso gratuito.

Tra gli highlight anche la Camera Obscura del Castello, installazione stabile (torre Nord/Ovest) che nei giorni di apertura permette di vivere il foro stenopeico su grande parete: un’esperienza didattica e spettacolare per famiglie, scuole e curiosi.

Community e premi

Sabato 27, alle 11, la premiazione del contest cittadino “Voghera più Bella” (iscrizione gratuita, scadenza 10 settembre), pensato per valorizzare scorci, monumenti e luoghi d’incontro della città attraverso lo sguardo dei cittadini.

Informazioni utili

Tutte le attività si svolgono al Castello Visconteo e in sedi partner durante i tre weekend 13–14, 20–21, 27–28 settembre; inaugurazione sabato 13 settembre, ore 11. L’accesso alle mostre è gratuito (9.30–12.30, 15.00–19.00); molte iniziative sono a ingresso libero, altre prevedono iscrizione o ticket indicati nel programma.