“La diplomazia delle armi – Conflitti, alleanze e nuove strategie nel mondo di oggi”: il 6 aprile a Milano l’evento di Sottosopra

“La diplomazia delle armi – Conflitti, alleanze e nuove strategie nel mondo di oggi” è il titolo del secondo appuntamento della scuola di formazione geopolitica dell’associazione milanese Sottosopra, da anni dinamica e consolidata realtà attiva nel promuovere la cultura dell’analisi e degli studi sui fatti più importanti del presente, in cui InsideOver parteciperà con due suoi esponenti come relatori.

Quel giorno presso la Sala 1 maggio di Via Sebenico 21 a Milano, quartiere Isola, il direttore Fulvio Scaglione sarà affiancato dal nostro analista Andrea Muratore per parlare degli scenari complessi animati dalle guerre in atto nel mondo.

Con loro a dialogare sul tema dei complessi rapporti geopolitici e strategici che la coesistenza di più guerre come quelle in Ucraina e a Gaza sta sdoganando nell’ordine mondiale ci sarà la dottoressa Elena Basile, a lungo nel corpo diplomatico italiano, dove col grado di ministro plenipotenziario ha guidato le missioni a Stoccolma e Bruxelles, oggi studiosa di politica internazionale e editorialista per Il Fatto Quotidiano. L’incontro sarà moderato da Diana Mihaylova, giornalista specializzata in questioni di politica estera e collaboratrice della nostra testata.

La locandina dell’evento

InsideOver sposa la missione di Sottosopra di mettere al centro il pensiero, il dibattito e il confronto d’idee per portare all’attenzione del grande pubblico le dinamiche geopolitiche e il loro impatto sul mondo, ineludibile per qualsiasi attore politico, economico, sociale. Complimentandosi con un’associazione amica per aver costruito un parterre che è stato inaugurato da Pierluigi Fagan e Mario Giro e vedrà presto ospiti analisti del calibro di Alberto Bradanini, Aldo Giannuli e Alessandro Somma diamo appuntamento a chi vorrà presenziare all’incontro di Milano, per cui è necessario registrarsi, e invitiamo a seguire l’interessante attività di divulgazione promossa da Sottosopra durante l’intero anno solare.