“I media e il potere”: il 27 novembre a Sondrio l’evento di InsideOver

Giovedì 27 novembre “InsideOver” arriva a Sondrio e lo fa con un evento con ospiti d’eccezione, protagonisti dell’informazione e del racconto di un mondo sempre più complesso: alle 18, presso la Sala Besta di Via Vittorio Veneto 4, si terrà il convegno “I media e il potere – Tra guerra, propaganda e fake news”, organizzato col patrocinio dei comuni di Sondrio e Albosaggia.

Nella conferenza, accessibile liberamente fino a esaurimento posti, interverranno come relatori: Fulvio Scaglione, direttore della nostra testata dal febbraio 2024; Marcello Foa, giornalista e saggista, già presidente della Rai; Fausto Biloslavo, storico reporter di guerra i cui racconti dai teatri caldi del mondo hanno inaugurato l’avventura di “InsideOver” ai tempi de Gli Occhi della Guerra. A moderare l’evento sarà Andrea Pontini, editore di “InsideOver”.

Nell’evento di Sondrio si analizzeranno le grandi questioni inerenti i rapporti tra le dinamiche globali che impattano sula vita di tutti noi e l’azione dei media, sempre più parte in causa attiva per costruire non solo racconti ma vere e proprie narrazioni dei maggiori eventi che condizionano l’ordine mondiale. Dalla guerra in Ucraina al conflitto di Gaza, dalle elezioni europee a quelle americane, passando per i grandi temi della società, dell’innovazione, dell’economia il connubio tra sistema mediatico e strutture di potere, formalizzate o meno che siano, si fa sentire con sempre maggior forza. Capirne i meccanismi è fondamentale per poterli pienamente gestire e riaffermare il valore della libertà e dell’indipendenza di pensiero per leggere il mondo d’oggi.

Nel suo piccolo, InsideOver prova a fare questo ogni giorno. A Sondrio, città circondata da vette alte e imponenti, proveremo a fornire gli strumenti per scalare la montagna dell’informazione contemporanea, portando l’autorevolezza dei relatori al servizio dei nostri lettori che restano sempre il nostro punto di riferimento. Ed è proprio grazie al sostegno e all’appoggio di due lettori di lunga data ed appassionati sostenitori di “InsideOver” che questa conferenza potrà aver luogo: ringraziamo calorosamente i fratelli Tiziano e Giuseppe Della Cagnoletta, co-titolari di una storica ditta della Valtellina attiva dal 1958 e con sede ad Albosaggia, la cui generosità e il cui impegno renderà possibile questo incontro. Vi aspettiamo a Sondrio!