Tra il 24 giugno e il 10 luglio 2026, la sequenza sismica che ha colpito il nord del Venezuela ha provocato migliaia di vittime, il collasso di infrastrutture strategiche e una crisi umanitaria che ha coinvolto milioni di persone. La cronologia degli eventi, le analisi satellitari e le valutazioni diffuse dalle organizzazioni internazionali documentano l’impatto del terremoto su un sistema caratterizzato da infrastrutture fragili e servizi essenziali già sottoposti a forte pressione.

La sequenza è iniziata alle 18:04 ora locale con una scossa di magnitudo 7.2. Trentanove secondi dopo è stato registrato il mainshock di magnitudo 7.5, con epicentro nell’area di Morón-Yumare, lungo la fascia costiera a ovest di Caracas e a circa 28 chilometri a sud-est di Yumare. La profondità, stimata intorno ai 10 chilometri, ha prodotto uno scuotimento superficiale particolarmente intenso. Dal punto di vista sismologico, l’evento è stato classificato come un doppietto sismico superficiale: due forti rotture ravvicinate nel tempo e nello spazio.

L’evoluzione del bilancio delle vittime documenta la progressiva estensione della crisi. Le prime stime indicavano già un potenziale numero di decessi nell’ordine delle migliaia. Le proiezioni del disastro hanno stimato un ordine di decessi tra 10.000 e 100.000 corpi sotto le macerie. I dati diffusi nei giorni successivi al disastro riportano almeno 188 morti il giorno successivo alle scosse, circa 235 il 26 giugno, 589 nella serata del 26 giugno, oltre 1.700 il 29 giugno e circa 2.295 il 1° luglio.

Le operazioni di ricerca sono ancora in corso. Al 10 luglio il numero dei corpi recuperati dalle macerie ha raggiunto quota 3.900, mentre oltre 600 scosse “aftershock” hanno continuato a interessare l’area colpita.

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Dal punto di vista operativo, le repliche hanno aumentato il rischio di crolli progressivi, rallentato la messa in sicurezza degli edifici lesionati e reso più complesse le attività delle squadre di ricerca e soccorso, oltre a limitare la permanenza degli sfollati nelle aree maggiormente esposte.

L’impatto materiale si è concentrato soprattutto a Caracas, La Guaira, Caraballeda e lungo la costa settentrionale. Le analisi satellitari delle organizzazioni di analisi e soccorso stimano circa 58.870 strutture danneggiate o distrutte. Le valutazioni delle Nazioni Unite indicano inoltre circa 1.000 grandi edifici colpiti, oltre 400 scuole danneggiate.

Secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM), fino a 6,8 milioni di persone potrebbero necessitare di assistenza. UNICEF stima invece circa 680.000 bambini tra i gruppi maggiormente esposti agli effetti della crisi. Il terremoto ha interessato abitazioni, ospedali, reti di trasporto, sistemi idrici e servizi igienico-sanitari, compromettendo infrastrutture essenziali per la gestione dell’emergenza.



Di seguito un’immagine dell’area di Playa Grande, a ovest di La Guaira.

Caraballeda, epicentro della distruzione

Tra le aree più colpite figura Caraballeda. Una città che conta poco più di 50.000 abitanti. È qui che il terremoto ha mostrato il suo lato più feroce. 151 palazzi crollati in meno di un minuto. Le immagini satellitari raccolte dal team di InsideOver documentano edifici multipiano collassati, strutture turistiche e residenziali gravemente danneggiate e interi isolati ridotti in macerie.

Tra gli episodi più intensi figura il crollo di un grande edificio residenziale, diventato uno dei principali siti di ricerca dei soccorritori. Le operazioni si sono concentrate sulle macerie per giorni e sono ancora in corso.





La situazione è stata ulteriormente aggravata dal crollo del ponte che collega Caraballeda al resto dello stato di La Guaira, avvenuto in seguito a una replica di magnitudo 4.9. L’interruzione del collegamento ha limitato il transito dei mezzi di emergenza e dei rifornimenti verso l’area colpita.

La combinazione tra danni strutturali, isolamento logistico e difficoltà di accesso ha reso Caraballeda uno dei principali punti critici dell’intera emergenza. Di seguito alcune immagini del versante settentrionale con immagini satellitari ingrandite sull’area del disastro.

Le stime del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo quantificano i danni fisici diretti in circa 6,7 miliardi di dollari, con un intervallo compreso tra 4,7 e 8,7 miliardi, pari a circa il 6% del PIL venezuelano.

La valutazione riguarda esclusivamente i danni diretti e non comprende integralmente i costi della ricostruzione, le perdite di produzione, l’interruzione dei servizi e gli effetti economici indiretti sulle economie locali. Il terremoto si è verificato in un contesto caratterizzato da una prolungata crisi economica, elevati livelli di povertà, infrastrutture fragili e servizi pubblici sottoposti a forte pressione.