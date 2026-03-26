Sanzioni, guerra e dipendenza: il conto strategico di un errore politico. La crisi energetica europea non nasce all’improvviso e non può essere spiegata soltanto con l’ultima escalation militare in Medio Oriente. La guerra connessa all’Iran ha semmai avuto il merito brutale di rendere visibile una fragilità che l’Europa si portava dietro da anni e che le classi dirigenti continentali hanno a lungo preferito mascherare con formule ideologiche, slogan morali e decisioni politiche prive di reale profondità strategica. Oggi il risultato è sotto gli occhi di tutti: nel momento in cui l’energia torna a essere il fondamento materiale della potenza, l’Europa scopre di essere il solo grande spazio economico privo di un’autonomia adeguata e di una vera capacità di proteggere i propri interessi.

Non dipendenza dalla Russia ma dall’energia

Per anni il dibattito europeo è stato deformato da una rappresentazione semplicistica: si è detto che l’Europa dovesse liberarsi dalla dipendenza dalla Russia, come se il problema fosse esclusivamente politico e non strutturale. In realtà il nodo non era Mosca in sé, ma la dipendenza europea dall’energia a basso costo, continua e abbondante, qualunque fosse la sua provenienza. Quando questa architettura è stata spezzata, il continente non ha costruito una vera alternativa: ha semplicemente sostituito una vulnerabilità con un’altra, spesso più costosa, più instabile e più esposta alle tensioni geopolitiche globali.

La rottura con la Russia non ha quindi prodotto una liberazione strategica, ma una ricollocazione subordinata dell’Europa dentro un mercato energetico più incerto. Mosca, dal canto suo, ha preso atto che il proprio futuro economico si sarebbe giocato sempre meno sul mercato europeo e sempre più nello spazio eurasiatico. Questo significa che l’Europa non ha soltanto perso una fonte di approvvigionamento: ha perso anche il potere di essere il centro naturale di gravità di una relazione energetica fondamentale.

Il ritorno della geografia contro le illusioni europee

La crisi ha riportato in primo piano un fatto elementare che le élite europee hanno cercato di ignorare: la geografia non si cancella con le sanzioni né con le dichiarazioni politiche. Russia, Stati Uniti e Cina dispongono, in forme diverse, di leva energetica, massa territoriale, capacità industriale o strumenti per garantirsi accesso alle risorse. L’Europa no. E quando la sicurezza delle rotte viene minacciata, quando il Golfo entra in fibrillazione, quando i prezzi esplodono e il mercato reagisce al rischio prima ancora che al danno reale, il continente scopre di non avere margini di manovra equivalenti a quelli dei suoi concorrenti strategici.

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L’effetto economico è immediato. L’energia cara si trasferisce sui costi industriali, deprime la competitività, erode i margini delle imprese, comprime i consumi e allarga le fratture sociali. L’effetto geoeconomico è ancora più grave: un’Europa che paga l’energia più dei suoi rivali diventa un’Europa meno capace di difendere la propria base produttiva e più incline alla deindustrializzazione. La retorica della transizione verde, se non accompagnata da una strategia di potenza, rischia così di trasformarsi in un acceleratore di dipendenza anziché in una via d’uscita.

Sanzioni: l’arma che ha ferito chi la impugnava

Qui emerge il punto politico più scomodo. Le sanzioni avrebbero dovuto colpire l’avversario e indebolirne la capacità di resistenza. In parte hanno prodotto effetti, ma in misura non trascurabile hanno anche generato conseguenze inverse rispetto a quelle desiderate. Hanno accelerato il distacco russo dall’Europa, favorito nuove connessioni economiche in Eurasia e costretto il continente europeo a pagare un prezzo interno molto più alto di quanto fosse stato preventivato.

Questa è la vera lezione strategica: la guerra economica non è mai un esercizio astratto. Se chi la conduce non dispone di risorse, resilienza industriale, controllo logistico e alternative credibili, rischia di ferire sé stesso prima ancora del bersaglio. L’Europa ha creduto di usare il mercato come uno strumento di coercizione, ma ha finito per scoprire che il mercato energetico è, prima di tutto, un campo di forza governato da chi possiede materie prime, rotte, capacità militari e visione di lungo periodo.

Lo scenario che si apre

Nel breve periodo l’Europa resterà esposta alla volatilità del Medio Oriente, alle tensioni sulle rotte marittime e alla competizione globale per gas e petrolio. Nel medio periodo dovrà scegliere se continuare a subire i prezzi e le decisioni altrui oppure dotarsi di una politica energetica realmente strategica, fondata non su moralismi selettivi ma su sicurezza degli approvvigionamenti, investimenti infrastrutturali e tutela della capacità industriale. Nel lungo periodo, infine, la questione energetica deciderà una parte essenziale del destino geopolitico del continente: chi non controlla almeno in parte la propria energia non controlla la propria economia, e chi non controlla la propria economia non ha sovranità politica reale.

L’errore europeo, in fondo, è stato questo: confondere la postura morale con la strategia, la dichiarazione con la potenza, il desiderio con il rapporto di forza. Ora il conto sta arrivando. E non è soltanto un conto economico. È il prezzo geopolitico dell’impotenza.