La dipendenza dal petrolio che intrappola l’Iraq

L’Iraq rimane completamente dipendente dalle esportazioni di petrolio, nonostante subisca le conseguenze del cambiamento climatico. Appare necessaria un’azione politica coraggiosa per garantire il futuro dell’Iraq.

In una conferenza sul clima a marzo, il primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani si è impegnato ad affrontare l’impatto sempre più profondo dei cambiamenti climatici sul paese, anche se non è riuscito a riconoscere il contributo della dipendenza finanziaria dell’Iraq alle esportazioni di petrolio all’aumento delle temperature globali.

Le entrate petrolifere rappresentano il 95% del bilancio federale iracheno, con un governo dopo l’altro che annuncia piani di diversificazione solo per non riuscire ad attuarli. A parte la massiccia vulnerabilità fiscale che questa dipendenza rappresenta, l’Iraq sta già affrontando gli impatti devastanti dei cambiamenti climatici e dovrebbe essere in prima linea negli sforzi globali per bloccare la sua marcia in avanti.

L’impennata delle temperature ha aggravato la drastica scarsità d’acqua in un paese dipendente dai fiumi che vengono arginati dai vicini a monte Turchia e Iran. Il ridotto flusso di acqua nei suoi fiumi combinato con il calo dei livelli di precipitazioni causato dall’aumento delle temperature significa che circa il 92% del territorio iracheno è a rischio di desertificazione. La scarsità di risorse idriche sta spingendo gli agricoltori ad abbandonare terre che non possono più irrigare, e la crescente migrazione dalle campagne alle città sta causando disordini sociali nelle città incapaci di risorse adeguate per i residenti esistenti.

La morte della vegetazione sta riducendo la copertura del suolo che è cruciale per proteggere le città dalle frequenti tempeste di sabbia il cui impatto sta diventando più grave. Nel 2022, l’Iraq ha sperimentato dieci tempeste di sabbia durante un periodo di soli due mesi, causando malattie respiratorie e milioni di dollari di perdite per l’economia mentre i voli sono stati messi a terra e popolati protetti al chiuso invece di andare al lavoro. L’impennata delle temperature estive sta anche soffocando l’attività economica e contribuendo a problemi di salute.

Un’auto percorre una strada durante una tempesta di sabbia a Baghdad, Iraq, 05 maggio 2022. Almeno una persona è morta e più di 1.500 casi di persone con difficoltà respiratorie sono stati segnalati in tutti gli ospedali di Baghdad, con altre migliaia in tutto il paese, dopo che una forte tempesta di sabbia ha colpito Baghdad in Iraq. Crediti fotografici: EPA / AHMED JALIL

Sebbene il governo affermi di essere impegnato a combattere l’impatto del cambiamento climatico, è lontano dalla priorità che deve essere. L’Iraq deve modernizzare urgentemente i suoi sistemi di irrigazione inefficienti, investire nella costruzione di impianti di energia rinnovabile, ridurre le proprie emissioni di carbonio e fornire sostegno alle aree urbane che cercano di assorbire gli sfollati interni. Per raggiungere questi obiettivi scoraggianti, il governo iracheno deve mettere i suoi soldi dove sono le sue parole, e investire una parte sostanziale delle sue risorse per fare progressi qui invece di dirottare fondi infiniti verso la corruzione sistemica che ingrassa l’intero sistema politico.

L’Iraq potrebbe ottenere di più se fosse in grado di accedere al capitale finanziario internazionale, ma deve prima adottare misure radicali per riformare il suo spaventoso ambiente di investimenti. Attualmente, gli investitori stranieri devono affrontare regolamenti arbitrari, contraddittori e applicati in modo incoerente, un eccesso di burocrazia, gravi problemi di ricezione di pagamenti da contratti governativi, mancanza di accesso ai meccanismi di risoluzione delle controversie e regole confuse in materia di visti e residenza.

I donatori internazionali hanno fornito finanziamenti all’Iraq per sostenere gli sforzi per combattere i cambiamenti climatici, ad esempio nel 2022 il Regno Unito e il Canada hanno annunciato un progetto triennale intitolato Catalytic Climate Action in Iraq. C’è un appetito limitato, tuttavia, da parte dei contribuenti occidentali per fornire finanziamenti continui a questo paese a reddito medio. Nel 2022 l’economia irachena è cresciuta del 7% a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio, anche se le economie occidentali hanno lottato sotto il peso del rapido aumento dell’inflazione. L’Iraq deve fare di più per dimostrare il suo impegno ad affrontare il cambiamento climatico, anche mobilitando le proprie risorse finanziarie, al fine di persuadere i paesi donatori globali a fornire un sostegno continuo.

L’Iraq ha la quinta più grande riserva di petrolio greggio al mondo, che rappresenta l’8% delle riserve globali totali, e la maggior parte dei giacimenti petroliferi sostanziali dell’Iraq sono in produzione o in fase di sviluppo. Ha una capacità produttiva stimata di 4,6 milioni di barili di petrolio al giorno, una quantità che si prevede aumenterà di ulteriori 1,3 milioni di barili di petrolio al giorno entro il 2030. Se questa escalation dello sfruttamento petrolifero viene gestita in modo improprio, potrebbe portare a un ulteriore degrado ambientale e potrebbe aumentare le rimostranze delle popolazioni locali che sono spesso escluse dai benefici finanziari derivanti dalle loro terre. La rabbia che le comunità locali dirigono verso le compagnie petrolifere internazionali è già palpabile e causa frequenti scoppi di conflitti guidati dalle tribù in aree che credono di essere negate una giusta quota di profitti.

Il governo iracheno ha annunciato l’obiettivo di eliminare il gas flaring nei prossimi quattro anni, ed è fondamentale che questo obiettivo venga raggiunto. La pratica del gas-flaring, che è la combustione di gas naturale associata all’estrazione di petrolio, è stata responsabile del rilascio da parte dell’Iraq di 33,46 milioni di tonnellate di CO2 nel 2021. La pratica era stata anche collegata a un aumento sostanziale dei casi di cancro nelle aree colpite.

Uomini della sicurezza irachena di guardia al giacimento di gas di al-Siba, 30 km a sud-est della città di Bassora, nel sud dell’Iraq, 25 aprile 2018. Il giacimento di al-Siba è il primo giacimento in Iraq per la produzione di gas naturale, che è stato sviluppato dalla società Kuwait Energy. Crediti fotografici: EPA/HAIDER AL-ASSADEE

È fondamentale che l’Iraq adotti misure serie per affrontare il cambiamento climatico nei prossimi anni, non da ultimo al fine di garantire il proprio futuro. Le principali aree di interesse dovrebbero includere: l’attuazione di pratiche di gestione sostenibile delle risorse idriche, la fine del gas-flaring, la diversificazione dell’economia dalla dipendenza dal petrolio, gli investimenti nella produzione di energia rinnovabile, la promozione di pratiche efficienti dal punto di vista energetico e la partecipazione ad accordi internazionali sul clima.

Man mano che la propria capacità di produzione petrolifera cresce, l’Iraq dovrebbe adottare misure per garantire che questa espansione sia attuata in modo responsabile e che i suoi benefici siano equamente distribuiti tra le comunità locali. Rafforzando i suoi quadri di governance e di investimento, l’Iraq potrebbe anche beneficiare di iniezioni molto più significative di capitale globale.

Per creare un futuro resiliente, l’Iraq deve contemporaneamente ridurre il suo contributo al cambiamento climatico, contrastando al contempo i suoi impatti più deleteri e gestendo l’esplorazione e lo sfruttamento delle sue risorse naturali in modo responsabile e inclusivo.