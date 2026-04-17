Washington scopre che, senza greggio pesante, la sua macchina energetica resta vulnerabile. L’aumento delle importazioni di petrolio venezuelano da parte di Chevron non va letto come una semplice operazione di mercato. È piuttosto il segnale di una contraddizione strategica americana. Andy Walz, dirigente di Chevron, ha indicato che la compagnia importa ormai in media l’equivalente di circa 250.000 barili al giorno di greggio venezuelano e ritiene possibile un aumento del 50%, fino a circa 350.000-400.000 barili al giorno. Parallelamente, Reuters ha riportato che le esportazioni di Chevron dal Venezuela sono salite a circa 267.000 barili al giorno in marzo, da 209.000 in febbraio, dentro un più ampio riavvicinamento energetico fra Washington e Caracas.

Gli Stati Uniti producono molto petrolio ma non quello che gli serve

Gli Stati Uniti hanno prodotto nel 2025 un record di 13,6 milioni di barili al giorno di greggio, ma questo non elimina il problema qualitativo della loro industria di raffinazione. Il sistema americano resta in larga parte costruito per lavorare greggi più pesanti, mentre la produzione domestica è cresciuta soprattutto sui greggi più leggeri. Inoltre, nel 2025 gli Stati Uniti contavano 132 raffinerie operative, con una capacità sostanzialmente stabile, e una quota molto rilevante della capacità di raffinazione continua a essere favorita da cariche più pesanti o acide. In questa cornice, il greggio venezuelano non è una scelta ideologica: è una necessità industriale.

Il mito dell’autosufficienza americana si incrina ancora una volta

Il punto politico è questo: Washington ama presentarsi come potenza energeticamente autosufficiente, ma quando il Medio Oriente entra in ebollizione e i prezzi si impennano, torna a cercare barili compatibili con le proprie raffinerie anche in Paesi che fino a ieri trattava quasi esclusivamente come nemici o bersagli sanzionatori. Non è un caso che l’EIA abbia ricordato che nel 2025 solo l’8% delle importazioni di greggio degli Stati Uniti proveniva dal Golfo mediorientale. Questa quota relativamente modesta non significa che gli Stati Uniti siano immuni alle crisi del Golfo: significa piuttosto che cercano altrove il greggio pesante necessario a tenere in piedi l’equilibrio delle raffinerie e a contenere il costo dei carburanti. Ed è qui che il Venezuela torna centrale.

Il Venezuela rientra nel gioco, ma da posizione subordinata

Per Caracas questo è un sollievo finanziario, ma non ancora una vittoria strategica piena. Reuters ha riferito che la produzione venezuelana si aggira attorno a 1,05 milioni di barili al giorno e che l’aumento delle esportazioni è stato favorito da nuove intese con gli Stati Uniti. Tuttavia il sistema di raffinazione interno venezuelano resta in condizioni molto precarie: a inizio aprile operava appena al 31% della capacità, con circa 399.000 barili al giorno lavorati su 1,29 milioni di capacità nominale. Ciò significa che il Venezuela può vendere di più all’estero, ma resta strutturalmente fragile sul piano industriale interno. In sostanza, esporta rendita mentre continua a soffrire debolezza tecnologica e produttiva.

Vuoi ricevere le nostre newsletter?

Scenari economici

Se Chevron riuscisse davvero a portare i volumi verso 350.000 o 400.000 barili al giorno, l’effetto più immediato sarebbe un alleggerimento della pressione su alcune raffinerie statunitensi, soprattutto quelle più adatte a trattare greggio pesante, e quindi una possibile attenuazione del prezzo della benzina rispetto a uno scenario di scarsità. Ma sarebbe un sollievo relativo, non una soluzione definitiva. Reuters ed EIA mostrano infatti che il mercato americano resta esposto a oscillazioni forti: le scorte di greggio sono salite, ma quelle di benzina e distillati sono scese, segno che la macchina dei prodotti raffinati continua a essere tesa. In altre parole, più greggio venezuelano può aiutare, ma non cancella la vulnerabilità del sistema.

Scenari geopolitici e geoeconomici

Sul piano geopolitico, il ritorno del greggio venezuelano segna un rovesciamento silenzioso ma importante. Gli Stati Uniti, mentre cercano di ridurre l’impatto della crisi mediorientale, sono costretti a riaprire un corridoio energetico con un Paese che per anni hanno cercato di isolare. È una lezione classica di guerra economica: le sanzioni funzionano finché non urtano contro un bisogno strutturale del sanzionatore. Quando questo accade, la rigidità ideologica lascia spazio al pragmatismo. Caracas non torna al centro perché sia diventata improvvisamente affidabile, ma perché la geografia del greggio pesante le restituisce un valore che la politica americana non può ignorare.

La conclusione

Il vero dato, dunque, non è che Chevron importi più petrolio venezuelano. Il vero dato è che gli Stati Uniti, nel mezzo di una crisi energetica globale segnata dalla guerra con l’Iran e dall’instabilità di Hormuz, riscoprono brutalmente i limiti della propria sovranità energetica. Possono produrre molto, possono sanzionare molto, possono minacciare molto. Ma non possono ancora fare a meno, quando serve, del greggio giusto al momento giusto. E questo rende il Venezuela, ancora una volta, meno marginale di quanto Washington vorrebbe ammettere.