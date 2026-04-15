Eni rafforza il ruolo energetico dell’Egitto, ma la guerra regionale mostra tutta la fragilità del sistema. La nuova scoperta di gas e condensati annunciata da Eni insieme al governo egiziano ha un valore che va ben oltre il dato tecnico. Il pozzo Denise W 1, perforato al largo della costa mediterranea egiziana nel blocco di Temsah, conferma che il sottosuolo del Mediterraneo orientale continua a offrire risorse importanti e che l’Egitto resta uno dei principali snodi energetici della regione. Ma proprio mentre il Cairo celebra una scoperta significativa, emerge con ancora maggiore chiarezza il vero problema: l’Egitto dispone di potenzialità energetiche rilevanti, eppure continua a vivere una condizione di vulnerabilità strutturale che la guerra in Medio Oriente ha soltanto aggravato.

Le stime preliminari parlano di circa 2 trilioni di piedi cubi di gas e di 130 milioni di barili di condensati. Numeri notevoli, che permettono al governo egiziano di rivendicare un risultato concreto in una fase di forte tensione economica e di crescente pressione sociale. Tuttavia la scoperta, da sola, non risolve il nodo fondamentale: il sistema energetico egiziano soffre di un disequilibrio crescente tra produzione disponibile, consumi interni, domanda industriale e costi delle importazioni. In altre parole, non è la mancanza assoluta di risorse a mettere in difficoltà il Cairo, ma la difficoltà di trasformare la ricchezza potenziale in sicurezza energetica stabile.

Il ritorno della fragilità egiziana

Per anni la scoperta di Zohr aveva alimentato una narrativa ambiziosa: l’Egitto come potenza del gas, autosufficiente e destinata a diventare hub energetico del Mediterraneo orientale. Quella promessa, almeno in parte, si è scontrata con la realtà. Il progressivo declino naturale di alcuni giacimenti, la crescita della domanda interna, l’aumento della popolazione, l’inefficienza di parte della rete e la dipendenza da equilibri regionali instabili hanno ridotto i margini di manovra del Cairo.

La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran ha messo a nudo questa debolezza. L’interruzione delle forniture provenienti da Israele e Qatar ha colpito l’Egitto in un punto nevralgico, costringendolo a imporre misure di risparmio energetico, a ritoccare i prezzi dei carburanti, a rallentare progetti pubblici e a sostenere costi di importazione saliti a livelli quasi tripli in un solo mese. È la dimostrazione che l’Egitto non è ancora una potenza energetica pienamente sovrana, ma un attore esposto alle turbolenze strategiche del proprio ambiente regionale.

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Eni e il Mediterraneo orientale

In questo quadro, il ruolo di Eni appare centrale. La compagnia italiana non è soltanto un operatore industriale: è uno degli strumenti attraverso cui l’Egitto prova a mantenere aperta la prospettiva di rilancio del proprio settore energetico. La presenza di Eni nel Paese dal 1954 e il suo portafoglio ampio, che unisce esplorazione, sviluppo e produzione, fanno della società italiana un partner strutturale del Cairo. L’Italia, grazie a Eni, continua così a essere uno degli interlocutori energetici più influenti nel Mediterraneo orientale.

La scoperta di Temsah rafforza questo asse e conferma che il Mediterraneo resta uno spazio in cui industria, geopolitica e sicurezza si intrecciano in modo sempre più stretto. Per Roma, la stabilità energetica egiziana non è un tema periferico: riguarda direttamente la sicurezza del quadrante mediterraneo, gli approvvigionamenti, gli equilibri con Israele e Cipro, la proiezione italiana in Nord Africa e la tenuta di una regione che resta cruciale anche per i flussi migratori e commerciali.

Dal gas alla geoeconomia della sopravvivenza

Ma l’aspetto più interessante è geoeconomico. Il Cairo non cerca più soltanto di produrre gas per il mercato interno o per l’esportazione. Cerca soprattutto di usare il settore energetico come leva per difendere la stabilità macroeconomica del Paese. Ridurre la spesa per le importazioni significa alleggerire la pressione sulle riserve in valuta, contenere il deficit, rassicurare gli investitori e limitare il rischio di nuove tensioni sociali. In Egitto, l’energia non è mai soltanto energia: è finanza pubblica, consenso politico, tenuta dello Stato.

Per questo la nuova scoperta è certamente importante, ma va letta con prudenza. Tra scoperta, valutazione tecnica, test, perforazione di ulteriori pozzi, costruzione di infrastrutture offshore e avvio della produzione, i tempi non saranno brevi. Il beneficio politico dell’annuncio è immediato, quello economico reale richiederà invece tempo, investimenti e soprattutto un contesto regionale meno instabile. E proprio qui emerge il paradosso egiziano: il Paese vorrebbe diventare hub energetico del Mediterraneo, ma per riuscirci avrebbe bisogno di una stabilità regionale che oggi è sempre più rara.

L’Egitto tra ambizione e dipendenza

Il Cairo continua dunque a oscillare tra due identità. Da un lato vuole essere produttore, trasformatore ed esportatore, sfruttando i propri impianti di liquefazione e la posizione geografica. Dall’altro resta dipendente da forniture esterne e vulnerabile agli shock geopolitici. È una condizione intermedia che spiega molte delle scelte del presidente al Sisi: il rafforzamento del controllo interno, la prudenza diplomatica, il tentativo di tenere rapporti aperti con tutti gli attori regionali, dagli Stati del Golfo a Israele, passando per l’Europa.

La scoperta di Denise W 1 rappresenta dunque una buona notizia, ma non ancora una svolta. Segnala che il sottosuolo egiziano continua a offrire opportunità e che l’asse con Eni resta strategicamente prezioso. Ma segnala anche, indirettamente, che l’Egitto è costretto a cercare nuove risorse proprio perché la guerra e le tensioni regionali hanno dimostrato quanto fragile sia il suo modello energetico. In fondo, il vero dato politico è questo: nel Mediterraneo orientale il gas non è più soltanto una ricchezza, ma una forma di assicurazione contro il caos. E l’Egitto, oggi, sta cercando di comprarla un pozzo alla volta.