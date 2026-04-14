C’è una frase, nelle parole di Claudio Descalzi, che più di ogni altra rivela la natura del momento europeo: non conta più il prezzo, contano i volumi. È una frase brutale, quasi elementare, e proprio per questo decisiva. Per anni l’Europa ha ragionato sull’energia come se fosse una materia regolabile solo con norme, sanzioni, obiettivi climatici e dichiarazioni politiche. Ma la guerra, soprattutto quando investe il Golfo Persico e lo Stretto di Hormuz, reintroduce con violenza una verità che il continente aveva cercato di rimuovere: prima ancora della transizione, prima ancora delle scelte etiche, c’è il problema della disponibilità fisica delle risorse.

Le affermazioni di Descalzi possono apparire paradossali solo a chi continua a leggere la crisi attuale con le categorie del tempo di pace. In realtà non sono affatto paradossali. Sono il riconoscimento tardivo di una realtà che si è già imposta. Se lo Stretto di Hormuz viene chiuso o anche solo militarmente destabilizzato, non si interrompe soltanto una rotta commerciale: si incrina uno dei cardini dell’economia mondiale. Non a caso Descalzi parla dell’evento più importante degli ultimi quarant’anni. Esagera? Forse nei toni, ma non nella sostanza. Perché qui non siamo davanti a un semplice shock dei prezzi: siamo davanti alla possibilità concreta di una rottura strutturale tra domanda e offerta su scala globale.

Il tabù russo che torna al centro

In questo contesto si colloca la proposta più controversa: sospendere il bando europeo sul gas russo previsto per il 2027. Detta così, sembra una provocazione politica. In realtà è qualcosa di più scomodo: è la confessione che l’Europa non ha ancora costruito un sistema energetico capace di reggere una crisi simultanea su più fronti. Il continente ha ridotto la dipendenza da Mosca, ma non l’ha sostituita con una vera autonomia. Ha semplicemente redistribuito le dipendenze, spostandole altrove: verso il Gnl, verso fornitori africani, verso gli Stati Uniti, verso catene logistiche più lunghe, più costose e più esposte al rischio geopolitico.

La paradossalità sta tutta qui. L’Europa ha voluto presentare il distacco dal gas russo come una prova di forza morale e strategica, ma oggi scopre che il problema non è soltanto da chi comprare, bensì se esistano davvero i volumi necessari, le infrastrutture adeguate e la capacità industriale per reggere una guerra energetica prolungata. La proposta di Descalzi non nasce dunque da nostalgia per il passato né da simpatie geopolitiche. Nasce dal fatto che la realtà, quando si radicalizza, costringe a rivedere anche i divieti proclamati come irreversibili.

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Il punto più grave: non il gas ma i carburanti

L’aspetto più interessante del ragionamento di Descalzi è però un altro. Sul gas, almeno per l’Italia, il discorso resta ancora relativamente gestibile grazie alla diversificazione delle forniture. Il punto critico riguarda piuttosto il carburante per aerei e il gasolio. Qui emerge una vulnerabilità che l’Europa ha costruito con le proprie mani: la chiusura di decine di raffinerie ha eroso la capacità di trasformare il greggio in prodotti essenziali per la mobilità civile, il trasporto merci e la logistica. In altre parole, l’Europa non soffre soltanto perché importa energia; soffre perché ha indebolito la propria capacità di lavorarla.

Questo è il vero nodo geoeconomico. Una potenza industriale può sopravvivere a prezzi alti; sopravvive molto meno facilmente alla scarsità fisica di prodotti strategici. Se seicento stazioni di servizio restano senza gasolio in un fine settimana, il segnale non è episodico. È il sintomo di un sistema che si avvicina al limite. E quando il limite viene toccato nel diesel e nel jet fuel, il rischio non è più soltanto l’inflazione. È la disarticolazione della circolazione economica. Merci, trasporti, approvvigionamenti, filiere: tutto comincia a rallentare.

Hormuz e la guerra dei colli di bottiglia

Lo Stretto di Hormuz è il classico collo di bottiglia geopolitico: un punto ristretto da cui passa una parte decisiva della ricchezza mondiale. Chi ne controlla il traffico, o anche solo ne minaccia la sicurezza, colpisce molto più dei mercati energetici. Colpisce la fiducia, la logistica, le aspettative, i premi assicurativi, la capacità degli Stati di programmare. Se poi si aggiunge un blocco navale che sottrae al mercato anche il greggio iraniano, la tensione si trasforma in competizione diretta per i carichi disponibili. Non è più il mercato a decidere in modo ordinato. È la corsa all’accaparramento.

Qui Descalzi coglie un punto essenziale: nella fase estrema della crisi il prezzo finanziario diventa quasi secondario rispetto al prezzo reale della disponibilità. Il greggio va dove si paga di più e dove si chiude prima il contratto. La finanza continua a quotare, ma il potere torna nelle mani di chi controlla i flussi fisici. È la vittoria del materiale sul virtuale. Ed è anche una lezione severa per un’Europa che, negli ultimi anni, ha spesso scambiato la regolazione per sovranità.

La recessione come strumento di riequilibrio

Il passaggio più inquietante del quadro è forse quello finale. Se la chiusura di Hormuz si prolunga, l’unico modo per riequilibrare un mercato privo di volumi sufficienti è distruggere domanda. Cioè rallentare l’economia. Cioè entrare in recessione. In questo senso, la crisi energetica non sarebbe più soltanto una conseguenza della guerra: diventerebbe uno strumento implicito di riorganizzazione dei consumi e dei rapporti di forza economici. È ciò che i ministri italiani cominciano a evocare con prudenza, ma che nel linguaggio di Descalzi appare già nitido.

Ed è proprio qui che cade l’ultima illusione europea. Per anni si è pensato che la sicurezza economica fosse una derivazione della sicurezza militare garantita da altri. Oggi scopriamo invece che energia, raffinazione, rotte marittime e approvvigionamenti sono parte integrante della stessa guerra. Descalzi, con il realismo spesso scomodo dell’industriale, ha semplicemente detto che l’Europa non può affrontare una crisi storica con strumenti ideologici. Può piacere o no. Ma il punto non è la coerenza morale del discorso. Il punto è che la guerra, come sempre, restituisce valore al principio più antico della politica: sopravvive chi dispone delle risorse necessarie per resistere.