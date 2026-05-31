Bosnia: agli amici di Trump l’appalto del gasdotto anti-Russia. Con la benedizione del filorusso Dodik

Nei Balcani nulla è mai soltanto economico. Un gasdotto non è mai soltanto un tubo. Una concessione energetica non è mai soltanto un affare industriale. In Bosnia-Erzegovina, Paese ancora sospeso tra la pace incompiuta di Dayton, la pressione russa, l’aspirazione europea e il ritorno muscolare degli Stati Uniti, un progetto da oltre un miliardo di dollari mostra con chiarezza come stia cambiando la geopolitica dell’energia.

Secondo l’inchiesta del Guardian, la società AAFS Infrastructure and Energy, poco conosciuta e priva di un’esperienza dimostrata in opere di questa scala, sarebbe vicina a ottenere contratti energetici di enorme valore nei Balcani. Il cuore dell’operazione è la cosiddetta Southern Interconnection, un gasdotto destinato a portare in Bosnia gas naturale proveniente dagli Stati Uniti attraverso la Croazia, riducendo la dipendenza bosniaca dal gas russo. La motivazione strategica è evidente: sottrarre Sarajevo all’influenza energetica di Mosca. Ma il metodo solleva interrogativi pesanti. AAFS è stata indicata come appaltatore tramite nuova legislazione bosniaca senza una gara competitiva, proprio mentre Bruxelles richiama la Bosnia alla coerenza con il percorso di integrazione europea e con le regole di trasparenza.

La nuova diplomazia degli affari

Il punto politico dell’inchiesta non è soltanto il gas. È il rapporto sempre più stretto tra politica estera americana, interessi privati e reti personali legate al potere. AAFS è rappresentata da Jesse Binnall, avvocato vicino a Donald Trump e attivo in cause politiche legate alla galassia Maga, e da Joe Flynn, fratello dell’ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn. Il Guardian sottolinea proprio questa zona grigia: una presidenza che tende a confondere linea politica, influenza diplomatica e arricchimento dell’ambiente che le ruota attorno.

L’amministrazione americana presenta l’operazione come un passaggio decisivo per l’indipendenza energetica bosniaca. Il Dipartimento di Stato ha sostenuto che il gasdotto diversificherà il settore energetico del Paese e ridurrà la dipendenza da una sola fonte ritenuta inaffidabile. Questa è la parte ufficiale, e non va liquidata: la Bosnia dipende dal gas russo e la vulnerabilità energetica è una leva politica reale nelle mani di Mosca.

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Ma la parte meno ufficiale è più inquietante. Una società senza precedenti paragonabili, con azionisti non pienamente chiariti e finanziamenti indicati in modo generico, diventa il veicolo di un progetto strategico. In base alla proposta riservata visionata dal Guardian, il gasdotto costerebbe circa 300 milioni di euro, mentre altri 900 milioni sarebbero destinati a tre centrali elettriche, con finanziamento tramite capitale privato e debito.

Qui il problema non è solo chi costruisce. È chi controlla il rubinetto, chi incassa i ritorni, chi condiziona la politica locale e chi trasforma l’indipendenza dal gas russo in dipendenza da un altro centro di potere.

Bosnia: Stato fragile, preda perfetta

La Bosnia-Erzegovina è il luogo ideale per un’operazione del genere. Non perché sia marginale, ma perché è fragile. Il sistema politico nato dagli accordi di Dayton ha congelato la guerra senza costruire uno Stato pienamente funzionale. Le élite bosgnacche, serbe e croate continuano a muoversi dentro una struttura istituzionale complessa, vulnerabile ai veti, alle pressioni esterne e alle manipolazioni nazionaliste.

Il gasdotto dovrebbe attraversare proprio questo campo minato politico. Da anni gli Stati Uniti sostengono il collegamento tra la Bosnia e il terminale croato, nella convinzione che possa ridurre l’influenza di Vladimir Putin nell’Europa sud-orientale. Ma durante l’amministrazione Biden l’idea era che il progetto fosse gestito dalla società statale bosniaca del gas. Con il ritorno di Trump, la partita cambia: una società privata legata ad ambienti trumpiani diventa protagonista.

È qui che l’energia si trasforma in geopolitica pura. Non si tratta solo di sostituire molecole russe con molecole americane. Si tratta di ridefinire le catene di dipendenza. Mosca esercita influenza attraverso il gas esistente e attraverso i legami con i nazionalisti serbi. Washington entra con il gas naturale liquefatto, con il peso diplomatico dell’ambasciata, con società private legate al potere politico americano. Bruxelles osserva, protesta, ammonisce, ma appare ancora una volta lenta, normativa, incapace di imporre una propria grammatica di potenza.

Milorad Dodik e il prezzo della stabilità

La figura decisiva resta Milorad Dodik, leader nazionalista serbo-bosniaco, vicino a Mosca e da anni accusato di voler svuotare o disfare l’architettura di Dayton. L’amministrazione Biden lo aveva colpito con sanzioni per presunta corruzione e retorica etno-nazionalista divisiva; con Trump, quelle sanzioni sono state cancellate senza spiegazione, secondo quanto ricostruisce il Guardian.

Questo passaggio è centrale. Se Dodik controlla la leva politica serbo-bosniaca e può ostacolare il progetto, Washington ha bisogno almeno della sua neutralità. Il Guardian ricorda la visita di Donald Trump Jr. a Banja Luka e l’accoglienza calorosa da parte del figlio di Dodik. Poco dopo, Dodik avrebbe lasciato intendere di non voler bloccare il piano di Binnall e Flynn.

Il risultato è paradossale. Per costruire un’infrastruttura che dovrebbe ridurre l’influenza russa, gli Stati Uniti sembrano dover trattare con un leader filorusso che mina la tenuta dello Stato bosniaco. È la diplomazia dell’interesse nudo: non si abbatte il problema, lo si compra, lo si aggira, lo si integra provvisoriamente nella propria strategia. Ma in Bosnia, ogni compromesso con il nazionalismo identitario ha un costo. L’illusione americana potrebbe essere quella di pensare che basti un grande progetto energetico per pacificare gli attori locali. La storia balcanica dice il contrario: quando il denaro esterno entra in sistemi istituzionali fragili, spesso non stabilizza. Rafforza le reti clientelari, moltiplica i ricatti, alimenta la competizione tra protettori stranieri.