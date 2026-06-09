Nel pieno della corsa alla decarbonizzazione, l’idrogeno verde continua a occupare una posizione centrale nel dibattito energetico internazionale, soprattutto perché viene considerato uno dei pochi combustibili potenzialmente in grado di accompagnare la transizione di settori difficili da elettrificare come industria pesante, logistica e trasporti ad alta intensità energetica. Il nodo, però, resta legato alla produzione: ottenere idrogeno realmente sostenibile richiede oggi infrastrutture complesse, grandi quantità di elettricità e costi che limitano ancora una diffusione ampia del settore. È dentro questa cornice che Photreon – startup nata come spin-off del Karlsruhe Institute of Technology – ha presentato durante la fiera industriale di Hannover un sistema che prova a cambiare l’impostazione tradizionale della filiera.

L’azienda ha mostrato un prototipo di pannello fotoreattore capace di produrre idrogeno utilizzando esclusivamente acqua e luce solare, eliminando il passaggio intermedio rappresentato dalla produzione elettrica e dagli elettrolizzatori. Il principio sfruttato è quello della fotocatalisi, cioè la conversione diretta dell’energia solare in energia chimica. Si tratta di un approccio che tenta di alleggerire la complessità tecnica dell’idrogeno verde e che, almeno sul piano teorico, potrebbe ridurre parte delle dipendenze infrastrutturali che oggi rallentano questo comparto.

New panels produce hydrogen fuel using only water, sunlight and no electricity

This grid-independent system eliminates the need for traditional electrolyzers in green hydrogen production.https://t.co/GW5GnhYuhE — Meredith Stanton (@CloudsCreek) May 3, 2026

Come funziona il pannello che produce combustibile dal sole

Il cuore della tecnologia sviluppata da Photreon è un fotoreattore progettato per integrare nello stesso sistema sia la raccolta della radiazione solare che la reazione chimica necessaria alla produzione del combustibile. Il modulo presentato in Germania ha dimensioni relativamente contenute – circa un metro quadrato – ma l’obiettivo del progetto non è tanto quello di mostrare elevate quantità immediate di idrogeno prodotto quanto dimostrare la sostenibilità industriale del principio tecnologico.

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A differenza dei pannelli fotovoltaici tradizionali che convertono la luce in elettricità, questi dispositivi puntano direttamente alla generazione di carburante. All’interno del reattore, infatti, materiali sensibili alla luce assorbono energia solare e attivano gli elettroni necessari alla scissione delle molecole d’acqua. Da questo processo vengono liberati ossigeno e idrogeno, che può poi essere raccolto e destinato a utilizzi industriali. Uno degli aspetti più delicati riguarda la configurazione interna del sistema, tanto che il Karlsruhe Institute of Technology ha registrato un brevetto specifico sulla geometria del reattore.

L’intera struttura è stata progettata per mantenere in equilibrio tre fattori essenziali: ingresso della luce, efficienza della reazione chimica e rimozione del gas prodotto. Se uno solo di questi elementi perde rendimento, il sistema rischia di diventare economicamente poco competitivo. Per questa ragione, il progetto lavora soprattutto sull’integrazione tra chimica dei materiali e progettazione industriale, cercando di rendere più lineare un processo che normalmente richiede impianti molto più articolati e ad alta intensità energetica.

Produzione locale e nuovi scenari industriali

Uno degli elementi più interessanti del modello proposto da Photreon riguarda la possibilità di decentralizzare la produzione di idrogeno verde. Oggi questo combustibile viene generalmente associato a grandi impianti collegati a reti energetiche stabili e a investimenti difficili da sostenere per realtà industriali di dimensioni medie. La tecnologia sviluppata dalla startup tedesca prova invece a spostare il baricentro verso una produzione più distribuita e localizzata: i pannelli vengono realizzati utilizzando materiali relativamente comuni e processi standardizzati, caratteristica che potrebbe facilitare un’eventuale industrializzazione del sistema.

Allo stesso tempo la struttura modulare consente installazioni molto diverse tra loro, dai tetti di impianti produttivi fino a grandi campi solari destinati alla produzione di idrogeno in aree caratterizzate da elevata esposizione solare. Secondo il team coinvolto nel progetto, il sistema potrebbe risultare particolarmente utile per comparti come chimica specializzata, metallurgia e industria alimentare, cioè settori che nei prossimi anni saranno chiamati a ridurre le emissioni e diversificare le proprie fonti energetiche.

La possibilità di produrre combustibile direttamente vicino al luogo di utilizzo ridurrebbe inoltre costi logistici, trasporto e dipendenza dalle reti centralizzate. In territori isolati o ancora privi di infrastrutture dedicate all’idrogeno, un approccio di questo tipo potrebbe rendere economicamente accessibili scenari che fino a pochi anni fa apparivano difficili da sostenere.

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Tra promesse tecnologiche e sfida della scalabilità

Come accade per molte tecnologie emergenti nel settore energetico, anche il sistema sviluppato da Photreon si trova ancora in una fase iniziale e dovrà dimostrare la propria efficacia ben oltre i laboratori e le presentazioni fieristiche. La vera sfida non riguarda soltanto la produzione di idrogeno, ma la capacità di mantenerla competitiva, stabile e scalabile nel tempo. Ridurre i passaggi intermedi e la dipendenza dalla rete elettrica rappresenta certamente un vantaggio teorico, ma resta da capire quanto il sistema riuscirà a garantire prestazioni elevate in condizioni operative differenti e su larga scala.

Contestualmente, il progetto riflette la trasformazione che sta attraversando il settore energetico globale, cioè l’idea che produzione di energia e combustibili possano diventare progressivamente più distribuite, vicine ai luoghi di consumo e meno concentrate in grandi infrastrutture centralizzate. In quest’ottica, il pannello sviluppato dalla startup tedesca non rappresenta soltanto un nuovo dispositivo tecnologico, ma anche un tentativo di ridefinire il modo stesso in cui viene immaginata la filiera dell’idrogeno verde, sempre più strategica nella competizione energetica globale.