“Talenti – Trasferimento delle conoscenze’: 7 milioni da Regione Lombardia alle imprese per attrarre profili qualificati

7 milioni di euro per trasferire conoscenze, competenze e capacità nel settore produttivolombardo: la prospettiva che il bando “Talenti – Trasferimento delle conoscenze”, la misura di Regione Lombardia apre per gli operatori di mercato è interessante e pone le basi per accompagnare le aziende a portare al loro interno nuove capacità, nuovi servizi, nuove prospettive di sviluppo.

La mossa nasce su iniziativa dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, di concerto con l’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, è è rivolta alle piccole e medie imprese regolarmente registrate sul suolo regionale, che Palazzo Regione intende contribuire a far sviluppare connettendo personale qualificato e opportunità formative. Concretamente, il bando potrà sostenere un’assunzione a tempo determinato o indeterminato per portare in azienda ricercatori con dottorato che da meno di dodici mesi hanno finito un rapporto di lavoro nell’ambito della ricerca scientifica.

Il bando coprirà fino al 70% dei costi delle assunzioni a tempo indeterminato e il 60% di quelle a tempo determinato per costi rispettivamente fino a 56mila euro (su 24 mesi) e 48mila euro (12 mesi) rispettivamente. Il bando sarà a sportello: andrà valutata ogni richiesta individualmente, in ordine cronologico di presentazione, fino alla fine delle disponibilità dei fondi.

“Questa è una misura nuova con cui Regione Lombardia continua a investire sui giovani talenti e sulla competitività delle imprese. Vogliamo fare incontrare il patrimonio di competenze sviluppato dalla ricerca con le esigenze del sistema produttivo, rafforzando il ruolo della Regione come ‘ponte’ tra giovani talenti e le aziende che trasformano innovazione in crescita e sviluppo”, dichiara l’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi. “Come Regione Lombardia – rafforza il messaggio l’assessore Fermi – intendiamo sostenere il trasferimento delle conoscenze e valorizzare il patrimonio di competenze che nasce dalla ricerca, creando un ponte concreto tra università, ricercatori e imprese. Si tratta di un investimento in capitale umano, che valorizza la crescita delle nostre aziende ma che mira anche ad attrarre e mantenere in Lombardia talenti in diversi settori. Favorire l’ingresso di profili altamente qualificati nel sistema produttivo significa offrire nuove prospettive ai giovani talenti e rafforzare la capacità delle aziende di innovare, crescere e affrontare le sfide future”.

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La Lombardia mira a essere un territorio innovativo e trainante. Il gancio tra talenti, imprese e istituzioni è fondamentale per rendere vivido e fluente questo rapporto. Lo scenario di sviluppo passa anche attraverso il mantenimento sul territorio delle sue eccellenze. E l’attrattività dei talenti è un passaggio decisivo. La spinta del bando regionale può fornire risorse utili a sostenere vantaggi competitivi capaci di trasmettersi all’intero sistema.