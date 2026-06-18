Mentre nello Stretto di Hormuz si moltiplicano i transiti oscurati di petroliere, i trasferimenti nave-nave al largo dell’Oman e le operazioni protette dalla presenza militare americana, l’India osserva con crescente attenzione una lezione strategica destinata a incidere sul proprio futuro energetico. La crisi degli ultimi mesi ha infatti mostrato quanto il commercio energetico globale sia vulnerabile ai conflitti regionali. Se fino a pochi anni fa il concetto di shadow fleet era associato principalmente a Iran, Russia e Venezuela, oggi anche compagnie energetiche statali alleate degli Stati Uniti stanno ricorrendo a pratiche di oscuramento dei transponder, rotte alternative e trasferimenti offshore per ridurre l’esposizione a minacce militari. Per Nuova Delhi il messaggio è evidente: una potenza industriale non può permettere che una quota rilevante della propria sicurezza energetica dipenda da un singolo chokepoint.

Perché Hormuz resta il punto più fragile del sistema energetico mondiale

Lo Stretto di Hormuz continua a rappresentare il principale collo di bottiglia energetico del pianeta. Attraverso questo passaggio transitano ogni anno volumi enormi di petrolio e gas naturale liquefatto destinati ai mercati asiatici. Le recenti operazioni di occultamento delle rotte marittime hanno però evidenziato una trasformazione più profonda. Non è soltanto il traffico commerciale a essere cambiato: è cambiata la percezione del rischio. Quando produttori come Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Qatar iniziano a utilizzare tecniche normalmente associate alle flotte clandestine, significa che il sistema tradizionale di sicurezza marittima non è più considerato sufficiente. Per l’India, che importa una parte significativa del proprio fabbisogno energetico, la vulnerabilità di Hormuz non è una questione teorica ma un problema strutturale.

La risposta indiana: una dorsale energetica diretta verso l’Oman

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È in questo contesto che torna al centro dell’attenzione il progetto di gasdotto sottomarino Oman-Gujarat. Secondo le ipotesi tecniche circolate negli ultimi anni, il collegamento potrebbe estendersi per circa 2.000 chilometri attraverso il Mar Arabico, trasportando gas naturale direttamente verso la costa occidentale indiana. L’aspetto più interessante non riguarda però i numeri. Il vero significato geopolitico dell’opera consiste nel tentativo di sostituire parte del rischio marittimo con un rischio infrastrutturale controllabile. Una petroliera può essere fermata, colpita, assicurata a costi crescenti o costretta a cambiare rotta. Una pipeline, una volta realizzata, offre invece prevedibilità e continuità, a condizione che venga protetta e mantenuta. In altre parole, l’India non cerca l’autosufficienza energetica, ma una maggiore ridondanza strategica.

Il CEPA e la nascita di un asse energetico India-Oman

L’entrata in vigore del Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) tra India e Oman conferisce alla proposta una dimensione ulteriore. L’accordo commerciale non riguarda soltanto dazi e scambi. Rappresenta la base politica sulla quale costruire una cooperazione più ampia che coinvolga energia, logistica, investimenti e infrastrutture. Per Mascate, il progetto offrirebbe l’opportunità di consolidare il proprio ruolo come hub dell’Oceano Indiano, rafforzando la propria autonomia strategica rispetto alle dinamiche interne del Golfo Persico. Per Nuova Delhi significherebbe invece disporre di un partner stabile, geograficamente vicino e relativamente meno esposto alle tensioni regionali.

La guerra invisibile dei dati energetici

La crisi di Hormuz ha inoltre portato alla luce un altro elemento spesso sottovalutato: il controllo dell’informazione. Le petroliere possono spegnere i sistemi AIS e scomparire dai radar commerciali, ma non dai satelliti. Le immagini radar SAR, le piattaforme di tracciamento marittimo e i sistemi di analisi basati su intelligenza artificiale stanno trasformando il monitoraggio energetico in una capacità strategica comparabile a quelle militari. Chi controlla questi dati possiede un vantaggio competitivo enorme. Governi, compagnie petrolifere, assicuratori e fondi d’investimento prendono decisioni sempre più dipendenti da informazioni che non sono necessariamente pubbliche e che spesso vengono elaborate da società private legate a grandi commesse governative. La trasparenza del mercato energetico globale rischia così di diventare un privilegio riservato a pochi attori.

Il vero obiettivo di Nuova Delhi

La domanda decisiva non è se il gasdotto Oman-Gujarat verrà costruito domani. La questione fondamentale è comprendere perché il progetto sia tornato improvvisamente al centro del dibattito strategico indiano. La risposta è che Nuova Delhi considera ormai la sicurezza energetica come una componente della sicurezza nazionale. La crisi del Golfo ha mostrato che il commercio mondiale dell’energia sta entrando in una fase caratterizzata da militarizzazione delle rotte, opacità informativa e crescente competizione geopolitica. In questo scenario, il gasdotto rappresenta soprattutto una polizza assicurativa contro l’incertezza. Anche se non dovesse essere realizzato nell’immediato, il suo valore strategico è già evidente: segnalare ai mercati, ai fornitori e alle potenze regionali che l’India non intende lasciare il proprio futuro industriale ostaggio di un unico passaggio marittimo. Il vero game changer, dunque, non è il tubo. È la ricerca di una sicurezza energetica multipolare, nella quale accesso, resilienza e diversificazione contano almeno quanto il prezzo del gas o del petrolio.