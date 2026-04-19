Nel blocco Usa di Hormuz il vero bersaglio è Pechino

A prima vista sembra l’ennesima stretta americana contro l’Iran. In realtà, dietro la minaccia di fermare le navi che pagano un pedaggio a Teheran nello Stretto di Hormuz, si intravede qualcosa di più ampio: un messaggio diretto alla Cina. Perché il punto decisivo non è solo colpire l’economia iraniana, ma mettere sotto pressione il principale acquirente del suo petrolio. Le dichiarazioni di Donald Trump sul blocco navale di Hormuz e sull’intercettazione delle navi che pagano tariffe all’Iran arrivano dopo i colloqui di Islamabad, mediati dal Pakistan, che non hanno prodotto una svolta ma hanno lasciato aperto uno spiraglio negoziale. Lo stesso JD Vance, dopo l’incontro, ha parlato di “molti progressi”, non di rottura definitiva. Dunque, già qui conviene sgomberare il campo da una prima semplificazione: non siamo davanti a un passaggio lineare dalla diplomazia alla guerra totale, ma a una classica fase di pressione coercitiva, in cui Washington alza il prezzo del negoziato senza chiuderlo del tutto.

Il petrolio iraniano e la dipendenza cinese

Il nodo vero è che il greggio iraniano, nonostante sanzioni e restrizioni, trova da tempo il suo sbocco principale in Asia, e in particolare in Cina. Questo significa che ogni misura americana contro il traffico marittimo legato all’Iran non colpisce solo Teheran: investe direttamente la sicurezza energetica cinese. In altre parole, Washington può presentare l’operazione come una misura punitiva contro l’Iran, ma il suo effetto strategico sarebbe quello di intaccare una delle linee di approvvigionamento su cui Pechino ha costruito la propria resilienza rispetto al sistema dominato dal dollaro. Qui il punto non è semplicemente commerciale. È monetario, finanziario, sistemico. Se una quota maggiore del fabbisogno energetico cinese fosse costretta a rientrare in circuiti più controllabili dagli Stati Uniti, la leva americana crescerebbe non solo sui barili, ma anche sui pagamenti, sulle banche, sulle assicurazioni, sulle rotte e sugli intermediari.

Dallo Stretto al dollaro

Ecco perché la partita di Hormuz non si esaurisce nel passaggio delle petroliere. La Cina ha interesse a mantenere aperti canali di approvvigionamento non interamente dipendenti dal dollaro e dai meccanismi occidentali di compensazione. L’Iran, dal canto suo, ha tutto l’interesse a spingere verso pagamenti in valute alternative e a usare il controllo geografico dello stretto come leva politica. Reuters ha riferito che a marzo Teheran stava valutando l’imposizione di tariffe di transito sulle navi in Hormuz, trasformando il passaggio marittimo in uno strumento di pressione geopolitica. Ma il quadro è fluido: nelle ultime ore l’Iran ha perfino avanzato una proposta per consentire un transito più sicuro sul lato omanita dello stretto, segno che anche a Teheran sanno bene quanto sia rischioso spingere troppo oltre la militarizzazione del corridoio energetico.

Questo significa che alcune ricostruzioni circolate in queste ore, come l’idea di un sistema già pienamente formalizzato di pedaggi generalizzati, codici di passaggio e scorte operative legalizzate dal Parlamento iraniano, appaiono al momento più avanzate dei riscontri pubblicamente disponibili. I dati verificati parlano piuttosto di proposte, restrizioni selettive, rallentamenti del traffico e tentativi iraniani di ridefinire le regole del passaggio. Reuters ha segnalato un quasi arresto dei flussi a inizio aprile e l’indicazione iraniana a far transitare le navi in aree più controllabili da Teheran.

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La trappola americana

Da qui nasce il dilemma di Washington. Se gli Stati Uniti tentano davvero di fermare o ispezionare una petroliera cinese o legata a interessi cinesi, il gesto verrebbe interpretato da Pechino come un atto ostile contro la propria sicurezza economica, non come una semplice applicazione di sanzioni all’Iran. Sarebbe un salto di scala: dall’antagonismo regionale con Teheran al confronto strategico diretto con la Cina. E Pechino non reagirebbe necessariamente con la sola protesta diplomatica. Potrebbe intensificare il sostegno economico all’Iran, accelerare i meccanismi di pagamento alternativi, rafforzare la propria presenza navale indiretta o aumentare la pressione finanziaria sugli Stati Uniti in altri teatri.

Ma esiste anche il rischio opposto. Se Trump annuncia il blocco e poi non riesce a renderlo credibile contro i traffici più sensibili, il danno per Washington sarebbe politico e simbolico. In geopolitica la potenza non è soltanto forza materiale: è reputazione della forza. Gli alleati del Golfo, i partner asiatici, i rivali strategici e i mercati finanziari giudicano anche sulla capacità di trasformare una minaccia in fatto compiuto. Un blocco proclamato e non applicato logorerebbe la deterrenza americana nel momento stesso in cui gli Stati Uniti cercano di riaffermarla.

Tra Iran e Cina passa il futuro dell’ordine marittimo

La crisi di Hormuz, dunque, non riguarda più soltanto l’Iran. È diventata un test sul controllo delle rotte commerciali, sulla tenuta del dollaro, sulla capacità americana di imporre regole in mare e sulla volontà cinese di sottrarsi a quel controllo. È qui che la questione energetica si salda a quella geoeconomica. Fermare il petrolio iraniano significa, di fatto, toccare una parte del metabolismo industriale cinese. E offrire, implicitamente o esplicitamente, il petrolio americano come alternativa significa chiedere a Pechino non solo di comprare energia, ma di rientrare in un circuito di dipendenza strategica.

Per questo la prossima petroliera diretta verso Hormuz conterà più di molti vertici diplomatici. Se passerà indisturbata, il blocco americano apparirà incompleto. Se verrà fermata, la crisi si allargherà ben oltre l’Iran. Ed è in questo spazio stretto, tra deterrenza e azzardo, che si misura oggi la vera posta in gioco: non il destino di una singola rotta, ma il rapporto di forza tra la potenza marittima dominante e il suo principale sfidante continentale.