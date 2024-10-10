Durante un discorso tenuto a Berlino nei giorni scorsi, Larry Fink, CEO di BlackRock, ha lanciato un chiaro monito al mondo degli affari europeo: è giunto il momento di riconsiderare i legami con la Cina, soprattutto alla luce del sostegno che Pechino sta offrendo alla Russia attraverso il commercio bilaterale. In un’epoca in cui le tensioni geopolitiche stanno ridefinendo le dinamiche economiche globali, le parole di Fink non sono passate inosservate, suscitando riflessioni profonde tra le grandi multinazionali europee che mantengono rapporti commerciali significativi con la Cina.

“Le aziende dovrebbero rivedere i loro legami con la Cina e riconsiderare il loro rapporto con Pechino”, ha affermato Fink davanti alla platea berlinese. Il CEO di BlackRock, una delle più grandi società di gestione patrimoniale al mondo, ha utilizzato un’analogia piuttosto sinistra: un tempo gli avvertimenti venivano consegnati sotto forma di una testa di cavallo mozzata nel letto, ma oggi le minacce si presentano nei discorsi di conferenze aziendali e nei boardroom globali. Il messaggio, velato da una sottile ironia, era chiaro: i tempi stanno cambiando e le aziende devono essere pronte ad adeguarsi alle nuove realtà politiche.

Il riferimento alle tensioni tra Washington e Pechino non è casuale. Gli Stati Uniti stanno da tempo esercitando pressioni sui loro alleati, in particolare in Europa, affinché riducano la loro dipendenza economica dalla Cina, soprattutto in settori strategici come la tecnologia e l’energia. La Cina, da parte sua, ha intensificato i suoi rapporti con la Russia, specialmente dopo l’invasione dell’Ucraina, e questo ha sollevato preoccupazioni in Occidente sul ruolo che Pechino potrebbe svolgere nel sostenere indirettamente l’aggressione russa attraverso il commercio.

BlackRock e il legame con lo Stato Profondo

L’influenza di BlackRock negli ambienti economici e politici globali è innegabile. Spesso associata allo “Stato Profondo” (Deep State), la società ha un legame stretto con Washington e le sue politiche. Non sorprende quindi che le parole di Larry Fink siano state interpretate come un segnale indiretto di allineamento con le strategie di politica estera statunitensi. La sua affermazione potrebbe essere vista come un invito, se non una vera e propria richiesta, ai Governi europei e alle aziende di dissociarsi progressivamente da Pechino.

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Con la crescente pressione geopolitica, Washington sembra aver scelto il momento perfetto per “inviare il clown taiwanese” come parte della sua strategia di soft power. Il riferimento all’invio di rappresentanti di Taiwan in Europa, con spettacoli programmati in città come Praga e altre due capitali europee a partire dal 12 ottobre, non è soltanto un’azione diplomatica, ma una mossa simbolica volta a sottolineare il sostegno occidentale a Taiwan in un momento in cui le tensioni con la Cina si stanno intensificando.

Europa tra due fuochi

Il messaggio di Fink rappresenta un ulteriore tassello in una narrazione più ampia, quella di un’Europa sempre più divisa tra la necessità di mantenere i rapporti economici con la Cina, principale partner commerciale per molti Paesi, e la pressione di Washington che invita a prendere una posizione più rigida nei confronti di Pechino. La crisi in Ucraina ha accelerato questo processo, evidenziando le fragilità delle catene di approvvigionamento globali e la dipendenza energetica e tecnologica dall’Est.

Con l’inizio degli spettacoli taiwanesi in Europa, simbolo di solidarietà con l’isola rivendicata dalla Cina, i riflettori saranno puntati sui governi europei e sulle loro risposte alle sfide geopolitiche. Riusciranno a trovare un equilibrio tra gli interessi economici e la fedeltà alle alleanze occidentali? E le aziende, come quelle invitate da Fink, saranno pronte a ridisegnare le loro strategie globali in funzione di un mondo sempre più polarizzato?

In un contesto internazionale in continua evoluzione, l’invito di Larry Fink a riconsiderare i legami con la Cina potrebbe essere solo l’inizio di una più ampia trasformazione nelle relazioni economiche e politiche tra Oriente e Occidente. Le prossime settimane e mesi potrebbero rivelarsi cruciali per determinare il futuro del commercio globale e l’equilibrio delle potenze mondiali.