Dal corridoio di Lobito alla nuova offensiva americana. Dietro la retorica sul ritorno delle grandi potenze in Africa si sta imponendo una realtà molto più concreta e molto più dura. Il continente non è più soltanto uno spazio da presidiare diplomaticamente o da corteggiare commercialmente. È tornato a essere il centro di una competizione strategica globale perché custodisce ciò che serve per costruire il potere industriale del ventunesimo secolo: rame, cobalto, litio e l’intera costellazione dei minerali critici. In questo quadro, gli Stati Uniti stanno cambiando metodo. Non si limitano più a osservare l’avanzata cinese nelle catene minerarie africane, ma cercano di recuperare terreno con una strategia più coordinata, più aggressiva e più politica. Il corridoio di Lobito, che collega la fascia mineraria dell’Africa centrale allo sbocco atlantico angolano, rappresenta il primo tassello di questa nuova architettura: non una semplice infrastruttura, ma una leva di influenza.

Il controllo dei flussi conta più del possesso delle miniere

L’errore sarebbe immaginare che la partita riguardi soltanto il trasporto delle materie prime. La vera questione è un’altra: chi controlla i flussi, chi decide i tempi, chi impone i contratti, chi si garantisce gli sbocchi futuri. Washington sembra averlo capito. Per questo punta non solo sui collegamenti logistici, ma su accordi di lungo periodo, diritti preferenziali di acquisto, partecipazioni incrociate e strumenti finanziari capaci di legare i Paesi produttori a un nuovo sistema di dipendenza. In sostanza, l’accesso alle infrastrutture viene trasformato in vantaggio contrattuale. È qui che la geoeconomia si fa politica di potenza: non occupare il territorio, ma orientarne le scelte economiche; non impadronirsi formalmente della risorsa, ma determinarne il destino commerciale.

Il progetto riserva e la nuova dottrina americana

L’avvio, nei primi mesi del 2026, del programma chiamato Project Vault mostra il salto di qualità di questa strategia. L’obiettivo non è soltanto accumulare una sorta di riserva strategica di minerali critici, ma organizzare a monte l’intera filiera di approvvigionamento. In altre parole, gli Stati Uniti non vogliono più arrivare ultimi sul mercato per comprare ciò che serve alla propria industria. Vogliono intervenire prima, condizionando l’estrazione, il finanziamento, la commercializzazione e perfino l’assetto proprietario degli attivi minerari. È una trasformazione profonda: la potenza non si misura più soltanto nella capacità di accedere alle risorse, ma nella facoltà di disciplinarne i movimenti e di incorporarle dentro una strategia industriale nazionale.

La forza cinese resta a valle della filiera

Tuttavia, l’offensiva americana incontra un ostacolo decisivo. La Cina non domina soltanto alcune miniere africane. Domina soprattutto la trasformazione e la raffinazione, cioè il punto in cui si concentra il valore reale. Pechino controlla il passaggio cruciale che trasforma la materia grezza in potenza industriale. Per questo gli Stati Uniti, almeno per ora, non avanzano come conquistatori ma come pazienti riorganizzatori di equilibri. Cercano di inserirsi in ecosistemi già strutturati, di sottrarre quote di influenza, di rallentare il monopolio cinese senza riuscire ancora a spezzarlo. La partita, dunque, non si decide solo nelle miniere africane o nei porti dell’Atlantico, ma nelle capacità tecnologiche e industriali che vengono dopo.

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L’Africa non è più periferia

Qui si apre la questione più importante. L’Africa non è più soltanto un serbatoio da cui estrarre ricchezze. Diventa il luogo in cui si ridefiniscono i rapporti di forza tra Stati Uniti, Cina, Europa e potenze regionali. Ma può diventare anche qualcosa di più: un arbitro relativo di questa competizione. Alcuni Stati africani possono sfruttare la rivalità fra grandi potenze per ottenere migliori condizioni, aumentare i margini di sovranità e negoziare infrastrutture, tecnologia e accesso ai mercati. Naturalmente il rischio opposto resta altissimo: che la competizione esterna si traduca nell’ennesima forma di dipendenza mascherata da partenariato.

Una battaglia economica che prepara gli equilibri strategici

Sul piano strategico militare, il controllo delle materie prime è meno visibile di una base navale o di una alleanza difensiva, ma non è meno decisivo. Chi domina rame, cobalto e litio influenza la produzione tecnologica, energetica e militare del futuro. Sul piano geopolitico, il corridoio di Lobito e il progetto americano indicano che l’Africa è entrata nel cuore della nuova guerra economica mondiale. Sul piano geoeconomico, la vera posta in gioco non è la miniera in sé, ma la capacità di convertire la risorsa in industria, l’industria in filiera e la filiera in potere. È qui che si decide la gerarchia del nuovo secolo. E in questo passaggio l’Africa non è più il margine della storia: è diventata il suo centro.