Sul futuro della Palestina piomba il rischio della disconnessione dell’economia dello Stato mediorientale da quella israeliana, col rischio di una pesante crisi economica, dato che si sta facendo sempre più concreta la possibilità che due istituti bancari israeliani si distacchino nelle prossime settimane dalle controparti operanti in Cisgiordania, secondo quanto riportato dal New York Times, che ha potuto leggere la lettera inviata da Israel Discount Bank ai corrispondenti palestinesi, comunicante la cessazione degli scambi bancari dall’1 settembre. A Discount Bank si aggiungerà un secondo istituto, Bank Hapoalim, centrale nel contesto dei pagamenti tra istituzioni finanziarie israeliane e palestinesi. Ciò creerebbe un problema per l’export palestinese verso Israele, per le importazioni di prodotti importanti e per le transazioni economiche dei cittadini palestinesi che lavorano nello Stato Ebraico, impattando su un contesto già precario: JStreet calcola che dopo il 7 ottobre 2023 e l’inizio del caos mediorientale la Cisgiordania ha perso quasi un quarto di Pil e sfiora il 30% di disoccupazione m

Lo scenario…

La mossa delle banche israeliane, in questo contesto, è figlia di un problema strutturale del sistema economico-finanziario israeliano: l’estrema precarietà in cui esse sono chiamate a muoversi nel gestire i pagamenti transfrontalieri con la Palestina. Oggi gli istituti, infatti, sono in una situazione difficile la cui genesi, scrive il New York Times, “risiede nella preoccupazione delle banche di poter essere esposte a cause legali internazionali con l’accusa di finanziare il riciclaggio di denaro o il terrorismo”, in risposta alla quale di conseguenza l’esecutivo di Tel Aviv rilascia regolarmente delle lettere che esentano temporaneamente le istituzioni finanziarie coinvolte nei rapporti con la Palestina da minacce legali di questo tipo.

Bezalel Smotrich, Ministro delle Finanze e leader del partito Sionismo Religioso che annida il suo consenso tra i coloni, ha fatto spesso un uso strumentale di tali deroghe, riducendone a poche settimane l’estensione e, nota il New York Times, subordinandone l’approvazione a battaglie interne al governo di Benjamin Netanyahu per ottenere nuovi fondi per gli insediamenti illegali in Cisgiordania. Di ciò parla anche il Times of Israel, che in un’analisi della vicenda aggiunge che le banche hanno annunciato lo strappo dopo che il leader di Sionismo Religioso ha concesso una deroga fino a fine 2026 ma era parso tutt’altro che favorevole a discutere di una situazione permanente. Difficile che questa possa essere la priorità della destra nazionalista d’Israele da qui al voto di ottobre: la finestra per evitare che la disconnessione prenda effettivamente forma è sempre più stretta.

… e le conseguenzze

Il dato fondamentale da sottolineare riguarda due questioni critiche. Da un lato, la minaccia che la disconnessione dai servizi fondamentali metta a repentaglio la tenuta dell’economia palestinese. Le risorse scambiate tra istituti israeliani e palestinesi hanno dimensioni non grandi in valore assoluto, paragonabili alle attività di un credito cooperativo italiano (Il capo dell’Autorità Monetaria Palestinese Yahya Shunnar, citato da L’Orient, le ha indicate in 16,5 miliardi di dollari l’anno), ma assumono magnitudine ben diversa guardando alla ridotta dimensione dell’economia palestinese, per la quale la fine del rapporto con lo Stato Ebraico avrebbe conseguenze pesanti.

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Il secondo fatto ha a che fare con lo strabismo della posizione israeliana: da un lato, si scarica sulle banche, in assenza di una legge-quadro, ogni onere di controllo rimandando a una semplice esenzione rinnovabile l’esenzione dalle responsabilità, dall’altro si rischia di fare auto-avverare una rischiosa profezia. Se le banche israeliane si disconnetteranno da quelle palestinesi per l’assenza di un quadro permanente e sicuro, si apriranno maggiori margini di manovra per flussi di denaro non controllati, finanziamenti coperti e attività potenzialmente illecite, senza lo scrutinio di istituzioni finanziarie e autorità. Danneggiando gravemente l’economia palestinese e rendendo più precario il quadro israeliano al tempo stesso.

Non a caso il Times of Israel cita una dichiarazione del Ministero di Smotrich in cui questo rischio è reso palese e evidenziato: ma del resto è probabilmente problematico a monte un contesto legale che vede, da un lato, cittadini palestinesi lavorare regolarmente in Israele o per produzioni destinate allo Stato Ebraico e, dall’altro, i servizi di pagamento e scambio di denaro subordinati a deroghe provenienti dall’autorità politica che impediscono, spesso, agli istituti di operare con la dovuta serenità e ai lavoratori di avere prospettive certe. L’ideologia securitaria svela così il suo cortocircuito. Intanto, la precarietà è la condizione permanente della regione, e mentre Israele si avvia ad elezioni è proprio il fronte dei rapporti con l’Anp quello da osservare maggiormente, in uno scenario teso in cui l’esecutivo uscente potrebbe sentirsi chiamato a far pesare, ove possibile, i rapporti di forza.

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