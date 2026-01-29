India

India–Emirati: l’energia apre la porta, la difesa entra in casa

ISCRIVITI ALLE ANTEPRIME GRATUITE
SCOPRI I NOSTRI CORSI
Economia e Finanza /

Giuseppe Gagliano

Una visita lampo, due ore appena, ma con la densità di un vertice che pesa più del suo calendario. Il 19 gennaio lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan è andato a Nuova Delhi e con Narendra Modi ha messo una firma da 3 miliardi di dollari sul gas naturale liquefatto: per dieci anni, mezzo milione di tonnellate l’anno da ADNOC Gas alla Hindustan Petroleum. L’India diventa il principale cliente di Abu Dhabi. Dettaglio commerciale? No: è la prova che nel Golfo la politica estera oggi passa dai contratti di fornitura, e che l’Asia è il mercato dove si decidono le nuove gerarchie energetiche.

La posta economica: scambi a 200 miliardi

I due leader hanno rilanciato un obiettivo ambizioso: raddoppiare gli scambi bilaterali a 200 miliardi di dollari in sei anni. La cornice è l’accordo commerciale del 2022, che ha trasformato l’intesa India–Emirati in un modello di cooperazione “a corsia veloce”. Qui la logica è semplice: l’India vuole energia garantita e investimenti; gli Emirati vogliono mercati stabili, domanda crescente e una sponda politica che non dipenda solo dall’Occidente.

Scenario economico: per Nuova Delhi, bloccare volumi e prezzi su un orizzonte decennale significa ridurre l’esposizione agli shock e guadagnare prevedibilità industriale. Per Abu Dhabi, significa ancorare una quota rilevante della produzione a un acquirente in espansione. Non è solo commercio: è costruzione di dipendenza “amica”, quella che ti protegge quando la geopolitica si mette di traverso.

Difesa: operazioni speciali e cybersicurezza

La parte più sensibile non è il gas, ma la parola “difesa”. India ed Emirati hanno annunciato l’intenzione di costruire una partnership strategica che tocca campi molto concreti: operazioni speciali, interoperabilità, cyberspazio, antiterrorismo. E siccome ogni frase in diplomazia è un bilancino, Nuova Delhi ha fatto dire al proprio capo della diplomazia, Vikram Misri, che questo non significa farsi trascinare nei conflitti della regione. Tradotto: vogliamo cooperare, ma senza diventare parte del problema.

Valutazione strategica militare: l’interoperabilità non è un concetto gentile, è un moltiplicatore operativo. Se due apparati imparano a parlarsi, a condividere procedure e a coordinare capacità, aumentano deterrenza e tempo di reazione. Ma c’è un prezzo: quando stringi i legami di sicurezza, l’ambiguità diminuisce. E in un Golfo che si polarizza a ondate, la chiarezza può diventare un bersaglio.

Il capitolo nucleare: cooperazione e reattori

Dentro l’intesa entra anche la cooperazione sul nucleare: sviluppo e attuazione di “grandi reattori” e sicurezza nucleare. È un passaggio che vale su due piani. Primo: prestigio e modernizzazione, perché il nucleare civile è un biglietto da visita di potenza tecnologica. Secondo: autonomia energetica nel lungo periodo, perché chi investe su più fonti riduce l’ansia da approvvigionamento. Per l’India, che cresce e consuma, è un tema strutturale. Per gli Emirati, è la prosecuzione della strategia: trasformare rendita energetica in infrastruttura di potere.

La partita con Pakistan, Arabia Saudita e Turchia

Il testo mette in scena anche l’altra partita: l’avvicinamento tra Arabia Saudita e Pakistan e la pressione turca per entrare in un patto di difesa che, con Islamabad, porta in dote anche la dimensione nucleare. In questa cornice, l’intesa India–Emirati viene letta a Nuova Delhi come un segnale “contro” il Pakistan. E infatti la stampa più schierata in India la racconta così: profondità strategica, risposta diplomatica, triangolazioni nel Golfo.

Qui entra il fattore industriale pakistano: l’uso della reputazione bellica come leva commerciale, con il caccia JF-17 prodotto con la Cina proposto come merce geopolitica. Il messaggio è chiaro: nel subcontinente la deterrenza non è solo missili e confini, è anche esportazione di armamenti e alleanze che comprano protezione.

La frattura nel Golfo: alleati insieme, rivali per influenza

C’è un ultimo livello, più silenzioso ma decisivo: Emirati e Arabia Saudita sono formalmente alleati nel Consiglio di Cooperazione del Golfo, ma competono sempre più spesso su teatri e clientele. In Yemen, Riad sostiene il governo riconosciuto; Abu Dhabi appoggia i separatisti del Sud, costruendo influenza lungo coste, porti e isole. In Sudan e in Libia, gli Emirati hanno scelto la strada dei “referenti forti” locali, per avere leve e corridoi. È una geopolitica da mercati emergenti: investire su uomini e territori come fossero asset.

Valutazione geopolitica e geoeconomica: l’accordo India–Emirati non è un fatto isolato, è un tassello della trasformazione del Golfo in piattaforma che guarda sempre più a Est. Se Washington appare meno capace o meno desiderosa di imporre disciplina regionale, ogni capitale si costruisce la propria rete di sicurezza. E quando l’energia si intreccia con la difesa, il commercio smette di essere neutrale: diventa schieramento, anche quando si dice il contrario.

Il punto vero: un’alleanza misurata in forniture

Il gas naturale liquefatto è il perno visibile, la difesa è la porta che si apre, il nucleare è la scommessa di status. Ma la sostanza è una sola: India ed Emirati stanno provando a convertire scambi e investimenti in architettura strategica. In un’area dove i blocchi si formano e si disfano, la forza non è solo avere amici: è scegliere dipendenze sostenibili e renderle reciprocamente convenienti. Quando ci riesci, non hai solo un contratto. Hai un pezzo di futuro sotto controllo.

Abbonati e diventa uno di noi

Se l’articolo che hai appena letto ti è piaciuto, domandati: se non l’avessi letto qui, avrei potuto leggerlo altrove? Se pensi che valga la pena di incoraggiarci e sostenerci, fallo ora.

Altri abbonamenti
Autore Giuseppe Gagliano
Non sei abbonato o il tuo abbonamento non permette di utilizzare i commenti. Vai alla pagina degli abbonamenti per scegliere quello più adatto
Abbonamenti