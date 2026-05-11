La finanza come anticamera della geopolitica. La decisione degli Stati Uniti di autorizzare la fornitura di servizi di consulenza alle autorità venezuelane non è un semplice dettaglio tecnico. È un segnale politico. Washington non revoca le sanzioni, non apre ancora la porta alla piena ristrutturazione del debito, non consente operazioni finanziarie dirette. Però permette a studi legali, società di consulenza e operatori finanziari di sedersi al tavolo, studiare i dossier, preparare documenti, elaborare scenari. In diplomazia economica, questo significa una cosa precisa: prima si riaprono i canali tecnici, poi si costruiscono le condizioni politiche.

La cosiddetta licenza generale 58 va letta così. Non è la fine dell’embargo finanziario contro Caracas, ma l’inizio di una fase nuova, più pragmatica, meno ideologica. Gli Stati Uniti mantengono il controllo del processo, decidono chi può parlare con chi, stabiliscono quali operazioni sono consentite e quali restano vietate. Ma riconoscono implicitamente che il Venezuela non può restare fuori a tempo indeterminato dai circuiti della finanza internazionale, soprattutto se il petrolio venezuelano torna utile agli equilibri energetici americani.

Il debito come strumento di pressione

La ristrutturazione del debito venezuelano è una partita enorme. Non riguarda solo Caracas e i suoi creditori. Riguarda il futuro assetto economico del Paese, la proprietà degli attivi esteri, il ruolo di PDVSA, il rapporto con il Fondo Monetario Internazionale e la possibilità di riportare il Venezuela dentro un sistema di regole controllato dall’Occidente.

Il default dichiarato nel 2019 ha lasciato dietro di sé un campo minato giuridico. Creditori internazionali, obbligazionisti, tribunali statunitensi, garanzie su Citgo, pretese miliardarie: tutto si intreccia in una guerra finanziaria che dura da anni. Una corte di New York ha già riconosciuto la validità di parte del debito, imponendo a PDVSA pagamenti enormi. Ma Washington ha continuato a bloccare le azioni dei creditori volte a mettere le mani su Citgo, la controllata petrolifera venezuelana negli Stati Uniti.

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Questo è il punto essenziale: Citgo non è soltanto un bene societario. È un asset strategico. Per Caracas è una delle ultime leve internazionali di valore. Per Washington è una carta negoziale. Per i creditori è la preda più ambita. Per il mercato energetico americano è un nodo industriale utile, soprattutto per le raffinerie della costa del Golfo del Messico, storicamente adatte alla lavorazione di greggi pesanti come quelli venezuelani.

Energia, sanzioni e realismo americano

La politica americana verso il Venezuela sta tornando al realismo. Per anni Caracas è stata trattata come un avversario politico da isolare. Ora diventa, almeno in parte, un interlocutore economico da gestire. Il cambiamento non nasce da improvvisa simpatia, ma da necessità.

Gli Stati Uniti hanno bisogno di diversificare le fonti energetiche, stabilizzare il mercato petrolifero, ridurre margini di manovra a potenze rivali e riportare il Venezuela in una zona di influenza più controllabile. Il petrolio venezuelano, nonostante il degrado dell’industria nazionale, resta una risorsa strategica. Le aperture a Chevron e il possibile ritorno operativo di TotalEnergies confermano che il nodo energetico è centrale.

TotalEnergies, secondo quanto riportato, sarebbe vicina ad accordi commerciali con PDVSA per la vendita e l’esportazione di greggio verso raffinerie statunitensi. Questo significa che il Venezuela viene gradualmente reinserito in una filiera energetica occidentale, ma sotto condizioni politiche, giuridiche e finanziarie dettate da Washington.

La valutazione geoeconomica: ricostruire senza liberare del tutto

Il Venezuela ha bisogno di capitali, tecnologia, consulenza, accesso ai mercati, recupero produttivo. Ma gli Stati Uniti non sembrano intenzionati a consegnargli una piena autonomia finanziaria. La strategia appare più sottile: consentire una ripresa controllata, sufficiente a stabilizzare il Paese e riattivare il settore petrolifero, ma non tale da restituire a Caracas piena libertà di manovra.

La ristrutturazione del debito, se avviata, sarà una forma di normalizzazione vigilata. I consulenti potranno preparare il terreno. I creditori potranno valutare i margini di recupero. Le compagnie energetiche potranno esplorare opportunità. Ma il Tesoro statunitense continuerà a tenere in mano la chiave delle autorizzazioni decisive.

È una forma di potere tipicamente geoeconomica: non occupare un Paese, ma controllarne l’accesso al credito, alle transazioni, agli attivi esteri, ai tribunali, alle assicurazioni, alle banche e ai mercati. La sovranità, nel mondo contemporaneo, passa anche da qui.

La valutazione geopolitica: Caracas tra Washington, Pechino e Mosca

Il riavvicinamento tra Stati Uniti e Venezuela deve essere letto anche nel quadro della competizione globale. Per anni, l’isolamento imposto a Caracas ha favorito l’avvicinamento venezuelano a Russia, Cina, Iran e altri attori ostili o alternativi all’ordine occidentale. Ma l’isolamento assoluto ha un costo: spinge l’avversario nelle braccia dei rivali.

Washington sembra aver compreso che il Venezuela va sottratto progressivamente a quell’orbita, non necessariamente convertito in alleato. La cattura di Nicolas Maduro e l’ascesa della presidenza ad interim guidata da Delcy Rodriguez, secondo la ricostruzione proposta, avrebbero aperto una finestra politica per una transizione economica parziale. Non una democratizzazione piena, non una liberalizzazione completa, ma una gestione più negoziabile del potere.

In questo senso, le licenze americane non sono concessioni innocenti. Sono strumenti di orientamento politico. Chi controlla la riapertura finanziaria del Venezuela controlla anche una parte della sua futura collocazione internazionale.

La valutazione strategica: il petrolio come infrastruttura di potenza

Sul piano strategico, il Venezuela resta un Paese troppo importante per essere lasciato al collasso. Possiede alcune delle maggiori riserve petrolifere del mondo, una posizione rilevante nei Caraibi, legami storici con il sistema energetico statunitense e una massa di debito capace di coinvolgere banche, fondi, compagnie e tribunali internazionali.

La ripresa di PDVSA, anche parziale, avrebbe conseguenze su più livelli. Rafforzerebbe le entrate dello Stato venezuelano. Riaprirebbe margini per investimenti stranieri. Offrirebbe agli Stati Uniti una fonte aggiuntiva di greggio nell’emisfero occidentale. Ridurrebbe la dipendenza da forniture più lontane o politicamente più costose. Ma produrrebbe anche una nuova competizione tra creditori, imprese energetiche e potenze interessate a rientrare nel Paese.

Per questo Washington procede con cautela. Autorizza la consulenza, non la ristrutturazione. Protegge Citgo, ma non cancella i diritti dei creditori. Permette il dialogo, ma mantiene le sanzioni. È una strategia del rubinetto: aprire quanto basta, chiudere quando serve.

Una normalizzazione senza fiducia

La vicenda venezuelana mostra come le sanzioni non siano soltanto strumenti punitivi. Sono anche strumenti negoziali. Servono a isolare, ma poi anche a regolare il ritorno dell’isolato dentro il sistema. Il Venezuela non rientra dalla porta principale. Rientra dal corridoio tecnico della consulenza legale e finanziaria, dal petrolio, da Citgo, dai negoziati con i creditori, dai contatti con il Fondo Monetario Internazionale.

La normalizzazione, però, resta fragile. Senza un quadro politico stabile, senza garanzie per gli investitori e senza una vera ricostruzione istituzionale, il Venezuela rischia di restare sospeso: troppo importante per essere abbandonato, troppo problematico per essere pienamente reintegrato.

La lezione è chiara. Nel mondo multipolare, anche un Paese sanzionato, indebitato e politicamente devastato può tornare centrale se possiede petrolio, posizione geografica e asset strategici. Il Venezuela non è ancora riabilitato. Ma non è più soltanto un paria. È tornato a essere una posta in gioco.