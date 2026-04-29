Per anni ci siamo abituati a pensare che la nuova geopolitica delle materie prime fosse dominata soltanto dai minerali della transizione energetica: litio, cobalto, terre rare, rame, nichel, coltan. Li abbiamo chiamati “critici” perché indispensabili alle batterie, alle turbine eoliche, ai semiconduttori, ai veicoli elettrici, alle reti digitali e all’industria della decarbonizzazione. Ma l’errore sarebbe credere che la modernità abbia superato il ferro. Al contrario: proprio mentre il mondo corre verso l’elettrico, il digitale e il cosiddetto verde, il ferro torna a mostrarsi per ciò che è sempre stato: la materia prima della potenza industriale.

Il minerale critico non è necessariamente raro. È critico quando è essenziale per l’economia e quando il suo approvvigionamento è vulnerabile. Da questo punto di vista, il ferro rientra pienamente nella categoria. Senza ferro non c’è acciaio. Senza acciaio non ci sono infrastrutture, ferrovie, ponti, porti, navi, oleodotti, centrali, turbine, armamenti, grattacieli, reti logistiche, industria pesante. Anche la transizione energetica, che si presenta spesso come superamento del vecchio mondo industriale, ha bisogno di quantità immense di acciaio.

È qui che il discorso cambia. La vera modernità non cancella l’età del ferro: la aggiorna. Il mondo delle batterie e dei semiconduttori continua ad avere bisogno del mondo degli altiforni, delle miniere, dei treni merci, dei porti minerari, delle acciaierie. La decarbonizzazione non elimina la materia. La rende ancora più strategica.

La Repubblica Democratica del Congo e la tentazione della diversificazione

La Repubblica Democratica del Congo è già al centro della competizione mondiale per il cobalto. Circa il 70 per cento della produzione globale proviene dal suo sottosuolo, e questo ha trasformato il Paese in una delle aree più contese della nuova economia energetica. Ma proprio questa centralità è anche una vulnerabilità. Un’economia troppo dipendente da poche risorse resta esposta ai prezzi, agli appetiti stranieri, alle pressioni delle multinazionali, agli squilibri interni e alla debolezza delle catene di trasformazione locali.

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L’annuncio del progetto MIFOR, Mines de Fer de la grande Orientale, si inserisce in questa prospettiva. Le riserve indicate, superiori a 20 miliardi di tonnellate soltanto per questo progetto, con tenori oltre il 60 per cento, disegnano uno scenario ambizioso: collocare la Repubblica Democratica del Congo tra i grandi produttori mondiali di ferro. Se realizzato, non sarebbe soltanto un progetto minerario. Sarebbe un progetto di Stato.

Perché il ferro non si estrae e basta. Richiede strade, ferrovie, vie fluviali, porti, energia, impianti di trattamento, manodopera specializzata, sicurezza territoriale, accordi finanziari, stabilità normativa. Può diventare l’occasione per costruire un’economia più articolata: logistica multimodale, industria metallurgica, subfornitura, servizi tecnici, formazione professionale, infrastrutture interne. Oppure può diventare l’ennesimo grande giacimento africano sfruttato da altri, con pochi benefici strutturali per il Paese che lo ospita. La differenza starà nella capacità politica di Kinshasa. Avere il minerale non basta. Bisogna governare la catena del valore.

Il ferro come minerale critico

Il paradosso è evidente. Mentre i discorsi pubblici celebrano il litio e le terre rare, il ferro rientra dalla porta principale perché soddisfa i due criteri della criticità: importanza economica e rischio di approvvigionamento. La produzione mondiale è fortemente concentrata tra Australia e Brasile, che insieme dominano la maggior parte del mercato. Questa concentrazione crea dipendenze, soprattutto per la Cina, che importa una quota enorme del minerale mondiale destinato alla propria siderurgia.

Pechino conosce bene il problema. La sua potenza industriale si fonda sull’acciaio. E l’acciaio cinese, a sua volta, dipende dal minerale importato. Per questo la Cina cerca da anni di diversificare le fonti: Guinea, Africa occidentale, forse domani Repubblica Democratica del Congo. Non è solo una questione commerciale. È una questione di sicurezza nazionale.

La grande industria non può vivere sotto ricatto logistico. Se una tensione politica con l’Australia, un’interruzione nei porti brasiliani, una crisi marittima, una guerra regionale o un aumento improvviso dei prezzi colpiscono l’approvvigionamento di ferro, la siderurgia cinese ne subisce le conseguenze. E con essa cantieri, edilizia, infrastrutture, armamenti, esportazioni, occupazione. Il ferro, quindi, non è il metallo del passato. È uno dei pilastri nascosti della competizione tra potenze.

Valutazione strategica: il ferro e la guerra industriale

Dal punto di vista strategico-militare, il ferro resta alla base della potenza bellica. Ogni apparato militare moderno dipende dall’acciaio: navi, blindati, artiglieria, basi, infrastrutture, depositi, ferrovie, ponti, veicoli, sistemi di lancio, cantieristica. Anche le armi più avanzate, piene di elettronica e software, poggiano su un mondo materiale che richiede acciaio, energia e logistica.

La guerra in Ucraina ha ricordato all’Occidente una verità dimenticata: non si combatte soltanto con tecnologia di punta, ma con produzione di massa, munizioni, riparazioni, ferrovie, fabbriche, metalli, capacità industriale. La guerra moderna può essere digitale, ma resta anche siderurgica. Chi non produce, o non controlla le filiere della produzione, dipende da chi lo fa.

In questo quadro, grandi giacimenti di ferro ad alto tenore in Africa assumono un’importanza strategica. Non perché ogni tonnellata diventi direttamente un carro armato, ma perché la disponibilità di ferro di qualità condiziona la capacità industriale complessiva. Una potenza che vuole costruire infrastrutture, flotte, ferrovie, porti, centrali e sistemi militari ha bisogno di accesso sicuro all’acciaio. E l’acciaio comincia dal minerale di ferro.

La Repubblica Democratica del Congo, se saprà inserirsi in questa partita senza subirla, potrebbe trasformare il ferro in leva di sovranità. Ma se lascerà che altri controllino finanziamento, estrazione, trasporto, trasformazione e prezzi, rischierà di vedere ripetersi la storia già conosciuta: ricchezze immense, Stato debole, popolazione povera.

Scenari economici: investimento enorme, ritorno incerto

Il progetto MIFOR richiederebbe investimenti superiori a 29 miliardi di dollari, con una produzione potenziale compresa tra 50 e 300 milioni di tonnellate annue. Sono cifre gigantesche, paragonabili ai grandi progetti minerari africani. Il confronto con Simandou, in Guinea, è inevitabile: uno dei maggiori progetti di ferro del continente, capace di ridisegnare rotte, infrastrutture e rapporti di forza.

Ma proprio l’enormità delle cifre impone prudenza. I grandi progetti minerari vivono di promesse e rischi. Promesse di crescita, occupazione, entrate fiscali, infrastrutture, industrializzazione. Rischi di corruzione, indebitamento, espropriazioni, dipendenza da investitori stranieri, instabilità contrattuale, danni ambientali, tensioni locali.

Il prezzo del ferro è volatile e dipende in larga misura dalla domanda cinese. Se la Cina rallenta, il ferro soffre. Se il settore immobiliare cinese si contrae, la domanda di acciaio cala. Se Pechino accelera infrastrutture, stimoli industriali o produzione militare, la domanda cresce. Per un Paese produttore, questo significa dipendere da variabili esterne che non controlla.

L’indice internazionale del minerale di ferro, basato su qualità e condizioni di mercato, diventa così un meccanismo di potere. Il produttore africano può avere il giacimento, ma il prezzo lo fanno mercati, compratori, contratti, trasporti, porti, assicurazioni, finanza. Estrarre non significa comandare. Comanda chi controlla la filiera.

Geoeconomia della decarbonizzazione

La siderurgia è tra i settori più responsabili delle emissioni mondiali di anidride carbonica. Per ridurre l’impatto climatico dell’acciaio servono tecnologie nuove, energia a basse emissioni, idrogeno, forni elettrici, riciclo, ma anche minerale di qualità più elevata. Un minerale ad alto tenore, superiore al 60 per cento, consente processi più efficienti e meno costosi dal punto di vista energetico rispetto a minerali più poveri.

È qui che il ferro congolese può diventare prezioso. Non solo perché abbondante, ma perché potenzialmente adatto alla siderurgia del futuro. La qualità del minerale diventa un elemento della transizione industriale. Chi possiede ferro ricco può attrarre investimenti, negoziare accordi, inserirsi nelle nuove catene dell’acciaio verde.

Ma anche qui il rischio è evidente. L’Africa potrebbe fornire ancora una volta la materia prima, mentre la trasformazione, la tecnologia, i margini e il valore aggiunto restano altrove. La vera sfida non è esportare minerale. È costruire capacità industriale attorno al minerale. Se la Repubblica Democratica del Congo si limita a spedire ferro grezzo verso acciaierie straniere, guadagnerà molto meno di quanto potrebbe. Se invece sviluppa energia, trasporti, lavorazione e metallurgia, il ferro può diventare una base di industrializzazione.

La Cina e la nuova mappa africana del ferro

La Cina sarà inevitabilmente uno degli attori centrali di questa partita. Ha fame di ferro, capitali, imprese di costruzione, esperienza infrastrutturale, capacità di finanziare ferrovie, porti e miniere. Ma porta con sé anche una logica precisa: garantire approvvigionamenti, costruire dipendenze, assicurarsi accesso di lungo periodo alle risorse.

Per Kinshasa, la relazione con Pechino può essere opportunità o trappola. Opportunità, se gli investimenti cinesi vengono negoziati con trasparenza, trasferimento di competenze, infrastrutture realmente utili al Paese e quote di trasformazione locale. Trappola, se il progetto si traduce in debito, concessioni squilibrate e controllo esterno della filiera.

Non bisogna però ridurre tutto alla Cina. Anche l’Europa, gli Stati Uniti, l’India, il Giappone, la Corea del Sud e i Paesi del Golfo guardano con interesse crescente alle risorse africane. La competizione per i minerali critici si allargherà al ferro di alta qualità perché la sicurezza industriale torna al centro delle politiche nazionali. Dopo anni di globalizzazione ingenua, le potenze hanno capito che senza materie prime e senza industria non esiste sovranità.

La posta geopolitica per il Congo

Per la Repubblica Democratica del Congo, il ferro può essere una leva di emancipazione o una nuova maledizione delle risorse. Il Paese ha già conosciuto il peso ambiguo della ricchezza mineraria: rame, cobalto, coltan, oro, stagno. Ricchezze immense, ma anche conflitti, traffici, interferenze straniere, economie parallele, sfruttamento del lavoro, debolezza fiscale, corruzione.

Il progetto MIFOR potrà avere successo solo se verrà inserito in una strategia nazionale di lungo periodo. Servono contratti pubblici e leggibili, controllo ambientale, protezione delle comunità locali, sicurezza degli investimenti, lotta alla corruzione, partecipazione di imprese congolesi, formazione tecnica, infrastrutture non limitate alla miniera. Una ferrovia che serve solo a portare minerale al porto arricchisce il progetto; una ferrovia che collega città, mercati, agricoltura e industria arricchisce il Paese.

La differenza tra estrazione e sviluppo è tutta qui.

Il ritorno dell’acciaio nella storia

Il ritorno dell’età del ferro significa anche il ritorno della storia industriale. Negli ultimi trent’anni l’Occidente ha spesso immaginato di vivere in un’economia post-materiale: finanza, servizi, digitale, piattaforme, proprietà intellettuale. Poi sono arrivate le crisi: pandemia, guerra in Ucraina, tensioni nel Mar Rosso, competizione con la Cina, corsa al riarmo, transizione energetica. E il mondo ha riscoperto container, porti, acciaio, gas, miniere, fabbriche, ferrovie. La potenza non è mai stata immateriale. Anche il digitale ha bisogno di miniere. Anche l’intelligenza artificiale ha bisogno di energia, rame, acciaio, terre rare, cemento, acqua. Anche la sovranità tecnologica ha fondamenta materiali.

Il ferro torna dunque non come nostalgia del passato, ma come condizione del futuro. Senza acciaio non ci sono città verdi, reti elettriche robuste, ponti, dighe, impianti industriali, flotte commerciali, difesa nazionale, infrastrutture della transizione.

Conclusione: chi governa il ferro governa una parte del futuro

Il minerale di ferro è critico perché il mondo non può farne a meno e perché il suo controllo è concentrato, vulnerabile, esposto alla geopolitica. La Repubblica Democratica del Congo può entrare in questa partita con carte importanti: riserve enormi, qualità elevata, posizione strategica, fame di sviluppo. Ma le carte buone non bastano. Bisogna saperle giocare.

Se il progetto MIFOR diventerà soltanto un nuovo corridoio estrattivo verso mercati stranieri, sarà l’ennesima occasione africana mancata. Se invece diventerà la base per infrastrutture, industria, metallurgia, lavoro qualificato e sovranità economica, allora il Congo potrà passare dal ruolo di serbatoio minerario a quello di potenza geoeconomica in costruzione.

L’età del ferro non è finita perché non è mai finita davvero. Era nascosta dietro il lessico seducente della transizione energetica e della rivoluzione digitale. Ora ritorna alla luce. E ci ricorda una verità elementare: le nazioni che controllano le materie prime, le trasformano e le inseriscono in una strategia industriale non possiedono soltanto risorse. Possiedono margini di sovranità.

Il futuro non sarà fatto solo di litio, cobalto e microchip. Sarà fatto anche di ferro. E chi lo dimentica rischia di scoprire troppo tardi che la modernità più avanzata poggia ancora sulle fondamenta più antiche della potenza.