L’Iraq esporta petrolio, incassa dollari e finanzia così gran parte della propria spesa pubblica. Ma questo schema, apparentemente lineare, nasconde una fragilità strutturale: i dollari iracheni non sono semplicemente una risorsa, bensì un’infrastruttura finanziaria che transita per circuiti sotto influenza statunitense. È qui che la finanza smette di essere tecnica e diventa geopolitica. Chi controlla i meccanismi di compensazione e verifica dei flussi in valuta forte dispone di una leva capace di incidere sulla stabilità politica di Baghdad e sugli equilibri regionali.

Il dollaro come infrastruttura di potere

Dopo il 2003, l’architettura economica irachena si è ricostruita dentro un sistema fortemente dollarizzato. Il petrolio viene venduto prevalentemente in USD e le entrate finiscono in canali bancari legati al sistema finanziario americano. Questo non equivale a una “confisca” della sovranità, ma crea una dipendenza operativa: senza accesso fluido ai dollari, lo Stato fatica a pagare salari, importazioni e sussidi. In un Paese dove la rendita petrolifera sostiene bilancio e consenso sociale, anche un rallentamento tecnico dei flussi può trasformarsi in pressione politica. È il motivo per cui il dollaro, in Iraq, funziona come un interruttore più che come una semplice moneta.

Perché la questione è tornata centrale ora

Negli ultimi mesi il tema della gestione dei dollari è riemerso in parallelo alla crisi politica sulla formazione del governo. Le discussioni interne tra blocchi sciiti, nazionalisti e tecnocratici si sono intrecciate con il timore, percepito a Washington, di un rafforzamento di figure considerate vicine a Teheran. Quando gli Stati Uniti insistono su compliance bancaria, tracciabilità e controlli anti-riciclaggio, il messaggio è formalmente tecnico. Ma l’effetto è politico: delimitare lo spazio di manovra di chi, all’interno dell’Iraq, punta a mantenere o rafforzare canali economici e finanziari con l’Iran, Paese sottoposto a un regime sanzionatorio esteso.

La liquidità come strumento di deterrenza

Una prima chiave di lettura è che Washington utilizzi la dipendenza irachena dal circuito USD come deterrenza indiretta. Non serve chiudere i rubinetti: basta rendere credibile la possibilità che l’accesso ai dollari diventi più lento, più costoso o più condizionato. In questo modo, la finanza sostituisce strumenti più visibili e politicamente onerosi, come la pressione militare o diplomatica esplicita. Il segnale non è rivolto solo a Baghdad. È un messaggio regionale: l’integrazione nei mercati globali e l’accesso alla valuta forte passano per standard che coincidono, di fatto, con gli interessi strategici statunitensi.

Un equilibrio imposto o negoziato?

Una seconda interpretazione è meno conflittuale. L’obiettivo non sarebbe “scegliere” il premier iracheno, ma restringere il perimetro del possibile. In altre parole: favorire un esecutivo in grado di garantire controllo sui flussi finanziari, riducendo triangolazioni opache e reti parallele, senza rompere l’equilibrio interno tra le varie componenti sciite. In questo scenario, la leva del dollaro serve a disciplinare il sistema, non a dominarlo apertamente. L’Iraq resta formalmente sovrano, ma opera dentro confini finanziari più stretti.

Nel migliore dei casi, la pressione finanziaria produce un compromesso istituzionale. Baghdad forma un governo di equilibrio, accettabile internamente e sufficientemente rassicurante per Washington. I controlli restano, ma diventano prevedibili; il mercato valutario si stabilizza; lo Stato recupera margini di spazio fiscale. Geopoliticamente, nessuno “vince” davvero. Gli Stati Uniti riducono il rischio di deviazioni verso circuiti sanzionati, l’Iran conserva influenza politica e sociale, l’Iraq evita shock economici e resta un attore relativamente stabile in una regione altamente volatile.

Worst case – Scarsità di dollari e polarizzazione

Nel peggiore degli scenari, un irrigidimento dei controlli genera una crisi di liquidità percepibile in tempi rapidi. Il cambio parallelo sale, le importazioni diventano più care, i salari pubblici pesano sul bilancio. La questione finanziaria esce dai palazzi e diventa tensione sociale.

Politicamente, la scarsità accelera la polarizzazione: accuse di interferenza esterna da un lato, denunce di reti interne opache dall’altro. A quel punto, l’Iraq rischia di cercare soluzioni tampone – cash, canali alternativi, accordi opachi – che aumentano le dipendenze invece di ridurle.

Il caso iracheno mostra come oggi la potenza si eserciti sempre più attraverso regole finanziarie e infrastrutture monetarie. La vera domanda non è chi “comanda” a Baghdad, ma chi controlla i flussi che tengono in piedi lo Stato. Nei prossimi mesi conteranno meno le dichiarazioni politiche e più alcuni indicatori concreti: differenziale tra cambio ufficiale e mercato nero, velocità dei pagamenti pubblici, capacità di finanziare importazioni strategiche, distribuzione dei ministeri economici chiave. È lì che si misura la sovranità operativa dell’Iraq. Ed è lì, oggi, che passa l’interruttore geopolitico del Medio Oriente.