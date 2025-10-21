Il Darfur e il caso BNP Paribas: l’ombra della finanza internazionale su 300 mila morti

Un’aula di tribunale di New York torna a essere il teatro di uno scontro che intreccia economia globale, crimini di guerra e responsabilità morale. Al centro di questa nuova vicenda giudiziaria c’è BNP Paribas, accusata di aver fornito al regime di Omar al-Bashir gli strumenti finanziari necessari a sostenere un apparato militare sanguinario, responsabile delle atrocità in Darfur. Tre rifugiati sudanesi, oggi cittadini americani, sostengono che i servizi bancari francesi abbiano reso possibile il finanziamento delle milizie Janjawid, coinvolte in massacri e operazioni di pulizia etnica.

Denaro, petrolio e guerra

L’accusa è chiara: tra la fine degli anni Novanta e il 2009, la banca francese avrebbe permesso a Khartoum di aggirare le sanzioni e di accedere ai mercati internazionali grazie al sistema finanziario dominato dal dollaro. Attraverso operazioni legate al commercio di petrolio e materie prime, il regime avrebbe incassato miliardi di dollari in valuta pregiata, alimentando così la macchina di guerra. L’orrore si è tradotto in numeri impressionanti: secondo le Nazioni Unite, più di 300.000 morti e 2,5 milioni di sfollati tra il 2002 e il 2008.

I querelanti descrivono torture, stupri e violenze indicibili. Nella loro ricostruzione, la banca non è un semplice intermediario tecnico, ma un ingranaggio fondamentale di un sistema di potere che ha consentito a un regime brutale di sopravvivere e prosperare. Sottolineano che, senza quella finestra finanziaria, il Sudan avrebbe faticato a mantenere le sue forze armate e a finanziare le milizie responsabili delle stragi.

Difese legali e responsabilità morali

La difesa, rappresentata dall’avvocato Barry Berke, respinge ogni addebito. Le atrocità, sostiene, sarebbero avvenute comunque, indipendentemente dal ruolo della banca. Le operazioni contestate, aggiunge, erano legali in Europa all’epoca e monitorate da organismi internazionali come il FMI. Anche l’ex dirigente Philippe Maillard ha negato qualsiasi connessione con transazioni di armi, sottolineando che BNP non avrebbe mai prestato direttamente al Sudan.

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Ma l’argomentazione giuridica non cancella la questione etica. Per i querelanti, non si tratta solo di stabilire la legalità formale delle operazioni, ma di riconoscere che facilitare l’accesso ai circuiti finanziari globali a un regime responsabile di crimini contro l’umanità equivale a condividerne la responsabilità. È su questo terreno — più politico e morale che tecnico — che si gioca la partita giudiziaria.

Un precedente pesante

Il caso non nasce nel vuoto. Nel 2014, BNP Paribas aveva già ammesso di aver violato le sanzioni americane contro Sudan, Iran e Cuba, pagando un’ammenda record di 6,6 miliardi di dollari. Quella vicenda aveva segnato un precedente importante nella storia delle sanzioni internazionali e nel rapporto tra finanza globale e politica estera. Oggi, dieci anni dopo, la banca si ritrova di nuovo a dover difendere il proprio operato, non più solo davanti a regolatori e autorità finanziarie, ma davanti a un tribunale che valuta la responsabilità morale di un attore privato in un conflitto sanguinoso.

Geopolitica e potere finanziario

Questa vicenda si inserisce in una questione più ampia: il ruolo delle grandi istituzioni finanziarie nei conflitti armati. In un mondo in cui la guerra si combatte anche attraverso valute, contratti e circuiti bancari, la neutralità economica diventa sempre più difficile da sostenere. Le banche non sono solo spettatrici passive: possono, direttamente o indirettamente, sostenere regimi autoritari e alimentare conflitti.

Il processo contro BNP Paribas, iniziato il 9 settembre, potrebbe avere implicazioni che vanno oltre il caso sudanese. Un eventuale verdetto di colpevolezza aprirebbe la strada a nuove cause contro altri istituti finanziari, consolidando l’idea che la responsabilità per crimini di guerra non ricade soltanto su governi e milizie ma anche sugli attori economici che li sostengono.

Il verdetto e la questione del futuro

Mentre il processo entra nel vivo, la giuria di New York si trova a dover rispondere a una domanda cruciale: BNP Paribas è stata un semplice intermediario o un complice strutturale di un regime criminale? Qualunque sia l’esito, la vicenda mostra con chiarezza che la finanza globale non è mai neutrale. Ogni flusso di denaro può avere conseguenze concrete su conflitti reali e vite umane.

In un’epoca in cui il potere economico supera spesso quello politico, la responsabilità di chi gestisce questi flussi diventa inevitabilmente una questione geopolitica. Il caso sudanese, in questo senso, non è solo un processo contro una banca: è un atto d’accusa contro un intero sistema.